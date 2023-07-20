ياسمين صبري تثير الشك بعلاقة رومانسية جديدة: “أنت تجعلني سعيدة”

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وطن- أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، شكوكاً حول دخولها في علاقة حب جديدة بعد طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين صبري صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام، وهي تتناول مشروباً في كوب مكتوب عليه “أنت تجعلني سعيدة”.

فستان قصير

كما علقت ياسمين بإيموجي قلب حب على الصورة، ما عزز الشك بأنها تقصد شخصاً ما وتوجه الحديث له.

ولا تزال ياسمين صبري تستمتع بإجازتها الصيفية التي نشرت مقتطفات جديدة منها.

وكانت ياسمين ترتدي فستاناً قصيراً منقوشاً مع سليبر زهري.

فيلم البعبع

على الصعيد الفني، يعرض فيلم “البعبع” لياسمين صبري ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2023.

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ويشارك ياسمين البطولة كل من أمير كرارة ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، باسم سمرة، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن.

وفيلم “البعبع” من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وتجسّد ياسمين في الفيلم شخصية دكتورة صيدلانية، تقع في غرام سلطان وهو مجرم تائب ويقوم بدوره أمير كرارة.

يواجه سلطان مع صديقه سوكا العديد من المواقف، وتحدث مفاجآت تقلب الأحداث رأسًا على عقب.