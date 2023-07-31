“سكران” في طائرة فعلها مع فتاة ووالدتها .. والمضيفة تزيد له جرعة الخمر!

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وطن – رفع ركاب على متن شركة طيران “دلتا” الأميركية دعوى قضائية بقيمة 2 مليون دولار بعد أن “تحرش” راكب “سكران” بفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ووالدتها خلال رحلة طائرة إلى أثينا.

وتواجه شركة دلتا للطيران دعوى قضائية من أم وابنتها اللتين تدعيان أنهما تعرضتا للاعتداء الجنسي على متن رحلة من مطار جون كينيدي في نيويورك، مدتها تسع ساعات، إلى أثينا، من قبل رجل مخمور.

ويُزعم أن الرجل وضع يديه على ظهر الفتاة المراهقة. كما لمس ساق الفتاة وحاول حتى فك حزام حمالة صدرها قبل أن ينتقل إلى والدتها.

ووفق ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تم تجاهل النداءات الموجهة إلى مضيفي الطيران على متن رحلة “دلتا”. ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الرجل الذي واصلت المضيفات تقديم الكحول له.

وعند وصول الرحلة إلى اليونان، تم السماح للرجل المخمور بحرية الحركة خارج الطائرة بدلاً من أن يتم اعتقاله من قبل الشرطة اليونانية.

رد شركة دلتا على الدعوى القضائية

ورداً على دعوى “تحرش سكران في طائرة “دلتا“، قال متحدث باسم الشركة في بيان: “بينما ليس لدينا أي تعليق محدد على هذه الدعوى القضائية المعلقة. فإن دلتا لا تتسامح مع العملاء الذين يشاركون في سلوك غير لائق أو غير قانوني. لا شيء أكثر أهمية من سلامة عملائنا وأفرادنا”.

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قالت الدعوى القضائية إن الرجل “أخاف” المراهقة عندما وضع يديه على ظهرها.

كما أنه “أدلى بإيماءات فاحشة” أثناء الصراخ والمطالبة بأن تكشف عنوانها له. إضافة إلى معلومات شخصية أخرى.

“لم يكترث الرجل أن الفتاة كانت قاصرة وتحت السن القانوني”، كما جاء في الدعوى.

ووفق تقرير “ديلي ميل”، فقد شكت والدة الفتاة لمضيفة الطيران على متن الطائرة، لكن تم تجاهلها، وطالبتها المضيفة بأن تكون “صبورة”.

وفي النهاية، نهضَ الرجل من مقعده لاستخدام الحمام و”تقيأ بصوت عالٍ”.

ومع ذلك، عند عودته، كانت الفتاة المراهقة ووالدتها محبطتين؛ لأن طاقم الطائرة واصل تقديم المزيد من الكحول له، حيث عاد بكأس من النبيذ.