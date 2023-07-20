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حياتنا

ياسمين صبري تثير الشك بعلاقة رومانسية جديدة: “أنت تجعلني سعيدة”

لا تزال ياسمين صبري تستمتع بإجازتها الصيفية التي نشرت مقتطفات جديدة منها بفستان مثير

كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري تثير الشك بعلاقة رومانسية جديدة:
ياسمين صبري
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وطن- أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، شكوكاً حول دخولها في علاقة حب جديدة بعد طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين صبري صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام، وهي تتناول مشروباً في كوب مكتوب عليه “أنت تجعلني سعيدة”.

فستان قصير

كما علقت ياسمين بإيموجي قلب حب على الصورة، ما عزز الشك بأنها تقصد شخصاً ما وتوجه الحديث له.

ياسمين صبري
أثارت الفنانة الشك حول علاقة رومانسية جديدة

ولا تزال ياسمين صبري تستمتع بإجازتها الصيفية التي نشرت مقتطفات جديدة منها.

ياسمين صبري
لا تزال ياسمين تستمتع بإجازتها

وكانت ياسمين ترتدي فستاناً قصيراً منقوشاً مع سليبر زهري.

ياسمين صبري
لم تظهر ياسمين وجهها في الصور

فيلم البعبع

على الصعيد الفني، يعرض فيلم “البعبع” لياسمين صبري ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2023.

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ويشارك ياسمين البطولة كل من أمير كرارة ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، باسم سمرة، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن.

وفيلم “البعبع” من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وتجسّد ياسمين في الفيلم شخصية دكتورة صيدلانية، تقع في غرام سلطان وهو مجرم تائب ويقوم بدوره أمير كرارة.

يواجه سلطان مع صديقه سوكا العديد من المواقف، وتحدث مفاجآت تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

المصدررصد ومتابعة وطن

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