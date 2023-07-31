الإثنين, يوليو 31, 2023
الرئيسيةحياتنا"سكران" في طائرة فعلها مع فتاة ووالدتها .. والمضيفة تزيد له جرعة...
حياتنا

“سكران” في طائرة فعلها مع فتاة ووالدتها .. والمضيفة تزيد له جرعة الخمر!

رفعت الأم وابنتها دعوى قضائية بقيمة 2 مليون دولار ضد شركة دلتا للطيران بعد واقعة تحرش الراكب المخمور بهما!

كتب أنس السالم
راكب سكران يتحرش بفتاة على متن رحلة شركة دلتا للطيران
"لم يكترث الرجل أن الفتاة كانت قاصرة وتحت السن القانوني"، كما جاء في الدعوى المرفوعة ضد شركة دلتا
- Advertisement -

وطن – رفع ركاب على متن شركة طيران “دلتا” الأميركية دعوى قضائية بقيمة 2 مليون دولار بعد أن “تحرش” راكب “سكران” بفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ووالدتها خلال رحلة طائرة إلى أثينا.

وتواجه شركة دلتا للطيران دعوى قضائية من أم وابنتها اللتين تدعيان أنهما تعرضتا للاعتداء الجنسي على متن رحلة من مطار جون كينيدي في نيويورك، مدتها تسع ساعات، إلى أثينا، من قبل رجل مخمور.

ويُزعم أن الرجل وضع يديه على ظهر الفتاة المراهقة. كما لمس ساق الفتاة وحاول حتى فك حزام حمالة صدرها قبل أن ينتقل إلى والدتها.

أم وابنتها ادعتا أنهما تعرضتا للاعتداء الجنسي من قبل رجل مخمور
أم وابنتها ادعتا أنهما تعرضتا للاعتداء الجنسي من قبل رجل مخمور / تعبيرية

ووفق ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تم تجاهل النداءات الموجهة إلى مضيفي الطيران على متن رحلة “دلتا”. ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الرجل الذي واصلت المضيفات تقديم الكحول له.

وعند وصول الرحلة إلى اليونان، تم السماح للرجل المخمور بحرية الحركة خارج الطائرة بدلاً من أن يتم اعتقاله من قبل الشرطة اليونانية.

رد شركة دلتا على الدعوى القضائية

ورداً على دعوى “تحرش سكران في طائرة “دلتا“، قال متحدث باسم الشركة في بيان: “بينما ليس لدينا أي تعليق محدد على هذه الدعوى القضائية المعلقة. فإن دلتا لا تتسامح مع العملاء الذين يشاركون في سلوك غير لائق أو غير قانوني. لا شيء أكثر أهمية من سلامة عملائنا وأفرادنا”.

- Advertisement -
شركة خطوط دلتا الجوية الأمريكية
متحدث “دلتا” قال إن الشركة ليس لديها تعليق محدد على الدعوى القضائية

قالت الدعوى القضائية إن الرجل “أخاف” المراهقة عندما وضع يديه على ظهرها.

كما أنه “أدلى بإيماءات فاحشة” أثناء الصراخ والمطالبة بأن تكشف عنوانها له. إضافة إلى معلومات شخصية أخرى.

“لم يكترث الرجل أن الفتاة كانت قاصرة وتحت السن القانوني”، كما جاء في الدعوى.

ووفق تقرير “ديلي ميل”، فقد شكت والدة الفتاة لمضيفة الطيران على متن الطائرة، لكن تم تجاهلها، وطالبتها  المضيفة بأن تكون “صبورة”.

قالت الأم وابنتها إن المضيفات واصلن منحه كؤوس الكحول، مع أنه بدا ثملا للغاية
قالت الأم وابنتها إن المضيفات واصلن منحه كؤوس الكحول، مع أنه بدا ثملا للغاية

وفي النهاية، نهضَ الرجل من مقعده لاستخدام الحمام و”تقيأ بصوت عالٍ”.

ومع ذلك، عند عودته، كانت الفتاة المراهقة ووالدتها محبطتين؛ لأن طاقم الطائرة واصل تقديم المزيد من الكحول له، حيث عاد بكأس من النبيذ.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

والدة الفنانة المغربية نجاة خير الله تتبرأ منها بعد فضيحة “التحرش”! (فيديو)

حياتنا

مصر.. لقطات خادشة وخلع ملابس أثناء التحرش بسائحة يستنفر الأمن (فيديو)

الهدهد

عراقي يستغل طفلة.. فعل خادش ومُخلّ وثّقه فيديو فجّر موجة غضب (شاهد)

الهدهد

فتاة سعودية تتحرش بشاب: “أبي أي شي من ريحتك”.. هكذا رد عليها! (شاهد)

حياتنا

رجل ستيني يتحرش بمراهقتين ويمارس أمامهما العادة السرية في الشارع العام! (شاهد)

الهدهد

لحظة التحرش بفتاة سعودية في مكان مزدحم ورد فعلها لافت

حياتنا

مثليات سعوديات يحتفلن بيوم التأسيس ويبحثن لاصطياد أخريات لممارسة الشذوذ معهن! (شاهد)

الهدهد

يوم التأسيس.. سعوديات بملابس مثيرة وتحرش بفتاة بعد محاصرتها (فيديو)

حياتنا

الأردن.. عقوبة صادمة لشاب احتضن فتاة من الخلف!

حياتنا

خلال بث مباشر..يوتيوبر كورية توثق لحظة تعرضها للمضايقة والتحرش في الهند (فيديو)

حياتنا

الإمارات.. هكذا حاول موظف إرغام زميلته على الاستجابة لرغباته الجنسية!

الهدهد

مدرس تربية إسلامية مصري يتحرش ويغتصب 50 طفلا بالكويت.. تفاصيل صادمة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أربعة أشياء لا ينبغي وضعها في الفرن لأنها يمكن أن تشكل خطرًا على صحتك

نسرين طافش تعيش غرور ما بعد الطلاق.. إبراز أنوثة متعمد وسط حقل دوار الشمس

دراسة هذه الاختصاصات في جامعة هارفارد مجاني.. وعدد قليل من الناس يعرفون ذلك

هل نادي ليفربول مُهتم بصفقة مبابي هذا الصيف؟! صحفي موثوق يُجيب على ذلك

الأمير علي بن الحسين جعل جسده درعاً لإنقاذ الملك عبدالله الثاني بعد اعتراض مواطن لموكبه (شاهد)

“الجيش يقف وراءه”.. حقوقي مصري يكشف تفاصيل صادمة عن هجوم العريش

الجمهور الأمريكي يحاصر ميسي أمام أحد المتاجر وصراخ هستيري (فيديو)

سيرين عبدالنور ترقص تحت أشعة الشمس وتدعو جمهورها لهذا الأمر (فيديو)

مؤثرة برازيلية تفضح نيمار وتكشف عن ممارسته الجنس مع هذا الرجل الشهير! (شاهد)

بغداد بونجاح يعتذر لجماهير الهلال السعودي بعد قيامه بهذا التصرف (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC