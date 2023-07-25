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هبة عبوك في تونس كعزباء لأول مرة وتحصل على قبلة حب قبل النوم (فيديو)

تركت هبة عبوك وراءها بضعة أشهر صعبة كان عليها فيها التغلب على اعتداء جنسي مزعوم ارتكبه أشرف حكيمي قبل طلاقهما

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك في تونس كعزباء لأول مرة وتحصل على قبلة حب قبل النوم (فيديو)
هبة عبوك
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وطن– تستمتع هبة عبوك بأول صيف لها كامرأة عزباء بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي.

تمر هبة عبوك بلحظات من الهدوء والسكينة ، كما يتضح من الصور التي شاركتها على صفحتها الشخصية على انستجرام. جنبا إلى جنب مع أطفالها أمين ، ثلاث سنوات ، ونعيم ، سنة ، حين سافرت إلى وطنها الأصلي.

قبلة ما قبل النوم

ظهرت هبة عبوك في فيديو وهي تستلقي على السرير، قبل أن تفاجأ بابنها أمين الذي كان عاري الصدر لشدة الحر في تونس، وهو يطبع على خدها قبلة ما قبل النوم.

أمضت الفنانة الإسبانية عدة أيام في تونس ، حيث تعود جذورها منذ ولادة والديها هناك.

زارت هبة مدينة سيدي بوسعيد التونسية للاستمتاع بشواطئها وشوارعها المرصوفة بالحصى ومناظرها الطبيعية الخلابة.

هبة عبوك في تونس
تمر هبة بلحظات من الهدوء والسكينة
هبة عبوك في تونس
أمضت الفنانة الإسبانية عدة أيام في تونس
هبة عبوك في تونس
زارت هبة مدينة سيدي بوسعيد التونسية للاستمتاع بشواطئها وشوارعها
هبة عبوك في تونس
تركت العارضة وراءها بضعة أشهر صعبة

اعتداء جنسي

تركت العارضة وراءها بضعة أشهر صعبة كان عليها فيها التغلب على اعتداء جنسي مزعوم ارتكبه زوجها في ذلك الوقت.

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أدت هذه الأحداث إلى بدء عملية طلاقها من أشرف حكيمي ، التي كانت متزوجة منها لمدة ثلاث سنوات.

تواجه بطلة البرنس، البالغة من العمر 36 عامًا ، مرحلة حياة جديدة تركز فيها على العائلة ومشاريعها المهنية.

أطفالي أولا

قالت هبة عبوك في مقابلة: “أهم شيء بالنسبة لي هو صحة أطفالي وكل شيء آخر ، في الحقيقة ، يأتي بعد ذلك”.

وقد أقامت حاليًا مقر إقامتها في مدريد ، وهو المكان الذي سافرت منه إلى تونس لقضاء بضعة أيام في الاسترخاء والراحة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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