شاهد إطلاق نار وفوضى في الكونغرس.. تفاصيل ما حدث وآخر التطورات

وطن- أفادت وكالة “رويترز” عن أنباء لوجود إطلاق نار محتمل داخل الكونغرس الأمريكي في مبنى الكابيتول (المقر الرئيسي للسلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية)، وإجلاء المبنى من النواب وحضور العشرات من سيارات الأمن.

وتحدّثت الوكالة الإخبارية الأمريكية عن وجود شخص مسلح داخل مبنى مجلس الشيوخ.

في حين لم تؤكد حتى الآن حدوث إطلاق نار. وفي الأثناء، حسبها، تجري عمليات تمشيط أمني في محيط الكابيتول.

🚨#BREAKING: U.S. Capitol Police are responding to Possible Active Shooter at Senate Building Evacuations are Underway

📌#Washington | #DC

Currently, there's a situation in Washington DC where multiple law enforcement and other agencies are responding to a possible active… pic.twitter.com/Vm52U0yfly

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 2, 2023