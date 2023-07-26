الأربعاء, يوليو 26, 2023
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مسقط تفوّقت على نيويورك.. قائمة أجمل مدن العالم ليلاً 2023

تم تصنيف المدن المذكورة وفق عدد المشاركات لصورها ليلاً على موقع إنستغرام

كتب فهمي الورغمي
مسقط تفوّقت على نيويورك.. قائمة أجمل مدن العالم ليلاً 2023
أجمل مدن العالم ليلاً 2023
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وطن- الليل وقت سحري يجمع بين الغموض والرومانسية والجمال، ولا شيء يضفي على المدن بريقًا وجاذبية أكثر من أضوائها الساطعة في ساعات الظلام. من الأبراج الساحرة والمعالم الشهيرة المضيئة، إلى الشوارع المتلألئة والجسور المعلقة التي تعكس أضواءها على المياه الهادئة، تحتفظ بعض المدن بجاذبيتها ليلاً بطريقة لا تصدق.

ومن خلال هذه القائمة أدناه، سنقوم بجولة ساحرة حول أجمل مدن العالم ليلاً، حيث سنستكشف سحرها الخاص وجمالها الساحر عندما يسود الظلام.

سنستعرض أماكن استثنائية تتحول إلى عوالم ساحرة بفضل الإضاءة الليلية الرائعة، وقد تكون بعضها مألوفًا ومعروفًا، في حين تختبئ البعض الآخر في زوايا محبوسة تحت ظلمة الليل لتنتظر اكتشافها.

وللإجابة عن سؤال قد وقع على مدن دون غيرها، يقول موقع (travelbag) “ألقينا نظرة على بيانات هاشتاج التي تُوفرها منصة إنستغرام ومستويات التلوث الضوئي لـ 146 من أشهر مدن العالم. لقد فكرنا حتى في مدى أمان استكشافهم بعد غروب الشمس”.

ورصد الموقع بالفعل، آلاف المنشورات على منصة إنستغرام حيث تصدّرت دبي القائمة بما يقرب عن 26.000 مشاركة لوسم “دبي نايت” (dubaiatnight).

فيما يلي المدن الأخرى التي وصلت إلى المراكز العشرة الأولى.

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دبي الامارات العربية المتحدة

دبي في الليل هي مدينة ذات جمال لا مثيل له، ولهذا السبب توجناها بأنها أجمل مدينة يمكن تجربتها بعد حلول الظلام. مع وجود عدد مثير للإعجاب يصل إلى 25905 منشورات على إنستغرام تحت هاشتاغ “Dubaiatnight”، من الواضح أن المدينة تتمتع بجاذبية لا تقاوم للمغامرين الليليين.

تعد دبي أيضًا واحدة من أكثر المدن أمانًا للمشي بمفردك في الليل، لذلك يمكن حتى للمسافرين المنفردين الاستمتاع بالمناظر الطبيعية دون قلق.

دبي الامارات العربية المتحدة
دبي الامارات العربية المتحدة

طوكيو، اليابان

وجاءت طوكيو في المرتبة الثانية، حيث نشرت 15869 مشاركة على إنستغرام صوراً آسرة للمدينة ليلاً. تفتخر العاصمة اليابانية بمستويات أقل قليلاً من التلوث الضوئي مقارنة بدبي، مما يوفر المزيد من التوازن بين أضواء المدينة المتلألئة وسماء الليل الأثيري.

أثناء تجولك في الشوارع، استمتع بتوهج تقاطع شيبويا أو سحر شينجوكو المضاء بالنيون. طوكيو هي وجهة آمنة أخرى للمشي بمفردك في الليل، مما يضمن أن يتمكن المشاهدون المنفردون من امتصاص جمال الليل دون أي مخاوف.

سواء كنت تنغمس في المأكولات الشهية في وقت متأخر من الليل في أسواق الطعام الصاخبة أو الاسترخاء في الجمال الخالد لبيوت الشاي اليابانية، فإن طوكيو في الليل هي رحلة ساحرة عبر كل من الأعاجيب الحديثة والتقاليد الخالدة.

طوكيو اليابان
طوكيو اليابان

سنغافورة

جوهرة أخرى متألقة وسط الحياة الليلية في آسيا هي سنغافورة، التي تحتل المرتبة الثالثة مع 15013 مشاركة على Instagram تُظهر جاذبيتها الليلية. مع حلول الغسق، يتحول أفق سنغافورة إلى نسيج ساحر من الأضواء المتلألئة والعجائب المعمارية.

تعتبر “مارينا باي ساندز” أحد أهم معالم المدينة، وهو منتجع مهيب متكامل يضم SkyPark على السطح المذهل. يتم التعامل مع الزائرين في مشهد بانورامي واضح لأفق سنغافورة الخلاب، ويمكنهم حتى التوقف للاستمتاع بعرض الضوء المذهل في Gardens by the Bay.

اكتشف جاذبية عطلات سنغافورة ودع سحر المدينة الليلي يأسرك. مع معالمها المميزة وأسواقها الليلية الصاخبة وأجوائها النابضة بالحياة ، تنبض الليلة حقًا في سنغافورة.

مسقط عمان

تقع مسقط على طول الساحل الخلاب لسلطنة عمان، وتكتسب مكانتها باعتبارها رابع أجمل مدينة في الليل. تفتخر هذه الوجهة الساحرة بمزيج فريد من السحر العربي والجاذبية العصرية، مما يخلق أجواء ساحرة تزدهر تحت وهج القمر.

بالإضافة إلى المعالم المعمارية المذهلة، توفر مسقط إطلالات رائعة على سماء الليل بفضل مستوى تلوث ضوئي منخفض يبلغ 29.3 فقط من 100. قم برحلة بحرية عند غروب الشمس على طول الساحل للاستمتاع بالمناظر المتلألئة، ومشاهدة تحول أفق المدينة في صورة ظلية مذهلة مقابل الضوء الباهت.

لتجربة لا تُنسى حقًا، انطلق في قلب مدينة مسقط القديمة للعثور على سوق مطرح الشهير، وهو سوق عربي نابض بالحياة ليلاً. من الأقمشة الملونة إلى التوابل العطرية، ستكون حتماً مُحاطا بالعجائب من كل جانب.

مسقط عمان
مسقط عمان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

ليس من المستغرب أن تكون مدينة نيويورك في القائمة – إنها المدينة التي لا تنام أبدًا.

تم تحميل ما يقرب من 39000 لقطة لسحر نيويورك الليلي على Instagram، وهو أكثر من أي مدينة أخرى نظرنا إليها. من السهل أن نفهم لماذا يسحر الناس بهذه التفاحة الكبيرة بعد حلول الظلام، عندما يضيء أفقها الأيقوني بكل مجدها.

إن زيارة الجزء العلوي من مبنى Empire State الأسطوري أمر لا بد منه للاستمتاع بشكل كامل بجميع المعالم والأصوات في نيويورك ليلاً، مما يوفر إطلالات لا مثيل لها على المدينة.

يجب أن تكون الرحلة إلى تايمز سكوير مدرجة أيضًا في قائمتك، حيث يمكنك أن تضيع بين اللوحات الإعلانية الهائلة ولافتات النيون. أو، إذا لم يكن هذا هو الشيء الذي تفضله، فقم برحلة بحرية هادئة على طول نهر هدسون للاستمتاع بمشاهدة تمثال الحرية المضيء والمشهد الخلاب لأفق مانهاتن من الماء.

المصدرتويتر، موقع travelbagK رصد وتحرير وطن

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