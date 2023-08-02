هل تنتظر مصر إشارة خليجية لتطبيع علاقاتها مع إيران؟ (تحليل)

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وطن- “وسط خلاف استمر لأكثر من أربعة عقود، ظهرت المساعي الدبلوماسية الأخيرة لإصلاح العلاقات بين مصر وإيران، وخلال العام الماضي أشارت العديد من التقارير الإعلامية إلى جهودهم لتحقيق التقارب، لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن”.

هكذا استهل الكاتب علي بكر الأستاذ المساعد والباحث في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مقاله المنشور بموقع “ميدل إيست آي“، تحدث فيه عن فرص طي مصر وإيران الخلافات بينهما، قائلا إنه في يوليو 2022، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي ، وأن طهران تعتبر العلاقات مع القاهرة مهمة لصالح البلدين والشعبين والمنطقة، لكنه قال إنه لم تكن هناك مفاوضات مباشرة مع مصر.

وفي الأشهر القليلة الماضية، يبدو أنه كان هناك المزيد من الزخم في هذا الشأن. ففي مايو، قال نائب إيراني إن المفاوضات الإيرانية المصرية جارية في العراق، مع وعد باستئناف العلاقات الثنائية في المستقبل القريب.

وبعد شهرين ، أشار دبلوماسي إيراني إلى أن طهران والقاهرة تعملان للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى السفراء.

لكن أقوى رسالة وأعلى مستوى حتى الآن جاءت في مايو / أيار الماضي من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي أعلن انفتاح طهران على تحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وأثناء لقائه مع سلطان عمان، خلق بيانه انطباعًا بأن مسقط يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في المحادثات.

تقدم كبير نحو التطبيع

كل هذه التطورات تشير إلى تقدم كبير في جهود تطبيع العلاقات بين إيران ومصر. ومع ذلك ، نفت مصر أي مناقشات بشأن التطبيع مع إيران.

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ويشير هذا التناقض إلى أن القاهرة تختبر الوضع مع دول الخليج ، وخاصة السعودية والإمارات. لكن يمكن أن تضع مصر نفسها كلاعب مهم لن يتأثر بسهولة بمجرد الحديث عن التطبيع، وبدلاً من ذلك ، فإنها تطالب بتنازلات أكثر أهمية.

وورد أن الطرفين التقيا في العراق في وقت سابق من هذا العام ، تلتها رحلة قام بها رئيس الوزراء العراقي إلى مصر في يونيو لمناقشة إمكانية التطبيع مع إيران مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الدور الإقليمي

وفيما قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، فتبدو المناقشات الحالية حول التطبيع المحتمل منطقية في سياق خفض التصعيد غير المسبوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، حيث قام العديد من اللاعبين الإقليميين بتطبيع العلاقات على مدار العامين الماضيين ، بما في ذلك مصر مع قطر وتركيا ، وإيران مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يجب النظر إلى محادثات التطبيع بين مصر وإيران في سياق الديناميكيات الخليجية والعلاقات المصرية الخليجية. تقليديا، استفادت القاهرة من التوترات الإيرانية الخليجية للارتقاء بدورها الإقليمي، حيث قدمت نفسها كحارس إقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وهكذا امتنعت القاهرة باستمرار عن تطبيع علاقاتها مع طهران، متوقعة مكاسب في المقابل ، بما في ذلك الدعم المالي. ورداً على ذلك، استغل الإيرانيون الموقف للعب دور أكبر في القضية الفلسطينية وكسب التأييد في أوساط الجمهور العربي.

لكن الديناميكيات الإقليمية تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فقد أظهرت حرب اليمن للأنظمة الملكية الخليجية أن الدعم المصري ضد إيران كان خطابيًا أكثر منه جوهريًا.

ولا ترغب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مواصلة تقديم الدعم المالي للنظام المصري كما فعلت على مدار العقد الماضي. ومارس هذا ضغوطا على الحكومة المصرية ، ما دفعها إلى إيجاد بدائل منها التطبيع مع دول مثل تركيا ، وربما إيران.

وبالمثل ، أدى تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية والإمارات إلى تعطيل استراتيجية القاهرة التقليدية. وفقدت مصر حافزها للحفاظ على التوترات مع إيران.

وبالإضافة إلى ذلك ، تتوقع العديد من الدول الإقليمية أن تقوم الولايات المتحدة في نهاية المطاف بإبرام صفقة مع إيران بشأن برنامجها النووي، ما قد يتجاهل مصالح اللاعبين الإقليميين.

وعلى هذا النحو ، فهم لا يرون سببًا يُذكر للحفاظ على الأعمال العدائية مع طهران ، بهدف تجنب التعقيدات المستقبلية في حقبة ما بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

التعاون الجيوسياسي

في غضون ذلك، تهدف طهران إلى استخدام اختراقها في العلاقات مع المملكة العربية السعودية لكسب مزايا إقليمية. ولقد أعاق التنافس بينهما جهود طهران لكسب القلوب والعقول في المنطقة وتأمين دعم شعبي كبير عبر العالم الإسلامي.

ويزيل التقارب حاجزًا كبيرًا ، مما يسمح لطهران باستهداف مصر باعتبارها الشريك المحتمل التالي للتطبيع ، وربما الأردن أيضًا.

ويوفر تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا دافعًا إضافيًا لطهران لتسريع تواصلها مع القاهرة. ولطالما خشيت طهران من أن يؤدي المحور التركي المصري الخليجي إلى تقليص نفوذها الإقليمي.

وعلاوة على ذلك ، يمكن لعلاقة أوثق مع مصر أن تساعد طهران في مواجهة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإسرائيل لعزل إيران وتصويرها على أنها لاعب “مارق”.

ويمكن للتطبيع أن يعزز سمعة إيران في العالم العربي ويفتح الباب أمام زيادة التعاون الجيوسياسي.

كما تسعى إيران إلى حماية نفسها من تداعيات هجوم إسرائيلي محتمل على برنامجها النووي من خلال توسيع نفوذها في العالم العربي والإسلامي وعزل إسرائيل في المجال العام. علما بأن التواصل مع الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية ومصر ، يخدم هذه الاستراتيجية.

إلى جانب الجغرافيا السياسية، تواجه القاهرة وطهران تحديات مالية شديدة، مما يدفع إلى رغبتهما في إعادة تقييم العلاقات. ووسط المصاعب الاقتصادية الهائلة والتضخم القياسي ، قبلت مصر القروض والدعم الدوليين ، مع شرط الإصلاحات الإلزامية .

من جانبها ، كافحت إيران تحت وطأة العقوبات الأمريكية، ويمكن أن يفتح التطبيع بين هاتين الدولتين طرقًا للتعاون الاقتصادي الحاسم.

ومع ذلك ، بالنظر إلى أن إيران يمكن أن تجني فوائد اقتصادية وجيوسياسية أكبر من التطبيع ، فمن المرجح أن تطلب القاهرة سعرًا مرتفعًا ويمكن أن تستخدم المفاوضات كورقة لزيادة قيمتها في نظر الإسرائيليين والأمريكيين.

والعملية ليست خالية من التحديات، إذ لا يمكن تجاهل العبء التاريخي والعداوة العميقة الجذور بين مصر وإيران ، وقد تؤثر الديناميكيات الإقليمية المعقدة على مسار العملية.

في الوقت نفسه ، تقدم التطورات الأخيرة والديناميكيات الإقليمية المتغيرة بصيص أمل ، مع بيئة مواتية للحوار والمصالحة.

ويُعد تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي حافزًا مقنعًا لكل من مصر وإيران للسعي إلى علاقة أوثق، وستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان بإمكانهم التغلب على العقبات وبدء فصل جديد.