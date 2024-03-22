التطبيع

إسرائيلي يدوس راية التوحيد لا اله الا الله
الهدهد

“رسالة للمطبعين” .. حارس أمن إسرائيلي يستفزّ المسلمين وهو يدوس راية التوحيد!

سالم حنفي

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، فجّر حالة من الغضب في صفوفهم، يظهر قيام اسرائيلي بزيّ حارس ...

مباراة بين فريقين مغربي وإسرائيلي تزامنًا مع الحرب على غزة
الهدهد رياضة

“مباراة بين فريقين مغربي وإسرائيلي تزامنًا مع الحرب على غزة” .. فيديو يثير ضجة

خالد السعدي

وطن – أثيرت ضجة واسعة خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه من مباراة ودية في كرة ...

تقارير

كيف سيرد “السنوار”؟! .. هدف إسرائيل: “صفقة التبادل والتطبيع مع السعودية”

أنس السالم

وطن – بالتوازي مع المفاوضات المكثفة لصفقة التبادل مع حماس، ذكرت القناة الـ12 العبرية، أنّ إسرائيل تعمل أيضًا للتقدم نحو ...

تقارير

محمد بن سلمان يتخلى عن المطلب الرئيسي من إسرائيل كشرط للتطبيع

سالم حنفي

وطن – قالت مصادر رفيعة المستوى، إن السعودية تتخلى عن المطلب الرئيسي من إسرائيل كشرط للتطبيع، وإن ولي العهد محمد ...

التطبيع بين إسرائيل والسعودية
تقارير

استطلاع: 96% من السعوديين يرفضون تطبيع المملكة مع إسرائيل

سالم حنفي

وطن – خلص استطلاع للرأي أجراه “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” معارضة 96 بالمئة من السعوديين بعد الحرب الإسرائيلية الوحشية ...

مقال في مجلة TIME يدعو لإلغاء اتفاقيات أبراهام
تقارير

مقال في مجلة TIME: “حان الوقت لإلغاء اتفاقيات أبراهام”

باسل سيد

وطن – قالت “سارة لي ويتسن SARAH LEAH WHITSON” المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، والرئيس السابق لقسم ...

جو بايدن ومحمد بن سلمان
تقارير

محمد بن سلمان يؤكد لواشنطن اهتمامه المتزايد بمواصلة عملية التطبيع مع إسرائيل!

سالم حنفي

وطن- في الوقت الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة للذبح على يد آلة الحرب الإسرائيلية، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن ...

ناشط إماراتي يدعو إسرائيل للقضاء على حماس
الهدهد

رافعاً علم إسرائيل .. إماراتي متصهين يطالب الإسرائيليين بهذا الأمر من قلب الإمارات

وطن

وطن – تماشيا مع سياسة بلاده ورئيسه محمد بن زايد الذي طبع العلاقات مع الاحتلال قبل 3 أعوام في خطوة ...

مشاهد الدمار في غزة بعد الغارات الإسرائيلية
الهدهد

بينها حرب الخليج والتطبيع .. 5 أسباب قادت اندلاع الحرب على غزة بصناعة أمريكية

خالد السعدي

وطن- نشر موقع فورين بوليسي، مقالا لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد الأمريكية ستيفن إم والت، حلّل فيه الدور الأمريكي ...

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الهدهد

كلمة محمد بن سلمان بقمة الرياض بعد نسف المقاومة مشروع التطبيع (فيديو)

باسل سيد

وطن- شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال افتتاح “قمة الرياض” بين دول الخليج والآسيان، الجمعة، ...

فتح الأجواء السعودية أمام الطائرات الإسرائيلية
الهدهد

لماذا لا يُلغي ولي العهد فتح أجواء السعودية أمام الطائرات الإسرائيلية نصرةً لغزة!؟

خالد السعدي

وطن – مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أسبوعين، ثار سعوديون غضبا من جراء استمرار فتح أجواء المملكة ...

أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أصدر، الثلاثاء، توجيهاته بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار.
الهدهد

الـ 20 مليون دولار لم تشفع لرئيس الإمارات المطبع .. “شيطان العرب” في مرمى النيران

باسل سيد

وطن – أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أصدر، الثلاثاء، توجيهاته بتقديم مساعدات عاجلة إلى ...

اختفاء محمد سعود
الهدهد

اختفاء المطبع السعودي محمد سعود قبيل لقاء مع قناة “إسرائيلية”!

خالد السعدي

وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية، عن اختفاء السعودي المروّج للتطبيع مع “إسرائيل” محمد سعود، قبيل مشاركته المقررة في لقاءٍ ...

طارق السويدان يهاجم التطبيع المرتقب بين السعودية واسرائيل
الهدهد

طارق السويدان يهاجم التطبيع المرتقب بين السعودية وإسرائيل بتغريدةٍ ناريّة

خالد الأحمد

وطن – هاجم الداعية الكويتي طارق السويدان التطبيع المرتقب بين السعودية وإسرائيل، مجدداً التأكيد على موقفه المعارض لتطبيع العلاقات مع ...

الصحفي الاسرائيلي ايهود بن حمو في قطار بمدينة جدة السعودية
الهدهد

صحفي إسرائيلي يتجول في جدة “بحريّة” ويهدى فتاة وردة .. كيف تفاعل السعوديون؟!

سالم حنفي

وطن – في مشهد جديد يوثق حالة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، اعدّ الصحفي الإسرائيلي إيهود بن حمو تقريراً من داخل ...

حاييم كاتس وزير السياحة الاسرائيلي في السعودية
الهدهد

التطبيع السعودي الإسرائيلي قائم بالفعل .. 5 محطات سبقت الإعلان الرسمي

خالد السعدي

وطن- قال تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطانيّ، إن هناك 5 طرق لإتمام التطبيع السعودي الإسرائيلي، موضحاً أنه على الرغم ...

الشرط السعودي للتطبيع مع اسرائيل يتمثل بتوقيع معاهدة دفاع عن المملكة
تقارير

شرط محمد بن سلمان للتطبيع مع اسرائيل مُهمشاً المطالب الفلسطينية

خالد السعدي

وطن –  كشفت وكالة “رويترز”، عن شرط محمد بن سلمان للتطبيع مع اسرائيل، مؤكدةً أنّ الاتفاق الأمني الأمريكي السعودي، مرتبط ...

لقاء وزير السياحة السوري بنظيره الإسرائيلي في السعودية
الهدهد

تصوير وزير السياحة السوري خِلسة مع نظيره الإسرائيلي في السعودية (شاهد)

سالم حنفي

وطن – كشفت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان” عن رد فعل محمد مارتيني، وزير السياحة  السوري، ومسؤول من حركة طالبان ...

صحفي إسرائيلي في السعودية
الهدهد

صحفي إسرائيلي يتعرض لموقف محرج في السعودية (فيديو)

خالد السعدي

وطن- أحرج سعوديون مراسلاً إسرائيلياً كان يحاول إجراء مقابلات معهم من خلال تقرير كان يعده داخل السعودية مما جعله يشعر ...

بندر بن سلطان
تقارير

صاحب علاقات سرية مع الاحتلال .. تعرّف على عراب التطبيع بين السعودية وإسرائيل

باسل سيد

وطن – لطالما ورد اسم بندر بن سلطان في العديد من التقارير الإعلامية العبرية ووصف بأنه عراب التطبيع بين السعودية ...

ماذا يفعل الأمير تركي الفيصل مع “تسيبي لفني” وحاخام طالب بحذف آيات من القرآن؟!
الهدهد

ماذا يفعل الأمير تركي الفيصل مع “تسيبي لفني” وحاخام طالب بحذف آيات من القرآن؟!

باسل سيد

وطن – “التطبيع حول الطاولة” بهذه الكلمات علقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على صورة لها مع رئيس الاستخبارات ...

التطبيع بين السعودية وإسرائيل
غير مصنف

لغم يحيط بمفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل.. والنموذج الإماراتي قد يكون حلا

وطن

وطن- استبعدت وسائل إعلام عبرية، أن يكون الاتفاق المحتمل لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيلية بوساطة أميركية، وشيكا أو قريبا، متحدثة ...

محمد المنصف المرزوقي watanserb.com
الهدهد

المنصف المرزوقي يتوقع حدوث “ربيع خليجي” .. وهذا ما قاله عن محمد بن سلمان والسعودية

باسل سيد

وطن – توقع الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الذي يعد أيقونة “الربيع العربي”، أن يأتي الدور على دول الخليج ...

محمد بن سلمان أكد قرب التطبيع مع اسرائيل في لقاء مع فوكس نيوز
تقارير

محمد بن سلمان يزيح جبل الجليد ويعترف: نقترب يومياً من التطبيع مع إسرائيل! (شاهد)

سالم حنفي

وطن – تأكيدا على جميع التسريبات السابقة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أمريكية إن ...

قطار التطبيع.. السعودية تبلغ إدارة بايدن "أمرا مهما" وسفير إسرائيل يستفز الفلسطينيين
تقارير

قطار التطبيع.. السعودية تبلغ إدارة بايدن “أمرا مهما” وسفير إسرائيل يستفز الفلسطينيين

خالد السعدي

وطن- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن السعودية أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن بأن حل القضايا الفلسطينية أمر بالغ ...

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الهدهد

“الشعب السعودي لن يطبع” .. سعوديون يرفضون توجهات بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل

باسل سيد

وطن- دشن نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان “الشعب السعودي لن يطبع” رداً على زيارة الوفد الإسرائيلي إلى ...

أخت زوجة الوليد بن طلال السابقة نموذجا.. "الإذلال" ضريبة عودة المعارضين لأحضان السلطة
الهدهد

أخت زوجة الوليد بن طلال السابقة نموذجا.. “الإذلال” ضريبة عودة المعارضين لأحضان السلطة

باسل سيد

وطن- سلط موقع “صوت الناس” السعودي المعارض، في تقرير له الضوء على أوضاع المعارضين السعوديين في الخارج، الذين عاد بعضهم ...

رقص مواطن إماراتي في حفل زفاف حاخام إسرائيلي في أبوظبي
الهدهد

رقص إماراتي وحاخام إسرائيلي .. فيديو مُخزٍ في قلب أبوظبي! (شاهد)

أنس السالم

وطن – احتفى حساب “اسرائيل بالعربية” على منصة X “تويتر سابقاً”، بالتطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بمقطع فيديو، رقص إماراتي وحاخام ...

استقالات جماعية في نادي الوحدات الأردني رفضا للتطبيع بعد قرار اللعب مع نادي إماراتي !
الهدهد

استقالات جماعية في نادي الوحدات الأردني رفضا للتطبيع بعد قرار اللعب مع نادٍ إماراتي!

شيراز ماضي

وطن- بعد أسابيع من الشد والجذب وتبادل الاتهامات، قرر نادي الوحدات الأردني المشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا ...

دبلوماسي إيطالي سابق: صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خدعة لطمس حقوق الفلسطينيين
الهدهد

دبلوماسي إيطالي سابق: صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خدعة لطمس حقوق الفلسطينيين

خالد الأحمد

وطن- قال الدبلوماسي الإيطالي السابق ماركو كارنيلوس، إن أي صفقة مقترحة بين السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة هي خدعة لحرمان الفلسطينيين ...

بعد مشاركتها في إعلان تطبيعي.. "جود الجمعاني" تنهار باكية وتكشف ماحدث
الهدهد

بعد مشاركتها في إعلان تطبيعي.. “جود الجمعاني” تنهار باكية وتكشف ما حدث

خالد الأحمد

وطن- أُثيرت حالة من الجدل الواسع حول صانعة محتوى أردنية تدعى “جود الجمعاني” اتُهمت من قبل متابعين لها بأنها مطبعة ...

هل تنتظر مصر إشارة خليجية لتطبيع علاقاتها مع إيران؟ (تحليل)
تقارير

هل تنتظر مصر إشارة خليجية لتطبيع علاقاتها مع إيران؟ (تحليل)

سالم حنفي

وطن- “وسط خلاف استمر لأكثر من أربعة عقود، ظهرت المساعي الدبلوماسية الأخيرة لإصلاح العلاقات بين مصر وإيران، وخلال العام الماضي ...

التطبيع بين السعودية وإسرائيل
تقارير

مقابل التطبيع .. هذه هي مطالب السعودية من إسرائيل

أنس السالم

وطن – قالت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، إنّ الولايات المتحدة تعمل على التطبيع بين السعودية وإسرائيل. وبحسب تقرير الصحيفة فإن ...

تطبيع السعودية وإسرائيل
الهدهد

تقرير: هل تكون إيران حافزًا للتطبيع بين إسرائيل والسعودية؟

باسل سيد

وطن- وصفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع قانون التعديلات القضائية الإسرائيلية بأنه “مؤسف”، في حين تمضي إسرائيل قدمًا في ...

تفاصيل محادثات أمريكية رفيعة مع ابن سلمان للتطبيع مع إسرائيل.. هل اقتربت الصفقة؟
تقارير

تفاصيل محادثات أمريكية رفيعة مع ابن سلمان للتطبيع مع إسرائيل.. هل اقتربت الصفقة؟

خالد السعدي

وطن- التقى جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبه الأول لسياسة الشرق الأوسط بريت ماكغورك، وكبير مستشاريه ...

تصريحات إسرائيلية جديدة عن المشروع التجاري مع السعودية.. أهميته وتوقيته وعلاقته بالتطبيع
الهدهد

تصريحات إسرائيلية جديدة عن المشروع التجاري مع السعودية.. أهميته وتوقيته وعلاقته بالتطبيع

سالم حنفي

وطن – أكد مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن العمل قد بدأ في مشروع ممر تجاري يربط البلاد بالسعودية، موضحا ...

ماريا معلوف تعلن صهيونيتها على الملأ بفيديو مقزز: "الله مع إسرائيل"
الهدهد

ماريا معلوف تعلن صهيونيتها على الملأ بفيديو مقزز: “الله مع إسرائيل”

باسل سيد

وطن- نشرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف مقطع فيديو فجر جدلا واسعا، يوثق مشاركتها في مؤتمر عبري بأمريكا، وهي ترفع علم ...

نانسي عجرم في غاية اللطف مع فتاة إسرائيلية في قبرص (شاهد)
حياتنا

نانسي عجرم في غاية اللطف مع فتاة إسرائيلية في قبرص (شاهد)

رفيف عبدالله

وطن– تواجه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اتهاماً بالتطبيع، بعد التقاط صورة لها مع فتاة إسرائيلية في حفلها الأخير بقبرص. وتداول ...

التطبيع بين السعودية وإسرائيلwatanserb.com
الهدهد

التطبيع بين السعودية وإسرائيل .. تفاصيل مثيرة عن المحادثات ومكالمة نتنياهو وابن سلمان

خالد السعدي

وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل اتصالات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً، مع ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي ...

خطة إسرائيلية لجلب أثرياء الإمارات إلى كازينوهات مدينة إيلات watanserb.com
تقارير

صحيفة عبرية تكشف خطة إسرائيلية لجلب أثرياء الإمارات إلى كازينوهات مدينة إيلات

أنس السالم

وطن – كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الإثنين، عن أن الحكومة الإسرائيلية تدرس مقترحا لإقامة كازينوهات في مدينة إيلات، بتمويل ...

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