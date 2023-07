طعنات قاتلة.. مراهقون جزائريون يشوهون شابة بسبب ملابسها المثيرة

- Advertisement -

وطن- زعمت وسائل إعلام فرنسية أنه تمّ نقل مراهقة فرنسية إلى المستشفى بعد هجوم تعرّضت له من قبل مجموعة من المراهقين الذين اعترضوا، في مدينة تولوز جنوب فرنسا، على اختيارها لملابسها العارية مما تسبب في تشوه وجهها.

وحسب ما ذكر تقرير لصحيفة “La Depeche” الفرنسية، فقد وقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح، الأربعاء الماضي، عندما كانت الضحية البالغة من العمر 19 عامًا، والتي تدعى “أنيسة”، في موعد مع صديقها في مدينة تولوز جنوب فرنسا.

وفي حوالي الساعة الثالثة صباحًا في بوليفارد لازار كارنوت، تعرض الصديقان للاعتداء من قبل أربعة شبان اتهموا المراهقة بارتداء ملابس غير لائقة. مع الإشارة إلى أنها كانت ترتدي قميصًا قصيرًا اعتبره البعض غير أخلاقي.

ووصفت الضحية المجموعة المكونة من ولدين وفتاتين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما بأنهم “مغاربة” من دول شمال أفريقيا حسب تقرير La Depeche.

الصحيفة الفرنسية أوضحت في تقريرها أن أنيسة وصديقها تعرّضا للهجوم من قبل المراهقين الأربعة عبر شظايا الزجاج المكسور، مما تسبب في إصابات شديدة في الجزء الأيسر من وجهها، مع كدمات وجروح في ظهرها وذراعيها.

كما أصيب صديق أنيسة، حسب ذات المصدر، بعدة إصابات أثناء محاولته الدفاع عنها.

وقد رصد مشرفون محليون على كاميرات مراقبة بالقرب من الواقعة الهجوم، في الوقت الفعلي، ونبهوا السلطات التي تم إرسالها بسرعة إلى مكان الحادث.

ولدى وصولهم، كانت غطّت الدماء الضحية بالفعل وتطلب نقلها للعناية الطبية الفورية، حسب الصحيفة الفرنسية.

كتبت أنيسة على تويتر “أريد أن أشكركم جميعًا على موجة الدعم بعد هذه المأساة، فأنا أعلق على صور جسدي حتى تدركوا خطورة الأمور، وآمل أن تتحقق العدالة”.

وعلى صعيد متّصل، قال مصدر قريب من التحقيق لصحيفة La Depeche “إنه عنف غير مبرر. لسبب تافه ، كانت هذه المرأة هدفًا لعنف لا يضاهى” .

وفي الأثناء، ما زال التحقيق الذي فتحته السلطات الفرنسية على إثر الهجوم، مستمراً دون تحديد أي عناصر اتهام بعينها.

لاحظ نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بركوب على الحدث من قبل متطّرفين في الجانب الأوروبي وفي إسرائيل بعدما تعرّضت له أنيسة من حادث مأساوي.

حيث اعتبر الصحفي الإسرائيلي المُقرب من دوائر المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، إيدي كوهين، أن ماتعرّضت له أنيسة من صنيع الجالية الجزائرية في فرنسا.

واتهمهم في تغريدة على تويتر جاء في نصّها :”جرائم الجزائريون في فرنسا ضد فرنسية . عار عليكم”.

ويأتي اتهام كوهين للجالية الجزائرية في فرنسا، في ظل غياب أي بيان أو بلاغ رسمي من السلطات الفرنسية بأن يكون المتسببون في الحادث جزائريين.

وعلى صعيد متصل، زعمت ناشطة إسبانية يمينية متطرفة، أن السبب فيما تعرّضت له أنيسة مردّه موجات الهجرة غير الشرعية، ومن منطلق تلك الحادثة يجب إغلاق الحدود في وجه الهجرة غير النظامية نحو أوروبا على حدّ زعمها.

وكتبت “عادا لوش” على تويتر ما نصّه “حاول 12 عشر شمال إفريقي اغتيال عارضة أزياء تبلغ من العمر 19 عامًا في تولوز بفرنسا يوم الأربعاء الماضي لأنها “لم تكن ترتدي ملابس مناسبة”، تدعى أنيسة”.

A dozen of North Africans tried to assassinate a 19-year-old model in Toulouse, France, this past Wednesday because “she wasn’t dressing properly.”

Her name is Anissa. When they started to follow her, she had no idea what was happening. They broke her nose, stabbed her, and… pic.twitter.com/cIkuI6159z

— Ada Lluch 🇪🇸 (@ada_lluch) July 22, 2023