الإثنين, يوليو 31, 2023
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حياتنا

هوايته المفضلة كتبت نهايته.. أشهر مُتسلق ناطحات سحاب بالعالم مات بطريقة بشعة

المغامر الفرنسي "ريمي لوسيدي" له صور كثيرة تُوثّق تعامله الخطير مع الأماكن الشاهقة والمرتفعات غير الآمنة

كتب فهمي الورغمي
هوايته المفضلة كتبت نهايته.. أشهر مُتسلق ناطحات سحاب بالعالم مات بطريقة بشعة
ريمي لوسيدي
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وطن- تُوفي مغامر فرنسي معروف بتسلق ناطحات السحاب في جميع أنحاء العالم ويدعى “ريمي لوسيدي”، بعد سقوطه من الطابق الـ68 بمبنى في هونغ كونغ.

وكان “ريمي لوسيدي” البالغ من العمر 30 عامًا، في مجمع برج تريجونتر في هونغ كونغ عندما سقط من شاهق، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية.

وبحسب المحققين، وصل “لوسيدي” إلى المبنى في المساء وأخبر حارس الأمن أنه كان يزور صديقًا في الطابق 40.

يُعتقد أن لوسيدي شق طريقه إلى الطابق العلوي، ووفقًا لصحيفة “South China Morning Post“، فقد حوصر في الخارج وبدأ بشكل محموم في الطرق على النافذة، مما أذهل خادمة غرف كانت تعمل بالداخل في حوالي الساعة 7.30 مساءً، قبل أن يهوي إلى مصيره المحتوم.

وعلمت ذات الصحيفة أن الشرطة تحقق فيما إذا كان ريمي لوسيدي، قد توفي أثناء ممارسته لهوايته المفضلة أم أن الأمر يتعلق بحادث آخر.

آخر ما نشره المغامر الفرنسي

وزار الضباط، يوم السبت، نزل تسيم شا تسوي حيث كان المغامر الفرنسي قد سجل وصوله في، 17 يوليو، وكان من المفترض أن يغادر أمس، الأحد.

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ريمي لوسيدي
ريمي لوسيدي

يُشار إلى أنه قبل وفاته بفترة وجيزة، نشر لوسيدي صورة لأفق هونغ كونغ عبر حسابه الشخصي على إنستغرام .

وبحسب صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، المعروفة بـ”ريمي إينيغما”، فقد حاول لوسيدي القيام بأعمال مثيرة في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك بلغاريا والبرتغال وفرنسا وأوكرانيا ودبي.

المصدرانستجرام، صحيفة South China Morning Post، رصد وتحرير وطن

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