التقاه علي فايز بالصدفة.. موقف مؤثر لمسن سوري “عزيز النفس” في مصر (فيديو)

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ضمن برنامج مسابقات تجرى مع المارة والعابرين في مصر، يوثق موقف مؤثر لمسن سوري من محافظة دير الزور يقيم في مصر.

المسن السوري حاصل على دبلوم بالتجارة والمحاسبة، ولكن صاحب العمل الذي كان يعيل منه أسرته طرده من العمل.

علي فايز يلتقي مسن سوري ويحكي قصته

وخلال برنامج “طريق الخير” التقى المذيع علي فايز، بالمسن في أحد الشوارع ليسأله “من أين أنت؟”، فيجيب من سوريا، فيقول له المذيع على الفور:” أجدع ناس” وهنا يرد المسن: “وأنتم أطيب ناس”.

وسأله ثانية :”منذ متى أنت في مصر؟” فأجابه اللاجىء السوري:”منذ سنة تقريباً”، وأضاف أنه كان يعمل في مطعم ولكن صاحب المطعم طرده لأنه تشاكل مع ابنه.

سؤال وجائزة

وبدأت المسابقة التي تهدف لمساعدة المحتاجين بشكل إنساني لائق، بسؤال المسن عن بلد عربي جميل يبدأ اسمه بحرف السين والأوضاع فيها سيئة الآن، فأجابه المسن على الفور: “سوريا”، فقام بتسليمه الجائزة.

وهنا عبر المسن عن سعادته وسروره وقال للمذيع:” أنا معي دبلوم تجارة ومحاسبة، وكنت أعمل في وزارة الدفاع بهذه الشهادة.”

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وهنا قال له المذيع علي فايز: “هل ترى هذا المطعم الذي يتبين ان اسمه “روح الشام”، وقال له أن هديته الثانية هي العمل في هذا المطعم بالعمل والمرتب الذي يطلبه، فاصطحبه بيده إلى المطعم وقال لأصحابه “هذا سوري كان يعمل في مطعم وتم فصله ولديه دبلوم محاسبة ويعمل أي شيء ونريد منكم أن توظفوه في المطعم”.

اللاجئون السوريون في مصر

وينظر الكثير من المصريين إلى اللاجئين السوريين نظرة إعجاب وتقدير لأنهم أصحاب مهن، يعيشون من عرق جبينهم وكد يمينهم ويرفضون العطف أو الاستجداء.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تقدر أعداد السوريين في مصر بنحو 242 ألف شخص، وتقول بعض المصادر المصرية أن العدد قد يصل إلى نصف مليون بسبب وجود قسم غير مسجل لدى المفوضية.

وهم يواجهون صعوبات عديدة في مجالات الإقامة و العمل وحتى التعليم، رغم الترحيب الذي وجدوه من أبنائها، إثر اندماجهم بالمجتمع و تحقيقهم نجاحات لافتة.