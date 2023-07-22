الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةالهدهدالتقاه علي فايز بالصدفة.. موقف مؤثر لمسن سوري "عزيز النفس" في مصر...
الهدهد

التقاه علي فايز بالصدفة.. موقف مؤثر لمسن سوري “عزيز النفس” في مصر (فيديو)

ينظر الكثير من المصريين إلى اللاجئين السوريين نظرة إعجاب وتقدير لأنهم أصحاب مهن يعيشون من عرق جبينهم وكد يمينهم ويرفضون العطف أو الاستجداء

كتب خالد الأحمد
التقاه علي فايز بالصدفة.. موقف مؤثر لمسن سوري
مسن سوري في مصر
- Advertisement -

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ضمن برنامج مسابقات تجرى مع المارة والعابرين في مصر، يوثق موقف مؤثر لمسن سوري من محافظة دير الزور يقيم في مصر.

المسن السوري حاصل على دبلوم بالتجارة والمحاسبة، ولكن صاحب العمل الذي كان يعيل منه أسرته طرده من العمل.

علي فايز يلتقي مسن سوري ويحكي قصته

وخلال برنامج “طريق الخير” التقى المذيع علي فايز، بالمسن في أحد الشوارع ليسأله “من أين أنت؟”، فيجيب من سوريا، فيقول له المذيع على الفور:” أجدع ناس” وهنا يرد المسن: “وأنتم أطيب ناس”.

وسأله ثانية :”منذ متى أنت في مصر؟” فأجابه اللاجىء السوري:”منذ سنة تقريباً”، وأضاف أنه كان يعمل في مطعم ولكن صاحب المطعم طرده لأنه تشاكل مع ابنه.

مسن سوري في مصر
مسن سوري في مصر

سؤال وجائزة

وبدأت المسابقة التي تهدف لمساعدة المحتاجين بشكل إنساني لائق، بسؤال المسن عن بلد عربي جميل يبدأ اسمه بحرف السين والأوضاع فيها سيئة الآن، فأجابه المسن على الفور: “سوريا”، فقام بتسليمه الجائزة.

وهنا عبر المسن عن سعادته وسروره وقال للمذيع:” أنا معي دبلوم تجارة ومحاسبة، وكنت أعمل في وزارة الدفاع بهذه الشهادة.”

- Advertisement -

وهنا قال له المذيع علي فايز: “هل ترى هذا المطعم الذي يتبين ان اسمه “روح الشام”، وقال له أن هديته الثانية هي العمل في هذا المطعم بالعمل والمرتب الذي يطلبه، فاصطحبه بيده إلى المطعم وقال لأصحابه “هذا سوري كان يعمل في مطعم وتم فصله ولديه دبلوم محاسبة ويعمل أي شيء ونريد منكم أن توظفوه في المطعم”.

اللاجئون السوريون في مصر

وينظر الكثير من المصريين إلى اللاجئين السوريين نظرة إعجاب وتقدير لأنهم أصحاب مهن، يعيشون من عرق جبينهم وكد يمينهم ويرفضون العطف أو الاستجداء.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تقدر أعداد السوريين في مصر بنحو 242 ألف شخص، وتقول بعض المصادر المصرية أن العدد قد يصل إلى نصف مليون بسبب وجود قسم غير مسجل لدى المفوضية.

وهم يواجهون صعوبات عديدة في مجالات الإقامة و العمل وحتى التعليم، رغم الترحيب الذي وجدوه من أبنائها، إثر اندماجهم بالمجتمع و تحقيقهم نجاحات لافتة.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

اقتصاد

مصر تتجه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي السريع ومسؤول يكشف تفاصيل صادمة

الهدهد

تصالح مع خصومه الإقليميين وتخلى عن الإخوان.. ما الذي دفع أردوغان لتغييير سياساته؟

الهدهد

فيديو يحرك الصخر لطفل سوري ينازع الموت بالسرطان ورسالة مؤلمة لأردوغان

الهدهد

لماذا يخشى السيسي ترشح جمال مبارك؟.. قرار قضائي جديد يثير الجدل

الهدهد

فتوى صلاة الجمعة في المنزل.. ملاذ اللاجئين السوريين للهروب من مطاردات الشرطة التركية

تقارير

صادم.. مصر تتفوق على أفغانستان وسوريا في معدلات الهجرة إلى أوروبا بنسبة تزيد عن 338%

الهدهد

برلماني مصري ينفجر في وجه حكومة السيسي ويدعوها لمشاركته في البكاء (فيديو)

الهدهد

بعد تجاوزه الخطوط الحمراء.. معتز عبد الفتاح يتراجع عن انتقاد السيسي ويتمسك ببقائه

الهدهد

مذيع الجزيرة يحذر أردوغان من الحملات العنصرية ضد العرب في تركيا

الهدهد

فعل فاضح بين فتاة وشاب في وضح النهار بمصر يثير ضجة كبيرة (فيديو)

الهدهد

الدولار أهم من راحة المواطن.. الأسباب الحقيقية لانقطاع الكهرباء يوميا في مصر

الهدهد

مصر تستغيث بدولة خليجية لتمويل واردات القمح على وقع استفحال أزمة الدولار

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كم تبلغ ثروة أمير قطر وهل تُصبح تركيا “لندن الجديدة” للقطريين؟

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC