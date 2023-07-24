الإثنين, يوليو 24, 2023
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ما سبب الجريمة الأبشع في السعودية؟.. الإعدام لسعودي وشقيقته بأمر الملك

الجانيان السعوديان عبدالعزيز بن فهد الحارثي وشقيقته، قتلا أمهما ووالدهما وشقيقيهما وحرقا جثثهم

كتب خالد الأحمد
ما سبب الجريمة الأبشع في السعودية؟.. الإعدام لسعودي وشقيقته بأمر الملك
إعدام لسعودي وشقيقته بعد ارتكابهما جريمة قتل مروعة
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وطن- تم تنفيذ حكم القتل حدًا في جانيين بمنطقة مكة المكرمة، قتلا والديهما وشقيقيهما، ووضعا الجثث في استراحة وأشعلا النار فيها، وهي الحادثة التي هزت المجتمع السعودي وأثارت الحزن والاستياء في أوساط السعوديين.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن كلاً من “عبد العزيز بن فهد بن غزاي الحارثي، وشقيقته عهود، سعوديي الجنسية، أقدما على قتل والدهما ووالدتهما فاطمة بنت حمد الحارثي، وشقيقيهما عبد الله وعبد الرحمن. وذلك بوضع أقراص منومة في وجبة العشاء لوالدتهما وشقيقيهما المجني عليهم.”

تفاصيل جريمة مروعة في مكة هزت السعودية

وأضاف المصدر أن الجانيين قاما صباح اليوم التالي بإطلاق النار على شقيقهما” عبد الرحمن” أثناء نومه داخل منزلهم ، ثم قاما بإطلاق النار على شقيقهما “عبد الله” أثناء جلوسه داخل المنزل.

ثم دخلا إلى غرفة نوم والدتهما وأطلقا النار عليها وهي نائمة، ثم نقلا الجثث إلى استراحة عائدة لهما وقاما بعد ذلك باستدراج والدهما، وإطلاق النار عليه ثم قاما بسكب البنزين وفتح الغاز وإحراق الاستراحة بما فيها من الجثث.

ولم يكشف بيان الداخلية أو بيان رسمي أو توضيح من الإعلام السعودي، عن سبب هذه الجريمة البشعة حتى الآن، والدافع من ورائها.

إعدام لسعودي وشقيقته
إعدام لسعودي وشقيقته

الإعدام للحارثي وشقيقته

ووفق الوزارة ، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما.

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ولأن “ما أقدما عليه جرم عظيم وفعل شنيع، وكان على وجه الحيلة والخداع، وعلى وجه يأمن فيه المجني عليهم من غائلتهما، فقد تم الحكم بقتلهما حدّاً لقتلهما المجني عليهم غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.”

وأشارت وزارة الداخلية السعودية في بيانها، إلى أنه “تم الحكم بقتلهما حدّاً لقتلهما المجني عليهم غيلة، وأيدت الحكم محكمة الاستئناف و المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه”.

لافتة إلى تنفيذ حُكم القتل بالجانيين نفذ اليوم، الاثنين، بمنطقة مكة المكرمة.

المصدروكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، رصد وتحرير وطن

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