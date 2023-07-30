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حياتنا

ملحم زين يتورط في أزمة الشيف بوراك ووالده (فيديو)

ادعى والد الشيف بوراك إن حملات التبرعات التي أطلقها نجله الشيف الشهير وقت زلزال تركيا ليست إلا استعراضاً

كتب رفيف عبدالله
ملحم زين يتورط في أزمة الشيف بوراك ووالده (فيديو)
ملحم زين والشيف بوراك
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وطن- تفاجأ جمهور الفنان اللبناني ملحم زين، بورود اسمه في أزمة الشيف التركي الشهير بوراك، ووالده إسماعيل أوزدمير.

حيث كشف إسماعيل أوزدمير أن الفنان ملحم زين، حاول التدخل في الأزمة بعدما اتهم بوراك والده ببيع حقوق ملكية اسمه ومطعمه دون موافقة منه لرجل أعمال أجنبي.

لا تتدخل

وطلب والد بوراك من ملحم زين عدم التدخل، قائلاً في أحدث لقاء له باللغة العربية: “ملحم زين صديقي منذ 15 عامًا وهو فنان محبوب بتركيا وكل العالم”.

وتابع: “أبو علي أراد أن يتدخل بالموضوع ولكن طلبت منه ألَّا يتدخل. قلت له الآن لا تفعل ذلك.. وعندما أريده سأجعله يتدخل”.

وقال والد الشيف بوراك في ذات اللقاء إن حملات التبرعات التي أطلقها نجله الشيف الشهير، وقت زلزال تركيا، ليست إلا استعراضاً.

قص معدة

كما كشف إزدمير أن بوراك لم يخسر وزنه بطريقة طبيعية، بل خضع إلى قص معدة لكنه لم يكشف الأمر بغرض الدراما حسب والده.

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واستعرض والد بوراك العقود التي وقعها ابنه بنفسه، مؤكدا أن الأخير لا يفقه بالتجارة، وكان يعلم بالشراكة مع أجانب.

والدة بوراك

وأكد والد بوراك أنه منح الأخير 50% من ملكية الشركة، لكن والدته أقنعته بتغيير رأيه والضغط عليه للحصول على أملاك أكثر خوفاً من منحها لأخيه من أم ثانية.

كما كشف أن والدة بوراك تركته هو واثنين من أشقائه وهم أطفال، وقام هو بتربيتهم.

المصدررصد ومتابعة وطن

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