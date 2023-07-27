محمد بن سلمان يبتز راكان الدوسري باعتقال 5 من عائلته لتسليم نفسه!

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وطن- أكد حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نشر أخبار المعتقلين في السجون السعودية، بأن السلطات الامنية في المملكة اعتقلت 5 من أقارب المواطن السعودي-الامريكي راكان نادر الدوسري.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر أن الخمسة الذين تم اعتقالها هم: الدكتور سلمان بن تركي الدوسري، وسلطان بن تركي الدوسري، ونايف بن تركي الدوسري، ونوف بنت تركي الدوسري وأخيراً أمّهم منيرة محمد القحطاني.

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تأكد لنا أن أقارب راكان الدوسري الذين اعتقلتهم السلطات السعودية هم:

الدكتور سلمان بن تركي الدوسري

سلطان بن تركي الدوسري

نايف بن تركي الدوسري

نوف بنت تركي الدوسري

وأخيراً أمّهم منيرة محمد القحطاني https://t.co/pBCPihnjCp — معتقلي الرأي (@m3takl) July 26, 2023

يأتي هذا في وقت نقلت فيه وكالة “رويترز” للأنباء عن جماعات حقوقية قولها إن السلطات السعودية احتجزت خمسة من أقارب مواطن أمريكي بدعوى أن الاعتقالات كانت انتقاما لفشل الدعوى القضائية التي رفعتها أسرته ضد الحكومة السعودية في الولايات المتحدة.

ووفقا للوكالة، قالت كل من “مبادرة الحرية” و “الديمقراطية في العالم العربي الآن” و “القسط لحقوق الإنسان” إن قوات الأمن السعودية اعتقلت أربعة من أقارب المواطن الأمريكي راكان نادر الدوسري في 11 مايو / أيار.

اعتقال وتعذيب

وقال البيان إن زوجة جده وخاله واثنين من أعمامه الآخرين اعتقلوا في مايو / أيار ، واحتُجز بعضهم في زنازين باردة دون بطانيات أو أسرة مناسبة.

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وقالت المنظمات الحقوقية إن مكتب المدعي العام السعودي أحال الخمسة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة ، التي تنظر في قضايا الإرهاب ، في 12 يوليو / تموز، وأضافوا أن السلطات السعودية منعت محامي المعتقلين من مقابلتهم أو الحصول على التهم الموجهة إليهم.

وقال نادر الدوسري ، والد راكان ، وهو مقيم في الولايات المتحدة ، إن المحققين أبلغوا أفراد الأسرة المحتجزين أنهم لن يفرج عنهم إلا إذا عاد راكان ، البالغ من العمر 15 عامًا إلى السعودية.

دعوى قضائية ضد الحكومة لسعودية

وكانت عائلة الدوسري قد دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا عام 2020 ضد الحكومة السعودية بعد نزاع تجاري طويل الأمد حول اتفاقية في عام 1994 لإنشاء مصفاة نفط في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية.

وفي وقت لاحق من ذلك العام ، قاموا بتسمية متهمين آخرين للحكومة السعودية ، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما تم رفض الدعوى لاحقا لعدم الاختصاص القضائي.

من جانبه، قال عبد الله العوده ، المدير السعودي لمبادرة الحرية ، إن قضية الدوسري كانت “مثالا فظيعا على القمع العابر للحدود من قبل الحكومة السعودية”.

الخارجية الأمريكية ترفض التعليق

ودعت المنظمات الثلاث واشنطن للضغط على الحكومة السعودية للإفراج عن أفراد عائلة الدوسري، في حين رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تفاصيل القضية.

وقال متحدث باسم الوزارة عبر البريد الإلكتروني: “أكدت الولايات المتحدة باستمرار للحكومة السعودية على أهمية الإجراءات القضائية العادلة والشفافة”.

وأضف:”لقد أوضحنا أيضًا أننا نتعامل بجدية شديدة مع التقارير أو التهديدات بالقمع العابر للحدود ، لا سيما عندما يكون مواطنو الولايات المتحدة متورطين”.