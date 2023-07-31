الكبتاغون في العراق.. سرطان قادم من دول الجوار تكافحه السلطات

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وطن- “يتعاطى محمد ما يقرب من 12 حبة كبتاغون يوميًا منذ سبع سنوات.. الآن، بينما يتصارع العراق مع أزمة مخدرات كبيرة ، يأمل الشاب البالغ من العمر 23 عامًا في بداية جديدة”.

هذا ما ورد في مستهل تقرير نشره موقع “المونيتور“، قال إنه لطالما كان العراق ، المتاخم لإيران وسوريا والمملكة العربية السعودية، بلد عبور لتجارة في المخدرات من نوع الأمفيتامين وغير ذلك من الأنواع المختلفة.

وفي السنوات الأخيرة ، شهد العراق ارتفاعًا كبيرًا في تعاطي المخدرات ، مما دفع السلطات إلى البحث عن إجابات، سواء من خلال شن حملات ضد المتاجرين بالبشر أو من خلال تقديم المساعدة للمدمنين.

الميثامفيتامين أو الكريستال ميث ، المنشأ في أفغانستان أو إيران ، هو من بين المخدرات الأكثر شيوعًا في العراق اليوم ، إلى جانب الكبتاغون ، الذي يتم إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا ويتم تهريبه عبر العراق إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى الغنية بالنفط حيث اكتسب شعبية سيئة السمعة.

“محمد” الذي طلب استخدام اسم مستعار ، هو واحد من حوالي 40 مريضا يتلقون العلاج في عيادة إعادة التأهيل التي افتتحتها وزارة الصحة العراقية في العاصمة بغداد في أبريل / نيسان.

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وقال الشاب ، من محافظة الأنبار الغربية على الحدود مع سوريا، إنه عرف الكبتاغون ، المعروف أيضًا باسم “زيرو وان” ، من قبل زملائه في العمل في محل لبيع المواد الغذائية.

وأضاف: “إنه يجعلك نشيطًا ، ويمنحك الطاقة ويبقيك مستيقظًا”.

ومنذ سن 16 ، كان محمد يأخذ من 10 إلى 12 حبة كبتاغون في اليوم، وتكلف القطعة الواحدة مبلغ دولارين، وينتشر البيع في كل مكان تقريبا.

مثل المرضى الآخرين في مركز القناة للتأهيل الاجتماعي ، جاء “محمد” إلى العيادة من تلقاء نفسه، وبعد إقامة أولية لمدة أسبوعين ، عاد إلى المنزل ، لكنه سرعان ما عاد إلى العيادة خوفًا من الانتكاس.

وقال محمد إن الكبتاغون يقود إما إلى السجن أو إلى الموت.

وفي الأجواء الهادئة في صالة الألعاب الرياضية الموجودة بمركز إعادة التأهيل، كان الرجال من جميع الأعمار تقريبًا يلعبون تنس الطاولة وكرة القدم ، وبعضهم يبتسم. كان الآخرون متعبين بشكل واضح أو كانت لديهم تعابير فارغة على وجوههم.

يمكث المرضى عادة لمدة شهر تقريبًا في المرفق، الذي يضم أيضًا جناحًا للنساء ويقدم الدعم النفسي. وبمجرد خروجهم من المستشفى ، يعودون لإجراء فحوصات أسبوعية لمدة ستة أشهر.

وقال مدير العيادة عبد الكريم صادق كريم: “نستضيف كل الأعمار. يبدأ من 14-15 لكن أغلبهم في العشرينات من العمر”.

مخدرات منتشرة في العراق

وأكثر أنواع تعاطي المخدرات شيوعًا التي تعالجها المنشأة هي الكريستال ميث، وهذا النوع يُسبب الإدمان منذ الجرعة الأولى.

ووصف نائب مدير العيادة علي عبد الله، الأمر بأنه طاعون يقضي على الأفراد كليًا، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في العراق منذ عام 2016.

حملات أمنية ناجحة

وأعلنت قوات الأمن العراقية الآن عن عمليات ضبط واعتقالات شبه يومية للمخدرات ، في عمليات مدعومة بالمخابرات وبالتعاون مع دول الجوار.

وقال المتحدث باسم مديرية المخدرات العراقية حسين التميمي، إن السلطات اعتقلت أكثر من 10 آلاف مشتبه به في الفترة ما بين تشرين الأول / أكتوبر وحزيران / يونيو الماضيين، بتهمة جرائم تتعلق بالمخدرات سواء كانوا تجار أو بائعين أو مستهلكين.

وبحسب الوكالة الحكومية ، صادرت قوات الأمن أيضًا 10 ملايين حبة كبتاغون و 500 كيلوغرام من المخدرات الأخرى بما في ذلك 385 كيلوغرامًا على الأقل من الكريستال ميث.

وقال التميمي إن الاجتماع الإقليمي الذي استضافته بغداد في مايو الماضي، شهد “إنشاء قاعدة بيانات مشتركة” لتبادل المعلومات بين السلطات عبر الحدود.

وأضاف أن الاجتماع توصل إلى الاتفاق على إقامة اتصالات أسبوعية بين الخدمات الأمنية والأجهزة المختصة في الدول العربية ودول أخرى في المنطقة.

تحول السوق

واستنادًا إلى السجلات الرسمية ، تم ضبط ما لا يقل عن 110 ملايين حبة كبتاغون في جميع أنحاء الشرق الأوسط هذا العام.

في منتصف يوليو ، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اكتشاف معمل نادر لتصنيع الكبتاغون في جنوب البلاد، وقد كان هذا الإعلان الأول من نوعه في بلد لا يزال فيه إنتاج المخدرات غير موجود تقريبًا.

وقال دبلوماسي غربي في بغداد، إن تهريب الكبتاغون بالعراق زاد بشكل كبير في أعقاب حملة القمع في الأردن المجاورة.

وعززت عمان حدودها في محاولة لقطع طرق التجارة عبر أراضيها مع إقامة منتدى لمعالجة التهريب من سوريا، بينما تفتح قوات الأمن الأردنية النار في كثير من الأحيان على مهربي المخدرات المشتبه بهم.

وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه حتى ما يقرب من سبع سنوات، كان العراق دولة عبور بشكل شبه حصري، لكن ذلك تغير تدريجياً حيث يمكن أن تحل الأدوية محل الدفع مقابل حقوق المرور.

إنشاء مراكز تأهيل

وإدراكًا للمخاطر ، فتحت الحكومة ثلاثة مراكز لإعادة التأهيل – في محافظة الأنبار وكركوك في الشمال والنجف في وسط العراق – مع خطط لتوسيع المخطط ليشمل محافظات أخرى.

والهدف من هذه المراكز إعطاء المدمنين الذين تم القبض عليهم مكانًا للتعافي ، بعيدًا عن المتاجرين في السجن.