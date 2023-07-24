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“الداعية المُرائي بتاع الدولارات” .. إيدي كوهين يفتح النار على عمرو خالد بتغريدة حادّة!

عمرو خالد أثار جدلاً بين نشطاء على مواقع التواصل عقب تداول فيديو له خلال الاحتفال بتخرج ابنه من إحدى الجامعات في العاصمة البريطانية لندن

كتب أنس السالم
إيدي كوهين يهاجم عمرو خالد
إيدي كوهين هاجم عمرو خالد بعد تخرج ابنه من جامعة بريطانية
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وطن – وصف الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، الداعية الإسلامي المصري عمرو خالد، بـ”الداعية المرائي بتاع الدولارات”، وذلك في معرض تعليقه على فيديو للداعية وهو يحتفل بتخرج ابنه علي في لندن.

وقال “كوهين” في تغريدة بحسابه في تويتر: “الداعية المرائي بتاع الدولارات عمرو خالد. ده كان في قناة اقرأ سنة ٩٧ بقول أوعوا تعلموا عيالكم في بلاد الكفار هيجيبوا نهج تغريبي لبلادكو وهيفسدوا المجتمع بأفكار مسمومة. احنا عندنا جامعات زي الفل علموهم لدينهم افضل من دنياهم”.

تخرج ابن عمرو خالد من جامعة بريطانية
تخرج ابن عمرو خالد من جامعة بريطانية

كما أضاف: “دلوقتي نشوف ابنه اللي مولود في 2003 يتخرج من خالتك بريطانيا المارقة بتخصص بعيد عن الأديان خالص”.

بينما قال الصحفي الإسرائيلي: “مالها كلية الطب جامعة اسكندرية يا عمرو يا خالد. ولا عشان المستقبل والفلوس عند بلاد الكفار احلا و أطرأ”.

إيدي كوهين ينتقد عمرو خالد
إيدي كوهين ينتقد عمرو خالد

وكان عمرو خالد أثار جدلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو له خلال الاحتفال بتخرج ابنه من إحدى الجامعات في العاصمة البريطانية، لندن.

وقال عمرو خالد في تعليق على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه إلى جانب نجله، علي: “من أجمل لحظات العمر وأكثرها تأثيرًا. تخرج ابني ’علي‘ من الجامعة”.

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وتعرّض عمرو خالد لانتقادات حادة من الجمهور دفعته للخروج برد، حيث قال في منشور على موقع “فيسبوك” ردّ فيه على منتقديه اليوم الأحد قائلاً: “(والله أحق أن يرضوه)، رضا الناس غاية لا تدرك. ورضا الله غاية لا تترك فاترك مالا يدرك لأجل مالا يترك”.

كما أضاف في منشور ثانٍ جزءاً مقتطعا من الآية 130 من سورة طه مع فيما نصّه “(فاصبر على مايقولون). بعض الكلام يجرح كالسيف ولا دواء له إلا الصبر”.

عمرو خالد يرد على منتقديه
عمرو خالد يرد على منتقديه

 

المصدررصد وطن (تويتر)

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