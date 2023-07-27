هل عفا بوتين عن طباخه؟.. ظهور جديد لقائد فاغنر في مكان غير متوقع

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وطن- تم التقاط صورة لزعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في “قمة روسيا – إفريقيا”، التي انطلقت، الخميس، أعمالها بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

ويأتي ظهور زعيم فاغنر، على هامش الحدث الذي استضافه الرئيس فلاديمير بوتين، بعد شهر واحد فقط من بدء تمرداً فاشلاً ضد القيادة العسكرية الروسية في موسكو.

وأظهرت صورتان تم تداولهما على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بريغوجين مرتديًا سروال جينز وقميصًا أبيضاً، وهو يبتسم على طريقته المعهودة مع عدد من المسؤولين الأفارقة الحضور في القمة.

مُصافحة مسؤول رفيع المستوى من أفريقيا الوسطى

في الصورة الأولى، التي نشرها حساب على موقع ‘فيسبوك” باسم “ديمتري سيتي”، يُصافح بريغوجين مندوبًا أفريقيًا رفيع المستوى، هو “فريدي مابوكا”، مدير البروتوكول لـ رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستين تواديرا، حسب ما ذكر تقرير لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

جدير بالذكر أن المئات من مرتزقة فاغنر، قد وصلوا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى الأسبوع الماضي، بحسب تقارير محلية.

وتجري البلاد استفتاء دستوريا يوم، الأحد، قد يلغي قيود الفترة الرئاسية، وبالتالي يسمح “لتواديرا” بالترشح مرة أخرى.

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مع قطب إعلامي بارز

في الصورة الثانية، يرتدي زعيم فاغنر الزي نفسه ويصافح مدير “قناة الإعلام الأفريقي”، حسب ما أظهرته قناة باسم “أوركسترا فاغنر” على موقع “تلغرام“.

اللافت أنه في منشور لاحق، أعلنت نفس القناة Orchestra Wagner، مسؤوليتها عن الانقلاب في النيجر، الذي وقع عشية قمة سانت بطرسبرغ، على الرغم من أن “وطن” تؤكد بأنها لم تحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.

زعيم فاغنر يعود لدوره القديم

ويواصل بريغوجين تعزيز مواقف وتأثير روسيا وفاغنر في إفريقيا، رغم التقارير المُتداولة حول التوتر الشديد في العلاقات بينه وبوتين.

وبدا أن المنشورات والصور التي انتشرت لزعيم فاغنر، تهدف إلى إظهار قوته خلال القمة التي استضافها الرئيس فلاديمير بوتين.