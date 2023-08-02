محمد الترك يستعين بمسؤول كبير في المغرب لينتقم من دنيا بطمة بهذه الطريقة (فيديو)

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وطن- أثار طليق الفنانة المغربية دنيا بطمة، المنتج البحريني محمد الترك، جدلاً واسعاً بما قالته عن حضانة ابنتيه منها.

وقال محمد الترك في فيديو جديد عبر “تيك توك“، إنه في صدد استعادة حضانة ابنتيه من دنيا بطمة غزل وليلي روز.

مصدر مسؤول

وأكد محمد الترك أن وضعه مادياً جيداً جداً، يسمح له ولأطفاله وأحفادهم في المستقبل بالعيش برفاهية.

وكشف طليق دنيا بطمة، أنه في صدد زيارة المغرب لأخذ ابنتيه، لكنه ينتظر اتصالاً فقط من مسؤول كبير هناك ليساعده في دخول البلاد.

وعاد الترك ليؤكد أنه غير متهم بشيء كما تدعي دنيا بطمة، مردفاً: “هذه مجرد أفلام، ما علي شي”.

طلاق دنيا بطمة

ووصلت علاقة الفنانة المغربية ومحمد الترك إلى طريق مسدود، بعد مساعي المنتج البحريني لإصلاح الأزمة بينهما.

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واتهمت بطمة زوجها محمد الترك بالخيانة والتهديد والابتزاز، إضافة إلى العنف.

وجاءت الشكوى بعدما اكتشفت دنيا بطمة عمليات نصب قام بها الترك تجاهها، لا علاقة لها بقضية الطلاق.

وأشارت مصادر، إلى أن الترك سرق جزءًا كبيرًا من عائدات أعمال زوجته الفنية، عدا خيانته لها مع فتاة تدعى وصال.