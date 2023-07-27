الخميس, يوليو 27, 2023
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منصات إسرائيلية تتجسس على العرب وتروج باسم الشريعة الإسلامية (شاهد)

تحقيق إيكاد توصل إلى أن جميع المنصات التي تخوض في نفس المجال تشترك بأنها متواجدة في الإمارات وإسرائيل فقط

كتب خالد السعدي
منصات إسرائيلية تتجسس على العرب وتروج باسم الشريعة الإسلامية
منصات إسرائيلية تتجسس على العرب
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وطن- كشفت منصة “إيكاد” في تحقيق لها حقيقة شركة ” Arab Daily Forex” للتداولات المالية والتي زعمت بأنها تتم وفقا للشريعة الإسلامية.

وأكدت المنصة في تحقيق لها ثبوت ارتباط الشركة بإسرائيل، وقيامعا بمهمة التجسس على المتداولين العرب.

وقالت المنصة أنه أثناء متابعتها لمنصات التجسس الإسرائيلية، لاحظ فريق التحقيق شركة تداول مشبوهة تدعى ” Arab Daily Forex”، التي تعرف نفسها بأنها الأولى عربيا في تقديم الاستشارات للمتداولين.

وأوضح التحقيق أنه تبين أن صفحة الشركة على موقع لتواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدار عبر 5 أجهزة متواجدة في إسرائيل.

كما كشف التحقيق بأن الصفحة تمول عشرات الحملات الإعلانية التي تحمل روابطها فيروسات خطيرة تساعد على اختراق أجهزة المستخدمين.

منصات إسرائيلية تتجسس على العرب
منصات إسرائيلية تتجسس على العرب

روابط فيروسية لستهداف العرب

وبحسب التحقيق، فإن الشركة تزعم تقديم تصنيفات لمنصات تداول تزعم أنها تعمل وفق الشريعة لإسلامية كمنصة “FXTM” التي تدار صفحتها من الإمارات وتمول إعلانات ملغمة بفيروسات تستهدف العرب.

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كما تسوق لمنصة AVA Trade” التي تبين أن العديد من المواقع الإماراتية تروج لها رغم عدم ترخيصها في البلاد.

وقال التحقيق انه على الرغم من ادعائها التداول الإسلامي فإن 31% من زوارها جاؤوا عبر إعلانات على المواقع الإباحية.

ولفت التحقيق إلى أن هذا الامر تشابه مع موقع منصة “Exness” التي تضمنها التصنيف، كما ظهرت ضمن التصنيفات على منصة “plus500” التي تبين ارتباطها بفضيحة غسيل أمول عام 2015.

ارتباط المنصات بالإمارات وإسرائيل

وأكد التحقيق على أن جمع المنصات لسابقة التي تم ذكرها تشاركت في ارتباطها بإسرائيل والإمارات، وانها جميعها سبق وأن قدمت ضدها العديد من التبليغات والشكاوى على موسوعة “Wiki FX” العالمية.

وأوضحت المنصة بأن المعلومات التي تم ذكرها ليست إلا بداية لتحقيق معمق ستكشف عنه “إيكاد” قريبا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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