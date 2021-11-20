برامج التجسس الإسرائيلية: ما تقرأه قد يجعلك هدفاً!

قال “مارك أوين جونز” الأستاذ المساعد لدراسات الشرق الأوسط والعلوم الإنسانية الرقمية، في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن فضيحة برامج التجسس، تسلط الضوء على دور إسرائيل الرئيسي في محاولات إسكات أي شخص يعارض الاحتلال الإسرائيلي والسياسات الخارجية لحلفائه الطغاة بالشرق الأوسط.

ولفت “جونز” في مقالة إلى أن موقع Middle East Eye، نفسه والذي وفر منصة لوجهات النظر النقدية حول الشرق الأوسط، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين استُهدف هو الآخر من بين مواقع أخرى، بهجوم إلكتروني مزعوم مرتبط بشركة برامج تجسس في تل أبيب خضعت لعقوبات بالفعل في أمريكا.

وحددت شركة أمنية على الإنترنت عددًا من الأهداف في الشرق الأوسط، مع تركيز قوي على اليمن والصراع المحيط به. بما في ذلك العديد من المواقع الإعلامية المرتبطة بحزب الله والحوثيين، وموقع إلكتروني يديره معارضون سعوديون.

الهجوم المزعوم، الذي وفقًا لشركة للأمن السيبراني مقرها تورنتو له “روابط قوية” بشركة “Candiru”، وهي شركة إسرائيلية شديدة السرية لا تبيع سوى برامج التجسس الخاصة بها إلى الحكومات.

مما يعني ـ وفق “مارك أوين جونز” ـ أنه من المحتمل أن تحصل على معلومات حول الأشخاص الذين يزورون موقعًا تم استهدافه بالتجسس كما هو الحال مع موقع Middle East Eye، عندما تم استهدافه.

ويقول “جونز” إن الغرض من مثل هذه الاستغلال هو أمر شرير. لأنه يسمح للمهاجمين باستهداف الضحايا بناءً على اختيارهم لاستهلاك الأخبار، وميولهم السياسية ضمنيًا.

وتقود شركة “Candiru” مثل العديد من شركات برامج التجسس التي تتخذ من الغرب مقراً لها. إلى جانب عملائها المستبدين، الحرب الخاصة ضد الخصوصية.

هذا جنبًا إلى جنب مع التنميط السلوكي والسياسي القائم على عادات الاستهلاك لدينا، يجعلنا أقرب إلى عالم لا يعتبر فيه ضبط الفكر مجرد خيال علمي، ولكنه حقيقة وشيكة.

وتابع:”علاوة على ذلك، نحن لا نفعل الكثير لمنعهم.”

“غيض من فيض”

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت Microsoft أن “Candiru” قد استغلت نظام التشغيل Windows الخاص بها لاستهدف “السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والعاملين في السفارات والمعارضين السياسيين”.

وفي يوليو الماضي ورد أن ما يصل إلى 50000 شخص كانوا أهدافًا محتملة لبرنامج Pegasus، وهي برامج تجسس من صنع NSO Group، وهي شركة إسرائيلية أخرى.

كما هو الحال مع كانديرو، تضمنت الأهداف المزعومة جهات فاعلة في المجتمع المدني مثل الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

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في عام 2019، وُجد أن شركة Dark Matter، وهي شركة للأمن السيبراني مقرها الإمارات العربية المتحدة، تستخدم موظفين سابقين في وكالة الأمن القومي للتجسس على أعداء محتملين للدولة الإماراتية.

أحد مساعي Dark Matter و Project Raven، كان استخدم أداة تسمى Karma لاختراق الأجهزة الخاصة بالناشطين . بما في ذلك اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان، وحتى أمير قطر.

ومن بين الأهداف الأخرى المعروفة مئات النشطاء والصحفيين وأقاربهم.

وبالنظر إلى السرية التي تعمل بها مثل هذه الشركات، فمن المحتمل أن يكون هذا غيض من فيض أكبر بكثير.

الإفلات التام من العقاب

وتمثل وظيفة Candiru توسيعًا للقمع العابر للحدود. لا يقتصر الأمر على هؤلاء الصحفيين والنشطاء الذين يلفتون الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

لكن يبدو الآن أن أي شخص قد يكون مهتمًا بما يقوله هؤلاء الأشخاص مستهدف أيضًا. من مهاجمة أهداف منشغلة بالنقد، إلى أولئك الذين يقرؤون ذلك النقد، فإن التداعيات مرعبة.

تمامًا كما تنشئ شركات وسائل التواصل الاجتماعي ملفات تعريف بيانات عن الأشخاص بناءً على عادات استهلاكهم واهتماماتهم وحتى المقاهي التي يزورونها من أجل استهدافهم بشكل أفضل بالإعلانات، يمكن استخدام البيانات لإنشاء ملفات تعريف للتهديد لتمييز المعارضين المتصورين.

على سبيل المثال ، هل الشخص الذي يقرأ موقع Middle East Eye يعتبر أكثر خطورة على الأمن الأيديولوجي للدولة الإسرائيلية أو السعودية؟

تظل احتمالات توريق الفرد لا حصر لها. من المراقبة إلى تصرفات الهدف ، إلى إنشاء نماذج حول احتمالية المعارضة، نقترب أكثر فأكثر من إضفاء الطابع الأمني ​​على المعتقدات السياسية للناس . وخاصة أولئك الذين يقاومون الإمبريالية أو الاستعمار أو الاستبداد.

على الرغم من الفضائح ، يبدو أنه لم يتم عمل الكثير لوقفها. الكثير من الإجراءات المتخذة للحد من انتشار مثل هذه التقنيات بلا فائدة.

على الرغم من وضع NSO Group (وبعض الشركات التابعة لها) و Candiru على قائمة سوداء في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن هذا لن يفعل الكثير لوقف مثل هذه الهجمات.

وبدلاً من معاقبة مثل هذه الشركات. كل ما تفعله هذه القائمة هو جعل تصدير المعدات الأمريكية إلى شركات مثل NSO Group أكثر صعوبة.

بالنظر إلى أن الولايات المتحدة ليست المنتج الوحيد للتكنولوجيات المتقدمة، ولوجود العديد من الثغرات، فإن العقوبات غير مجدية إلى حد كبير.

الإمبريالية الرقمية

كما أنه من غير الواقعي توقع قيادة من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل ، خاصة في بيئة ما بعد الحرب على الإرهاب. في مثل هذه البيئة ، تم تآكل الحريات المدنية بشكل روتيني ، مع إخضاع الخصوصية لمخاوف الأمن القومي.

منذ أن كشف إدوارد سنودن عن مدى عملية المراقبة الجماعية الأمريكية المسماة Prism. والتي منحت وكالات الاستخبارات الوصول إلى المراسلات الخاصة الموجودة على خوادم مملوكة لشركة Google و Apple. فمن الواضح أن المراقبة الإلكترونية المتطفلة باتت مرغوبة ، بدلاً من محاربتها من قبل الجهات الفاعلة القوية.

علاوة على ذلك، تبيع هذه الدول تلك التكنولوجيا للأنظمة التي تشترك معها في مخاوف أمنية.

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بعبارة أخرى ، تستفيد إسرائيل أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة من عقود المراقبة الخاصة هذه. حيث تقوم بتفويض عمليتها الأمنية إلى الدول ذات التفكير المماثل. والتي تميل إلى النظر في قضايا التهديدات الأمنية المشتركة وجهاً لوجه.

يُعد قطاع المراقبة الخاص بمثابة أداة ملائمة للإمبريالية الرقمية المتنامية والمتفشية ، مما يُظهر عدم تسامح متزايد حتى مع أكثر أشكال المعارضة السياسية اعتدالاً.