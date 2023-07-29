السبت, يوليو 29, 2023
الرئيسيةالهدهدالأميرة رجوة الحسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع عمة زوجها (شاهد)
الهدهد

الأميرة رجوة الحسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع عمة زوجها (شاهد)

بدت الأميرة رجوة الحسين وهي ترتدي فستانا أنيقًا من باكو رابان Paco Rabanne باللون الزهري، وزينته طبعات لنباتات خضراء

كتب باسل سيد
الأميرة رجوة الحسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع عمة زوجها
الأميرة رجوة الحسين
- Advertisement -

وطن- خطفت الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الأنظار بإطلالتها الأنيقة بعد تداول صورة لها مع الأميرة عالية الحسين شقيقة ملك البلاد، بمناسبة عقد قران ابن الاميرة عالية “طلال الصالح “على الانسة دانا الشيشان الذي تم يوم، الخميس الماضي.

وظهر في الصورة الأمير حسين بن عبد الله ولي العهد الأردني، وشقيقه الأصغر هاشم.

وبدت الأميرة رجوة الحسين، وهي ترتدي فستانا أنيقًا من باكو رابان Paco Rabanne باللون الزهري، وزينته طبعات لنباتات خضراء.

ونشرت الأميرة عالية الصورة على حسابها في موقع انستغرام مرفقة بتعليق قالت فيه: “مع الأحباء الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين، والأمير هاشم العبد الله.. بارك الله فيهم أجمعين”.

الأميرة رجوة الحسين
الأميرة رجوة الحسين

أحدث ظهور للأميرة رجوة

وتعد هذه الصورة التي تم تداولها بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلاً كبيراً، أحدث ظهور للأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وكان ولي عهد الأردن قد عقد قرانه على الشابة السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو الماضي، في حفل جرى في الأردن وحضره شخصيات من حول العالم كما تابعه الملايين.

- Advertisement -

ويشار إلى أن الأميرة عالية بنت الحسين، مواليد 13 فبراير 1956، هي الابنة الكبرى للملك الحسين بن طلال من زوجته الأولى الأميرة دينا بنت عبد الحميد. والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني.

تلقّت تعليمها في المراحل الابتدائية والثانوية في عمّان، ثم التحقت بالجامعة الأردنية.

وتولت الرئاسة الفخرية لعدد من النوادي والجمعيات الخيرية، وتساهم في تشجيع الحركة النسائية وحقوق المرأة والطفل في الأردن.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بحريني يبحث عن أصل أكلة “المنسف” ويكتشف مفاجأة حول اسمها وعلاقتها باليهود (فيديو)

الهدهد

تجري وتصرخ من الرعب.. أردني يلاحق فتاة بسلاح ناري ويصيبها (فيديو)

حياتنا

“سلموا على أمهاتكم”.. الملكة رانيا تشعل مواقع التواصل بلقاء عفوي مع شبان في الشارع (شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا تبكي.. فيديو جديد من كواليس حفل حناء رجوة آل سيف ينشر لأول مرة (شاهد)

حياتنا

 مي عمر تكشف مفاتنها في الأردن وتخوض مغامرة المنسف الأردني!

الهدهد

رفضت الدية وقبلت الصلح.. عائلة إيمان ارشيد تغلق باب القصاص من قاتل ابنتهم

الهدهد

الأردن.. نزاع عشائري يحول الكرك لساحة حرب ويجعل ليلها نهاراً من شدة الرصاص (شاهد)

الهدهد

فيديو قلب الأردن.. أغرب واقعة غش لطلاب الثانوية تنتهي بتدخل أمني

الهدهد

لن تصدق أنها هي.. صورة نادرة للملكة رانيا العبدالله قبل زواجها

الهدهد

الملكلة رانيا برفقة الملك وولي العهد وزوجته في منتدى صن فالي .. شاهد خجل وحياء رجوة آل سيف

الهدهد

أردني أبلغ عن والدته لترحليها من السويد.. فيديو مؤثر أشعل مواقع التواصل (شاهد)

الهدهد

جريمة صادمة تهز الأردن.. مراهق يغتصب شقيقته القاصر وتحمل منه! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

والد الشيف بوراك يتحدث بالعربية ويفجر مفاجأة غير متوقعة (فيديو)

شاهد ما فعلته العاصفة بعرس جماعي في سلطنة عمان

انقلاب النيجر.. فوضى وحرق مُمتلكات وحياة محمد بازوم في خطر (فيديو)

هانيبال القذافي دخل مرحلة الخطر.. يحتاج لعناية مركزة وقلبه قد يخونه بأي وقت

كارثة بيئية في العراق وصلت حد عبور نهر دجلة سيرا على الأقدام (فيديو)

الخطوط الجوية القطرية تكشف عن أرباح ضخمة حققتها بفضل كأس العالم

بحريني يبحث عن أصل أكلة “المنسف” ويكتشف مفاجأة حول اسمها وعلاقتها باليهود (فيديو)

هارفارد: إذا كنت لا ترغب في البقاء بمفردك.. لا تقل هذه العبارات لشريكك

تقرير: هل تكون إيران حافزًا للتطبيع بين إسرائيل والسعودية؟

بريتني سبيرز ترقص شبه عارية وتغطي عورتها فقط لإنعاش حسابها على “تويتر” (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC