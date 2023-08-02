الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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هستيريا في الجو .. شاهد كيف أجبرت مسافرة طائرة على تحويل مسارها! (فيديو)

على تيك توك، انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المرأة بسبب سلوكها، حيث وصفها أحدهم بأنها نرجسية

كتب أنس السالم
مسافرة تجبر طائرة على تحويل مسارها
مسافرة تجبر طائرة على تحويل مسارها
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وطن – أجبرت مسافرة طائرة تابعة للخطوط الجوية المتحدة الأمريكية، على تحويل مسارها، بعد دخولها في نوبة “هستيرية” وجدال مع مضيف الطيران بسبب جلبها للنبيذ على متن الطائرة.

كانت المرأة المجهولة تسافر على رحلة من “هيوستن” إلى “لوس أنجلوس” الأسبوع الماضي عندما رفضت اتباع أوامر الطاقم.و

تظهر المسافرة في الفيديو الذي تم مشاركته على “تيك توك“، وهي تصرخ في الركاب الآخرين بعد أن أحضرت النبيذ على متن الطائرة.

في بيان، قالت الخطوط الجوية المتحدة إنها حَظَرت سفر المرأة على متن خطوطها مستقبلاً، بينما كانت تجري تحقيقًا خاصًا في الواقعة. وفق “ديلي ميل” البريطانية

وبسبب إصرارها على الجلوس مرة أخرى في مقعدها في جدال قيل إنه بدأ بسبب جلبها للنبيذ على متن الطائرة، اضطرت الرحلة إلى التحويل إلى مدينة “فينيكس” (عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية).

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في الفيديو، يمكن رؤية المرأة وهي تتجادل مع الركاب الآخرين وطاقم الطائرة.

رفضت المسافرة اتباع تعليمات المضيف بالعودة إلى مقعدها
رفضت المسافرة اتباع تعليمات المضيف بالعودة إلى مقعدها

بينما كان مضيف الطيران يحاول إجبار المرأة الغاضبة على الجلوس في مقعدها، وهو محبط بشكل واضح من سلوكها.

مسافرة تجبر طائرة على تحويل مسارها

يقول المضيف للمرأة: “جئت إلى الطائرة بالنبيذ، كنت لطيفة بما فيه الكفاية لأتيح لك الدخول إلى الطائرة. كان بإمكاني أن أجعلك تبقين في هيوستن.”

بعد أن استمر الاثنان في الجدل حول النبيذ الذي لم تتمكن المرأة من الحصول عليه في الرحلة، قال لها مضيف الطيران بشكل مفاجئ: “سنقوم بتحويل اتجاه الرحلة، وستذهبين إلى السجن.”

مضيف الطيران يحاول إجبار المرأة الغاضبة على الجلوس في مقعدها
مضيف الطيران يحاول إجبار المرأة الغاضبة على الجلوس في مقعدها

عند سماع هذا، يمكن سماع الركاب الآخرين يتأوهون وآخر يشتم المسافرة ويطلب منها الجلوس.

قالت الخطوط الجوية المتحدة إن المرأة استقبلتها الشرطة بعد وصولها إلى فينيكس وتم إنزالها من الطائرة.

ثم استأنفت الطائرة رحلتها إلى لوس أنجلوس في وقت لاحق من ذلك المساء.

“تم حظر العميلة من الرحلات المستقبلية للخطوط الجوية المتحدة بينما نراجع هذه المسألة”، قالت الشركة في بيان.

الخطوط الجوية المتحدة إنها حظرت سفر المرأة على متن خطوطها بعد الواقعة

على تيك توك، انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المرأة بسبب سلوكها، حيث وصفها أحدهم بأنها نرجسية.

علق شخص واحد: “مضيفو الطيران لا يتقاضون رواتب كافية للتعامل مع هذه الهراء.”

قال آخر: “لا يمكنك الجدال مع النرجسي”.

في الوقت نفسه، نشر شخص آخر: “يجب مقاضاة الأشخاص الذين يجبرون الطائرات على الهبوط بسبب نوبات الغضب”.

المصدرديلي ميل - تيك توك

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