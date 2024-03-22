التطبيع
“رسالة للمطبعين” .. حارس أمن إسرائيلي يستفزّ المسلمين وهو يدوس راية التوحيد!
وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، فجّر حالة من الغضب في صفوفهم، يظهر قيام اسرائيلي بزيّ حارس ...
“مباراة بين فريقين مغربي وإسرائيلي تزامنًا مع الحرب على غزة” .. فيديو يثير ضجة
وطن – أثيرت ضجة واسعة خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه من مباراة ودية في كرة ...
كيف سيرد “السنوار”؟! .. هدف إسرائيل: “صفقة التبادل والتطبيع مع السعودية”
وطن – بالتوازي مع المفاوضات المكثفة لصفقة التبادل مع حماس، ذكرت القناة الـ12 العبرية، أنّ إسرائيل تعمل أيضًا للتقدم نحو ...
محمد بن سلمان يتخلى عن المطلب الرئيسي من إسرائيل كشرط للتطبيع
وطن – قالت مصادر رفيعة المستوى، إن السعودية تتخلى عن المطلب الرئيسي من إسرائيل كشرط للتطبيع، وإن ولي العهد محمد ...
استطلاع: 96% من السعوديين يرفضون تطبيع المملكة مع إسرائيل
وطن – خلص استطلاع للرأي أجراه “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” معارضة 96 بالمئة من السعوديين بعد الحرب الإسرائيلية الوحشية ...
مقال في مجلة TIME: “حان الوقت لإلغاء اتفاقيات أبراهام”
وطن – قالت “سارة لي ويتسن SARAH LEAH WHITSON” المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، والرئيس السابق لقسم ...
محمد بن سلمان يؤكد لواشنطن اهتمامه المتزايد بمواصلة عملية التطبيع مع إسرائيل!
وطن- في الوقت الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة للذبح على يد آلة الحرب الإسرائيلية، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن ...
رافعاً علم إسرائيل .. إماراتي متصهين يطالب الإسرائيليين بهذا الأمر من قلب الإمارات
وطن – تماشيا مع سياسة بلاده ورئيسه محمد بن زايد الذي طبع العلاقات مع الاحتلال قبل 3 أعوام في خطوة ...
بينها حرب الخليج والتطبيع .. 5 أسباب قادت اندلاع الحرب على غزة بصناعة أمريكية
وطن- نشر موقع فورين بوليسي، مقالا لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد الأمريكية ستيفن إم والت، حلّل فيه الدور الأمريكي ...
كلمة محمد بن سلمان بقمة الرياض بعد نسف المقاومة مشروع التطبيع (فيديو)
وطن- شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال افتتاح “قمة الرياض” بين دول الخليج والآسيان، الجمعة، ...
لماذا لا يُلغي ولي العهد فتح أجواء السعودية أمام الطائرات الإسرائيلية نصرةً لغزة!؟
وطن – مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أسبوعين، ثار سعوديون غضبا من جراء استمرار فتح أجواء المملكة ...
الـ 20 مليون دولار لم تشفع لرئيس الإمارات المطبع .. “شيطان العرب” في مرمى النيران
وطن – أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أصدر، الثلاثاء، توجيهاته بتقديم مساعدات عاجلة إلى ...
اختفاء المطبع السعودي محمد سعود قبيل لقاء مع قناة “إسرائيلية”!
وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية، عن اختفاء السعودي المروّج للتطبيع مع “إسرائيل” محمد سعود، قبيل مشاركته المقررة في لقاءٍ ...
طارق السويدان يهاجم التطبيع المرتقب بين السعودية وإسرائيل بتغريدةٍ ناريّة
وطن – هاجم الداعية الكويتي طارق السويدان التطبيع المرتقب بين السعودية وإسرائيل، مجدداً التأكيد على موقفه المعارض لتطبيع العلاقات مع ...
صحفي إسرائيلي يتجول في جدة “بحريّة” ويهدى فتاة وردة .. كيف تفاعل السعوديون؟!
وطن – في مشهد جديد يوثق حالة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، اعدّ الصحفي الإسرائيلي إيهود بن حمو تقريراً من داخل ...
التطبيع السعودي الإسرائيلي قائم بالفعل .. 5 محطات سبقت الإعلان الرسمي
وطن- قال تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطانيّ، إن هناك 5 طرق لإتمام التطبيع السعودي الإسرائيلي، موضحاً أنه على الرغم ...
شرط محمد بن سلمان للتطبيع مع اسرائيل مُهمشاً المطالب الفلسطينية
وطن – كشفت وكالة “رويترز”، عن شرط محمد بن سلمان للتطبيع مع اسرائيل، مؤكدةً أنّ الاتفاق الأمني الأمريكي السعودي، مرتبط ...
تصوير وزير السياحة السوري خِلسة مع نظيره الإسرائيلي في السعودية (شاهد)
وطن – كشفت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان” عن رد فعل محمد مارتيني، وزير السياحة السوري، ومسؤول من حركة طالبان ...
صحفي إسرائيلي يتعرض لموقف محرج في السعودية (فيديو)
وطن- أحرج سعوديون مراسلاً إسرائيلياً كان يحاول إجراء مقابلات معهم من خلال تقرير كان يعده داخل السعودية مما جعله يشعر ...
صاحب علاقات سرية مع الاحتلال .. تعرّف على عراب التطبيع بين السعودية وإسرائيل
وطن – لطالما ورد اسم بندر بن سلطان في العديد من التقارير الإعلامية العبرية ووصف بأنه عراب التطبيع بين السعودية ...
ماذا يفعل الأمير تركي الفيصل مع “تسيبي لفني” وحاخام طالب بحذف آيات من القرآن؟!
وطن – “التطبيع حول الطاولة” بهذه الكلمات علقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على صورة لها مع رئيس الاستخبارات ...
لغم يحيط بمفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل.. والنموذج الإماراتي قد يكون حلا
وطن- استبعدت وسائل إعلام عبرية، أن يكون الاتفاق المحتمل لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيلية بوساطة أميركية، وشيكا أو قريبا، متحدثة ...
المنصف المرزوقي يتوقع حدوث “ربيع خليجي” .. وهذا ما قاله عن محمد بن سلمان والسعودية
وطن – توقع الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الذي يعد أيقونة “الربيع العربي”، أن يأتي الدور على دول الخليج ...
محمد بن سلمان يزيح جبل الجليد ويعترف: نقترب يومياً من التطبيع مع إسرائيل! (شاهد)
وطن – تأكيدا على جميع التسريبات السابقة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أمريكية إن ...
قطار التطبيع.. السعودية تبلغ إدارة بايدن “أمرا مهما” وسفير إسرائيل يستفز الفلسطينيين
وطن- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن السعودية أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن بأن حل القضايا الفلسطينية أمر بالغ ...
“الشعب السعودي لن يطبع” .. سعوديون يرفضون توجهات بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل
وطن- دشن نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان “الشعب السعودي لن يطبع” رداً على زيارة الوفد الإسرائيلي إلى ...
أخت زوجة الوليد بن طلال السابقة نموذجا.. “الإذلال” ضريبة عودة المعارضين لأحضان السلطة
وطن- سلط موقع “صوت الناس” السعودي المعارض، في تقرير له الضوء على أوضاع المعارضين السعوديين في الخارج، الذين عاد بعضهم ...
رقص إماراتي وحاخام إسرائيلي .. فيديو مُخزٍ في قلب أبوظبي! (شاهد)
وطن – احتفى حساب “اسرائيل بالعربية” على منصة X “تويتر سابقاً”، بالتطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بمقطع فيديو، رقص إماراتي وحاخام ...
استقالات جماعية في نادي الوحدات الأردني رفضا للتطبيع بعد قرار اللعب مع نادٍ إماراتي!
وطن- بعد أسابيع من الشد والجذب وتبادل الاتهامات، قرر نادي الوحدات الأردني المشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا ...
دبلوماسي إيطالي سابق: صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خدعة لطمس حقوق الفلسطينيين
وطن- قال الدبلوماسي الإيطالي السابق ماركو كارنيلوس، إن أي صفقة مقترحة بين السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة هي خدعة لحرمان الفلسطينيين ...
بعد مشاركتها في إعلان تطبيعي.. “جود الجمعاني” تنهار باكية وتكشف ما حدث
وطن- أُثيرت حالة من الجدل الواسع حول صانعة محتوى أردنية تدعى “جود الجمعاني” اتُهمت من قبل متابعين لها بأنها مطبعة ...
هل تنتظر مصر إشارة خليجية لتطبيع علاقاتها مع إيران؟ (تحليل)
وطن- “وسط خلاف استمر لأكثر من أربعة عقود، ظهرت المساعي الدبلوماسية الأخيرة لإصلاح العلاقات بين مصر وإيران، وخلال العام الماضي ...
مقابل التطبيع .. هذه هي مطالب السعودية من إسرائيل
وطن – قالت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، إنّ الولايات المتحدة تعمل على التطبيع بين السعودية وإسرائيل. وبحسب تقرير الصحيفة فإن ...
تقرير: هل تكون إيران حافزًا للتطبيع بين إسرائيل والسعودية؟
وطن- وصفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع قانون التعديلات القضائية الإسرائيلية بأنه “مؤسف”، في حين تمضي إسرائيل قدمًا في ...
تفاصيل محادثات أمريكية رفيعة مع ابن سلمان للتطبيع مع إسرائيل.. هل اقتربت الصفقة؟
وطن- التقى جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبه الأول لسياسة الشرق الأوسط بريت ماكغورك، وكبير مستشاريه ...
تصريحات إسرائيلية جديدة عن المشروع التجاري مع السعودية.. أهميته وتوقيته وعلاقته بالتطبيع
وطن – أكد مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن العمل قد بدأ في مشروع ممر تجاري يربط البلاد بالسعودية، موضحا ...
ماريا معلوف تعلن صهيونيتها على الملأ بفيديو مقزز: “الله مع إسرائيل”
وطن- نشرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف مقطع فيديو فجر جدلا واسعا، يوثق مشاركتها في مؤتمر عبري بأمريكا، وهي ترفع علم ...
نانسي عجرم في غاية اللطف مع فتاة إسرائيلية في قبرص (شاهد)
وطن– تواجه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اتهاماً بالتطبيع، بعد التقاط صورة لها مع فتاة إسرائيلية في حفلها الأخير بقبرص. وتداول ...
التطبيع بين السعودية وإسرائيل .. تفاصيل مثيرة عن المحادثات ومكالمة نتنياهو وابن سلمان
وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل اتصالات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً، مع ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي ...
صحيفة عبرية تكشف خطة إسرائيلية لجلب أثرياء الإمارات إلى كازينوهات مدينة إيلات
وطن – كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الإثنين، عن أن الحكومة الإسرائيلية تدرس مقترحا لإقامة كازينوهات في مدينة إيلات، بتمويل ...