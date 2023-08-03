الخميس, أغسطس 3, 2023
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على طريقة ألعاب الفيديو.. عملية أمنية في شوارع الدوحة ومطاردة مثيرة

نشرت وزارة الداخلية القطرية مقطع فيديو يوثق عملية رصد المروج وملاحقته والقبض

كتب خالد الأحمد
على طريقة ألعاب الفيديو.. عملية أمنية في شوارع الدوحة ومطاردة مثيرة
عملية أمنية في شوارع الدوحة ومطاردة مثيرة
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وطن- تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية في قطر، من إلقاء القبض على متهم يروج للمخدرات عبر عملية أمنية دقيقة، وثقتها بالفيديو.

ونشرت وزارة الداخلية القطرية مقطع فيديو وثق العملية، حيث ترى سيارة وهي تجول في أحد شوارع العاصمة الدوحة.

ويسمع صوت أحد ضباط مكافحة المخدرات، وهو يتحدث عبر جهاز اللاسلكي مشيراً إلى أنه تم رصد الهدف في منطقة تم التعمية على اسمها ـ ـ بحسب الفيديو ـ

فيديو وثق عملية القبض على مروج للمخدرات في الدوحة

وأضاف الضابط أن المتهم ينتظر أحد ضباط المكافحة الذي تنكر بشخصية تاجر مخدرات.

ووفق الفيديو توقف الهدف عند تقاطع عدة شوارع وشوهد وهو يقف إلى جانب سيارته. ويسمع صوت يقول: تم التأكد من المواد.

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وفي مشهد تال يتم متابعة السيارة وهي من نوع “تيوتا بصندوق خلفي”، ولدى توقفها تتم محاصرتها من دورية المكافحة.

ولكنه لا يلبث أن يهرب من المكان فيتم إيقافه واعتقاله واقتياده إلى مركز الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأظهر مشهد تال عدداً من عناصر المكافحة وهم يقومون بتفتيش منزل المروج المقبوض عليه رفقة كلب بوليسي.

رجال مكافحة المخدرات في قطر

ومنذ أيام تمكن رجال مكافحة المخدرات في قطر ونظرائهم في الكويت من إحباط عملية تهريب تقدر بـ(مليون) حبة من الكبتاجون وضبط (3) متورطين حاولوا ادخالها الى الكويت عن طريق ميناء الشويخ.

ووفق وزارة الداخلية الكويتية تمكن قطاع الأمن الجنائي في البلاد بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، ومن منطلق التنسيق والتعاون المشترك بين الأدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت، ومكافحة المخدرات بدولة دولة قطر، من إحباط العملية.

وفي التفاصيل حاول 3 متورطين من جنسية عربية إدخالها إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ عبر حاوية وبداخلها مواد أسمنتية (مواد بناء) ومخبئة بطريقة سرية ومبتكرة.

عقوبة تجارة المخدرات في قطر

وينص القانون القطري على معاقبة كل من ضُبط وهو يتعاطى المواد المخدرة بغرض الاستخدام الشخصي وبعلمه، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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