الأميرة رجوة الحسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع عمة زوجها (شاهد)

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وطن- خطفت الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الأنظار بإطلالتها الأنيقة بعد تداول صورة لها مع الأميرة عالية الحسين شقيقة ملك البلاد، بمناسبة عقد قران ابن الاميرة عالية “طلال الصالح “على الانسة دانا الشيشان الذي تم يوم، الخميس الماضي.

وظهر في الصورة الأمير حسين بن عبد الله ولي العهد الأردني، وشقيقه الأصغر هاشم.

وبدت الأميرة رجوة الحسين، وهي ترتدي فستانا أنيقًا من باكو رابان Paco Rabanne باللون الزهري، وزينته طبعات لنباتات خضراء.

ونشرت الأميرة عالية الصورة على حسابها في موقع انستغرام مرفقة بتعليق قالت فيه: “مع الأحباء الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين، والأمير هاشم العبد الله.. بارك الله فيهم أجمعين”.

أحدث ظهور للأميرة رجوة

وتعد هذه الصورة التي تم تداولها بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلاً كبيراً، أحدث ظهور للأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وكان ولي عهد الأردن قد عقد قرانه على الشابة السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو الماضي، في حفل جرى في الأردن وحضره شخصيات من حول العالم كما تابعه الملايين.

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ويشار إلى أن الأميرة عالية بنت الحسين، مواليد 13 فبراير 1956، هي الابنة الكبرى للملك الحسين بن طلال من زوجته الأولى الأميرة دينا بنت عبد الحميد. والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني.

تلقّت تعليمها في المراحل الابتدائية والثانوية في عمّان، ثم التحقت بالجامعة الأردنية.

وتولت الرئاسة الفخرية لعدد من النوادي والجمعيات الخيرية، وتساهم في تشجيع الحركة النسائية وحقوق المرأة والطفل في الأردن.