حية أم ميتة؟.. فيديو “الشقراء العارية” في إسطنبول يقلب تركيا

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وطن- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا واسعا وريبة، لفتاة بدت ممدة وسط أحد شوارع إسطنبول شبه عارية، ويقوم أحد الأشخاص بجرها إلى سيارة كانت متوقفة، بينما علق البعض بأنها جريمة قتل وسرقة للجثة أيضا.

وقال ناشرو الفيديو إنه لسائحة قام أحد الأتراك بدهسها بسيارته وسرقة جثتها ضمن ما يعرف بمافيات تجارة البشر المنتشرة في البلاد، ليتبين أن الفيديو لا علاقة له بهذا الموضوع وإنما هو شجار أفضى إلى إغماء الفتاة.

فيديو قلب السوشيال ميديا في تركيا

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، امرأة شقراء الشعر ملقاة على الأرض بجانب سيارة وقد تكشف جسدها، قبل أن يتقدم منها شخص ويرفعها كالدمية ليجرها إلى باب السيارة.

ويسمع صوت أحد الأتراك وهو يصرخ عليه من شرفة مقابلة عما يفعله، ليرد عليه الآخر:” اصمت كي لا يأتي دورك”، ويقوم بوضعها في السيارة وهي من نوع فان بيضاء اللون.

ترڪيا #اسطنبول ترڪي يقتل سائحة في وسط الطريق دهسا ويسرق جثتها ..

قال له أحد السڪان من النافذة ماذا تفعـل

فرد عليه اصمت أو يأتي دورك. هنالك مافيات منتشرة في ترڪيا تتاجر بأعضاء البشر

ترڪيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في التجارة بأعضاء البشر ..!#اسطنبول #تركيا #Ashes23 #الهلال pic.twitter.com/AE7i64U1qb — فيـَـــــــــروز🍃🌺⚖️ (@Millionaira55) July 23, 2023

ووقع الحادث في حي “بيري ريس” في الصباح. وقام سكان المنطقة بتصوير المشتبه به، الذي حاول نقل المرأة المغمى عليها إلى الحافلة الصغيرة المتوقفة ، بكاميرات هواتفهم المحمولة.

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وبعد نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت فرق شرطة إسطنبول العمل للقبض على المشتبه به.

وأعلن حاكم إسطنبول “داود غول”، على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن المشتبه به تم احتجازه.

وغرد الحاكم “غول“: “الشخص الذي استخدم العنف ووجه التهديدات في وسط الشارع في منطقة إسنيورت تم القبض عليه واحتجازه من قبل شرطتنا. وسينال العقوبة التي يستحقها.”

Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz… — Davut GÜL (@gul_davut) July 23, 2023

لا علاقة للفيديو بمافيات البشر

وفيما أفاد ناشرو الفيديو أن هذه الحادثة تأتي ضمن جرائم لمافيات منتشرة في تركيا تتاجر بأعضاء البشر، نفى موقع “23 DERECE” التركي، أن تكون الفتاة سائحة بل هي فتاة تركية لم تمت بل أغمي عليها.

وأضاف في تغريدة على حسابه في” تويتر” أن السلطات ألقت لقبض على الشاب وخلال التحقيقات اعترف بأنه تعرف عليها في ملهى ليلي وأن الفتاة رمت بنفسها من السيارة.

بينما قالت الفتاة إن الشاب أخذ أموالها. ونشر الموقع صورة للشاب المعتدي ومقطع فيديو للحظة القبض عليه واعتقاله.

Ve o vandal yakalandı! Esenyurt'ta bir kadını bayıltana kadar dövdükten sonra arabaya sürükleyen ve çevredekileri tehdit eden şahıs yakalandı. Kadınla gece kulübünde tanıştığını söyleyen şüpheli kadını darp etmediğini kendisini arabadan attığını söyledi. Kadın ise parasının… pic.twitter.com/h60dwdGqTU — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 23, 2023

ووفق وكالة “دوغان” للأنباء أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالمشتبه به، الذي هدد المواطنين في الفيديو ستتبع بدقة من قبل الوزارة.

وأثبتت التحقيقات التي أجريت مع المشتبه به أن لديه 11 سابقة جنائية.