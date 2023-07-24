الإثنين, يوليو 24, 2023
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حية أم ميتة؟.. فيديو “الشقراء العارية” في إسطنبول يقلب تركيا

الفيديو المتداول في تركيا أظهر امرأة شقراء الشعر ملقاة على الأرض بجانب سيارة، قبل أن يتقدم منها شخص ويرفعها كالدمية ليجرها إلى باب السيارة

كتب خالد الأحمد
حية أم ميتة؟.. فيديو
الشقراء العارية في إسطنبول
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وطن- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا واسعا وريبة، لفتاة بدت ممدة وسط أحد شوارع إسطنبول شبه عارية، ويقوم أحد الأشخاص بجرها إلى سيارة كانت متوقفة، بينما علق البعض بأنها جريمة قتل وسرقة للجثة أيضا.

وقال ناشرو الفيديو إنه لسائحة قام أحد الأتراك بدهسها بسيارته وسرقة جثتها ضمن ما يعرف بمافيات تجارة البشر المنتشرة في البلاد، ليتبين أن الفيديو لا علاقة له بهذا الموضوع وإنما هو شجار أفضى إلى إغماء الفتاة.

فيديو قلب السوشيال ميديا في تركيا

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، امرأة شقراء الشعر ملقاة على الأرض بجانب سيارة وقد تكشف جسدها، قبل أن يتقدم منها شخص ويرفعها كالدمية ليجرها إلى باب السيارة.

ويسمع صوت أحد الأتراك وهو يصرخ عليه من شرفة مقابلة عما يفعله، ليرد عليه الآخر:” اصمت كي لا يأتي دورك”، ويقوم بوضعها في السيارة وهي من نوع فان بيضاء اللون.

ووقع الحادث في حي “بيري ريس” في الصباح. وقام سكان المنطقة بتصوير المشتبه به، الذي حاول نقل المرأة المغمى عليها إلى الحافلة الصغيرة المتوقفة ، بكاميرات هواتفهم المحمولة.

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وبعد نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت فرق شرطة إسطنبول العمل للقبض على المشتبه به.

وأعلن حاكم إسطنبول “داود غول”، على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن المشتبه به تم احتجازه.

وغرد الحاكم “غول“: “الشخص الذي استخدم العنف ووجه التهديدات في وسط الشارع في منطقة إسنيورت تم القبض عليه واحتجازه من قبل شرطتنا. وسينال العقوبة التي يستحقها.”

الشقراء العارية في إسطنبول يقلب تركيا
الشقراء العارية في إسطنبول يقلب تركيا

لا علاقة للفيديو بمافيات البشر

وفيما أفاد ناشرو الفيديو أن هذه الحادثة تأتي ضمن جرائم لمافيات منتشرة في تركيا تتاجر بأعضاء البشر، نفى موقع “23 DERECE” التركي، أن تكون الفتاة سائحة بل هي فتاة تركية لم تمت بل أغمي عليها.

وأضاف في تغريدة على حسابه في” تويتر” أن السلطات ألقت لقبض على الشاب وخلال التحقيقات اعترف بأنه تعرف عليها في ملهى ليلي وأن الفتاة رمت بنفسها من السيارة.

بينما قالت الفتاة إن الشاب أخذ أموالها. ونشر الموقع صورة للشاب المعتدي ومقطع فيديو للحظة القبض عليه واعتقاله.

ووفق وكالة “دوغان” للأنباء أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالمشتبه به، الذي هدد المواطنين في الفيديو ستتبع بدقة من قبل الوزارة.

وأثبتت التحقيقات التي أجريت مع المشتبه به أن لديه 11 سابقة جنائية.

المصدرتويتر، وكالة "دوغان" للأنباء، رصد وتحرير وطن

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