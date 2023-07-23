بعد اعترافه.. أول تعليق من الجيش السوداني على انضمام عناصره للدعم السريع

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وطن- اعترف الجيش السوداني، بانضمام عدد من عناصره إلى صفوف قوات الدعم السريع، في ظل المعارك الحامية التي تجمع بين الطرفين منذ منتصف أبريل الماضي.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم الجيش السوداني على “تويتر“، اليوم الأحد، تعليقا على إعلان قوات الدعم السريع انضمام أفراد من الجيش لصفوفها، إن هناك تضخيما لعدد العسكريين الذين أعلنوا انضمامهم لقوات الدعم السريع.

وأضاف المتحدث العسكري أن هذا الموقف الذي وصفه بـ”المخزي”، لم ولن يؤثر إطلاقا على تماسك ومعنويات أفراد الفرقة الخاصة والقوات المسلحة بصفة عامة.

وتابع بيان الجيش السوداني: “هم بضعة ضباط تم استيعابهم في أوقات سابقة ضمن الترتيبات الأمنية، عدا ضابط واحد برتبة رائد و28 جنديا وضابط صف، وجميعهم سقطوا في محك التربية العسكرية التي تتسامى عن الانتماءات الجهوية الضيقة وقومية القوات المسلحة للأسف”.

الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة

تعليق بشأن إعلان المليشيا انضمام افراد من القوات المسلحة#معركة_الحسم#إنهاء_التمرد#جيش_واحد_شعب_واحد pic.twitter.com/iyZ8OwFSXr — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) July 22, 2023

الدعم السريع تعلن انضمام عدد من قوات الجيش السوداني لصفوفها

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت أمس السبت، انضمام 15 ضابطا و527 جنديا من الجيش السوداني إلى قواتها بقطاع شرق دارفور في السودان.

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وقال القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي: “انضمام هذه الكوكبة من الشرفاء يمثل دفعة جديدة لنا في هذه المعركة التي نخوضها ضد فلول النظام البائد وقيادة التنظيم داخالقوات المسلحة، الذين اختطفوا جميع مؤسسات الدولة وسخروها لخدمة أجندة الدولة العميقة”.

وتستمر الحرب بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 100 يوم، وقد خلّفت المواجهات آلاف القتلى بجانب ملايين النازحين واللاجئين، فضلا عن تدمير شديد في البنى التحتية بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والاقتصادية.

والحرب القائمة منذ 15 أبريل الماضي، تتضمن اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.

الجيش يتهم الدعم السريع بتجنيد أطفال

ومع مواصلة القتال، اتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الدعم السريع باستخدام أطفال دون الـ15 عاما في الحرب، فيما سمّته انتهاكا للقانون الدولي.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني، في بيان، إن قوات الدعم السريع استخدمت مجرمين وهاربين من السجون كمقاتلين لتنفيذ عمليات إجرامية مصاحبة.

قوات الدعم السريع تنفي الاتهام

في المقابل، نفت قوات الدعم السريع هذا الاتهام الموجه لها، وقالت إنها لم تُجند أطفالا ضمن صفوفها، مشيرة إلى أن 60% من قوات الدعم السريع لم تدخل الحرب حتى الآن وبالتالي ليست بحاجة لذلك.