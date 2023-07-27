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قتلى وجرحى ولحظات رعب.. فيديو الانفجار المروع بالسيدة زينب في دمشق

انفجار ضخم يوقع قتلى وجرحى في بلدة السيدة زينب قرب العاصمة دمشق في سوريا

كتب خالد الأحمد
قتلى وجرحى ولحظات رعب.. فيديو الانفجار المروع بالسيدة زينب في دمشق
انفجار في السيدة زينب بدمشق
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وطن- هز انفجار عنيف منطقة السيدة زينب –جنوب العاصمة السورية دمشق مساء اليوم، الخميس، وأدى إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين وذلك على مقربة من أحد المقرات العسكرية التابعة لإيران.

وأفاد نشطاء أن الانفجار طال سيارة أجرة كانت مركونة أمام فندق في مدينة السيدة زينب.

وعلى الفور ضربت الجهات الأمنية التابعة للنظام طوقاً أمنيا في موقع الانفجار، وباشرت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، تمهيدا للإعلان عنه رسميا.

وأضاف المصدر أنه وفور وقوع الانفجار، هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الانفجار.

وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان” سمع دوي انفجار عنيف في مدينة السيدة زينب بريف دمشق في سوريا، ناجم عن سيارة مفخخة أمام فندق قرب مقر عسكري للميليشيات الإيرانية، مما أسفر عن وقوع جرحى في حصيلة أولية، واحتراق عدة سيارات في الموقع.

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لقطات أولية للحظة الانفجار

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات أولية للحظة الانفجار في السيدة زينب، وبدا في إحداها فتى مصاب، فيما يقوم عناصر من الشرطة بحمله.

كما ظهر شاب وهو يقود طفلاً مصاباً أيضاً، ظهرت امرأة على الأرض وشابان يقومان بمساعدتها، وأظهر مشهد تال نيران مشتعلة ودخان أسود كثيف بمكان الانفجار.

من جانبها قالت “وزارة الداخلية” التابعة لنظام الأسد، إن ما أسمته “التفجير الإرهابي” وقع في شارع “كوع السودان” بمنطقة السيدة زينب جراء “انفجار دراجة نارية بالقرب من مركبة تاكسي عمومي”، مشيرة إلى أن “التحقيقات ما زالت مستمرة”.

وأضافت الوزارة أن دوريات من شرطة ناحية السيدة زينب وفرع الأمن الجنائي بريف دمشق وفوج إطفاء ريف دمشق والإسعاف، حضرت إلى مكان التفجير وتم نقل جثامين القتلى والمصابين إلى مشافي دمشق وريفها، كما حضر محافظ ريف دمشق وقائد الشرطة إلى مكان التفجير والتحقيقات مازالت مستمرة.

وزارة الصحة تعلن مقتل 6 أشخاص

فيما أعلنت وزارة الصحة عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح جراء الانفجار مشيرة في منشور على صفحتها في ” فيسبوك” إلى أنها ومنذ اللحظات الأولى للإنفجار استجابت بإرسال ١١ سيارة إسعاف بكامل كوادرها وتجهيزاتها ٤ مديرية صحة دمشق – ٧ مديرية صحة ريف دمشق.

وتم تقديم جميع الخدمات الطبية الإسعافية المنقذة للحياة في المكان وأثناء النقل الآمن للإصابات إلى المشافي الأقرب “حسب الحالة” والتي تم رفع جاهزيتها فور وقوع الحدث.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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