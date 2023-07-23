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حسن نصر الله يتحدث عن الشذوذ الجنسي ويوجه تحذيرات لـ”هؤلاء”.. ماذا قال؟ (فيديو)

الأمين العام لحزب الله قال إن معركة الشذوذ هي ليست معركة حزب أو طائفة بل هي معركة كل المجتمع بمسلميه ومسيحييه، ويجب مواجهتها بكل الوسائل وبدون أسقف

كتب خالد السعدي
حسن نصر الله يتحدث عن الشذوذ الجنسي ويوجه تحذيرات لـ
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
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وطن- قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن بلاده لن تسمح بالشذوذ الجنسي حتى لو كان من يقف وراءه الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي.

وأضاف حسن نصر الله في كلمة له خلال إحياء الليلة الخامسة من شهر محرم للعام 1445 الهجري بالمجلس العاشورائي المركزي في ضاحية بيروت الجنوبية، أنّ التصدي للشذوذ الجنسي يمثل مواجهة شاملة سواء اجتماعيا أو ثقافيا أو فكريا، داعيا لمقاطعة شاملة تجاه كل من يروج لهذه الأفكار، ومن يرفع شعارات هذه الأفكار لعدم المشاركة في الترويج للشذوذ.

وشدد على أن معركة الشذوذ هي ليست معركة حزب أو طائفة بل هي معركة كل المجتمع بمسلميه ومسيحييه، ويجب مواجهتها بكل الوسائل، وبدون أسقف.

الشذوذ الجنسي “برنامج أمريكي”

وأشار حسن نصر الله إلى أن القوى العظمى أخذت قرارا بنشر الشذوذ الجنسي بكل العالم، وأن الولايات المتحدة لديها برنامجاً وتعمل به وتستعمل كل شيء لإنجاح مشروعها، وهي تقول للعالم إن هذا التصرف، أي الشذوذ الجنسي، هو طبيعي.

ونوه بأن الدراسات العلمية والتجارب تقول إن من يتورط بالشذوذ لا يستطيع الخروج منه حتى ولو استفاق على نفسه وتاب، لذلك هناك أشخاص في بعض البلدان سلموا أنفسهم للأجهزة القضائية لتقيم عليهم الحد ليتطهروا.

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إشادة بالانتفاضة من أجل القرآن

وفي كلمته أيضا، أشاد حسن نصرالله بكل التحركات التي خرجت نصرة للقرآن الكريم، وقال إنّ مبادرة العراق كانت الأهم على مستوى الرسمي باستدعاء القائم بالأعمال العراقي من السويد.

وأشار إلى رفض إيران استقبال السفير السويدي الجديد في طهران، مؤكدا ضرورة مغادرة السفيرة السويدية لبنان، والإبقاء على السفير اللبناني لدى السويد في البلاد وعدم توجُّهه لتولي مهام عمله.

سلوان موميكا
سلوان موميكا أحرق نسخا من القرآن الكريم في السويد

الاعتذار وحده “لا يكفي”

ودعا نصر الله، إلى عدم الاغترار بالاعتذارات السويدية والدنماركية، وقال إن هذا ليس كافيًا يجب أن تمنع هذه الحكومات هذه التصرفات المسيئة، مطالبا بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة السويد التي وصفها بـ”المعتدية”.

وحذر من أنه إذا بقيت الحكومة السويدية في هذا المسار فهي ستصنف كدولة محاربة للإسلام والمسلمين، وحثّ الحكومة السويدية أن تسأل عن معنى الحرب على الإسلام.

وقال الأمين العام لحزب الله: “نحن في معركة ليست للانفعال بل للانتصار، والانتصار يتحقق من خلال الخطوات المحسوبة والمدروسة والقوية، ولا يجوز في لبنان أن نفتح الباب لأي مصطاد في الماء العكر”، داعيا الشباب اللبناني إلى عدم التسرع في التصرفات.

الإساءة للمصحف الشريف

وكان العراقي السويدي سلوان موميكا (37 عاما)، قد أساء للقرآن الكريم قبل أيام، في تكرار للإساءة التي ارتكبها في 28 يونيو الجاري، عندما أضرم النيران في المصحف الشريف، قبل أن تحدث واقعة مماثلة في الدنمارك، ما أثار موجة غضب عارمة بين المسلمين.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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