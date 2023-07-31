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تصرفات شبان سعوديين في أحد شوارع لندن تثير موجة غضب ضدهم.. شاهد ما فعلوه!

مغردون سعوديون اتهموا الشبان بتشويه صورة العربي والسعودي، في حين طالب البعض بفرض منع السفر عليهم لمدة 10 سنوات

كتب فهمي الورغمي
تصرفات شبان سعوديين في أحد شوارع لندن تثير موجة غضب ضدهم.. شاهد ما فعلوه!
شبان سعوديين أثناء تواجدهم في أحد شوارع لندن
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب عارمة استنكارا لتصرفات عدد من الشبان السعوديين المتواجدين في العاصمة البريطانية، لندن، والتي اعتبروها بأنها تسيء للشعب السعودي.

ووفقا للفيديو المتداول والمستفز الذي رصدته “وطن“، فقد وثق مجموعة من الشبان السعوديين تواجدهم في أحد شوارع لندن وكأنهم في السعودية.

وظهر الشبان السعوديين وهم يرتدون الزي السعودي التقليدي (ثوب وشماغ وعقال) ويمتطون ظهر سيارة “بيك آب” وينطلقون مسرعين في أحد شوارع وسط مدينة لندن.

وأظهر الفيديو حالة الاستغراب التي بدت واضحة على وجوه المارة في الشارع، حيث قام العديد منهم بفتح كاميراته وقام بتوثيق الواقعة.

ويبدو أن فعلة الشبان السعوديين لم تمر مرور الكرام، حيث سمع في الفيديو صوت سيارة الشرطة، في حين سمع أحدهم وهو يبلغ رفاقه بأن “الدورية” (سيارة الشرطة) تلاحقهم.

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استنكارواسع

تصرف وسلوك الشبان للسعوديين في لندن تسبب بموجة غضب عارمة ضدهم في المملكة، حيث عبر الكثير من رواد مواقع التواصل عن استنكارهم لما فعلوه من تشويه لصورة العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، مطالبين السلطات بمحاسبتهم.

وفي هذا السياق، قال المهندس السعودي إبراهيم القحطاني: “لما اشوف فلم اجنبي ويكون فيه مشهد لعربي، دايم يحطون العربي همجي وشهواني. تعبت وانا ادافع ويجون ذولوي الهمج يخربون كل شي حتى ابسط السيم العربية هي الحياء والحشمة واحترام الناس والأغراب مايعرفونها. فقد العرب العروبة.”.

أما الباحث السعودي عبدالعزيز بن سحلي الشمري فقال مستنكرا:” لما شفت المقطع تذكرت ابيات للمتنبي يقول : لكل داء دواء يُستطبّ به إلا الحماقة أعيت من يداويها” أبو الطيب المتنبي”.

مطالب بمنعهم من السفر

وعبر عبدالله المطيري عن غضبه من هذا السلوك بالقول: “المفروض هذه الأشكال تمنع من السفر 10 سنوات ويدخلون دورات تعليم احترام الآخرين والدول و كيف تكون مثال وطني لوطنك بالخارج”.

وقال آخر: “مدا يفتهمون بهيج حركات ، شوهوا صورة العرب قدام الغرب وشوهوا صورة الاسلام اكثر ما هو مشوه . مو معناته عندك افلوس تسوي هيج حركات صبانية . المفروض انت تمثل دينك وقوميتك باي مكان تكون بي “.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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