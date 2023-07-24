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من هي منال اللهيبي؟.. أول امرأة سعودية تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة

تكليف منال اللهيبي مديراً عاماً للتعليم في محافظة جدة، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ التعليم في السعودية

كتب فهمي الورغمي
من هي منال اللهيبي؟.. أول امرأة سعودية تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة
منال بنت مبارك اللهيبي
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وطن- في سابقة غير معهودة في المملكة العربية السعودية، أصدر وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، اليوم الاثنين، قراراً بتكليف “منال بنت مبارك اللهيبي”، مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة.

وعلى غرار تعيين “اللهيبي”، كانت الوزارة المذكورة قد أصدرت، اليوم، عدة تكليفات لمدراء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة السعودية، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

أول تعليق من منال اللهيبي

في أول تفاعل رسمي لها مع خبر تعيينها، عبّرت منال اللهيبي عن شكرها وتقديرها لوزير التعليم ولوكيل الوزارة للموارد البشرية على ثقتهما، ومنحها الفرصة لخدمة الدين والملك والوطن في موقعها الجديد.

وشددت اللهيبي، نقلاً عن صحيفة “عكاظ” المحلية، على عزمها بذل كل الجهد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفق توجيهات وزارة التعليم؛ لدفع عجلة التعليم وتجويد مخرجاته ومواصلة الإنجازات التعليمية والعلمية في جميع المنافسات العالمية، وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة 2030 في مجالات التعليم.

وعلى صعيد متّصل، قدمت منال اللهيبي تهنئتها لمدير عام تعليم جدة السابق الأستاذ الدكتور نايف الزارع، الذي صدر قرار وزير التعليم بتكليفه مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض.

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مشيدة بما حققته الإدارة من إنجازات ونتائج مشرفة إبان إدارته لها في جميع المجالات.

منال اللهيبي
منال اللهيبي

من هي منال اللهيبي؟

حاصلة على بكالوريوس في العلوم الشرعية من كلية التربية في جدة عام 1991، وتدرجت في مهماتها الوظيفية، إذ عملت معلمة للعلوم الشرعية، ثم مشرفة تربوية.

ثم رئيسة شعبة العلوم الشرعية، ثم مشرفة مواد نظرية في وحدة تطوير المدارس.

شغلت منال اللهيبي لاحقاً، منصب مديرة مكتب التعليم في وسط جدة، ثم مديرة إدارة الإشراف التربوي.

ثم مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) ومكلفة داخلية (بالبنين)، وأخيرًا تكليفها بمنصب مدير عام التعليم في محافظة جدة.

المصدرتويتر، صحيفة "عكاظ" المحلية، رصد وتحرير وطن

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