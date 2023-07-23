الأحد, يوليو 23, 2023
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أول رد من عمرو خالد على فيديو تخرج نجله الذي استفز المصريين

الداعية المصري المثير للجدل عمرو خالد، رد بطريقته على الانتقادات الشديدة التي لاحقته بعد بثه لحظة تخرج نجله من جامعة بريطانية

كتب فهمي الورغمي
أول رد من عمرو خالد على فيديو تخرج نجله الذي استفز المصريين
عمرو خالد
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وطن- على وقع ما أثارته صورته رفقه ابنه، يوم تخرّجه من إحدى الجامعات البريطانية، خرج الداعية المصري عمرو خالد عن صمته للرّد على حالة الجدل التي تفجّرت منذ يومين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية.

وكتب خالد في منشور على موقع “فيسبوك” ردّ فيه على منتقديه اليوم الأحد قائلاً: “(والله أحق أن يرضوه)، رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك فاترك مالا يدرك لأجل مالا يترك”.

عمرو خالد يرد على منتقديه

وأضاف في منشور ثانٍ جزءاً مُقتطعا من الآية 130 من سورة طه مع فيما نصّه “(فاصبر على مايقولون).. بعض الكلام يجرح كالسيف ولا دواء له إلا الصبر.

عمرو خالد يرد على منتقديه
عمرو خالد يرد على منتقديه

ومعروف عن المصري عمرو خالد (55 عاماً) كونه أكثر الدعاة إثارة للجدل في مصر والمنطقة العربية، بنصائحه الغريبة ومواقفه المثيرة للسخرية في عدد من القضايا الحساسة.

تخرج ابن عمرو خالد يقلب السوشيال ميديا

تفاعل جزء واسع من الجمهور العربي مع مقطع فيديو شاركه عمرو خالد بتاريخ 19 يوليو الجاري، وثّق لحظة تخرج ابنه في إحدى الجامعات البريطانية.

وقال الداعية المصري بينما كان يضمّ ابنه “إنها لحظة من أسعد لحظات حياته، وفرحة لم يختبرها من قبل”.

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وفي غضون ساعات، عصفت موجة انتقادات وسخرية بالصفحة الرسمية للداعية المصري على فيسبوك، كان العنوان الأبرز فيها “لماذا ليس الأزهر ياعمرو؟”.

واختزلت هذه العبارة، حسب كثيرين، مفارقات العصر التي يعيشها الدعاة العرب في المنطقة، بين دعوة عموم الناس إلى الزهد في الحياة الدنيا والرضا بالقليل وبين حياة فارهة يرغدون بها وعائلاتهم.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن

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