كاتب عماني يدعو الدول الإسلامية للاقتداء بالعراق ومقاطعة السويد

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وطن- بعد خطوة العراق المفاجئة اليوم، الخميس، بطرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي في السفارة العراقية بالسويد، وحظر التعامل مع كافة الشركات السويدية، دعا كاتب عماني الدول العربية للاقتداء بالعراق وقطع العلاقات مع السويد.

يأتي ذلك بعد سماح السويد اليوم، بالإساءة إلى نسخة من القرآن الكريم ودعس علم العراق، من خلال المتطرف العراقي سلوان موميكا ، غير عابئة بالمقدسات أو بالعلاقات مع الدول تحت ذريعة حرية التعبير.

وفي هذا السياق طالب الكاتب العماني “حمد بن سالم” في تغريدة على حسابه في “تويتر” الدول العربية والإسلامية، أن “تتخذ موقفاً موحداً ضد السويد وليس العراق وحدها إن كانت هاتان الأمتان تريدان أن تحميا كتاب الله من عبث السفهاء”.

وأردف أن “هذا امتحان رباني لغيرة المسلم على دينه وقرآنه وإلا فإن حكم الله سيجري على الفاعل والصامت بتخاذل”.

🌿يجب على الدول العربية والإسلامية أن تتخذ موقف موحد ضد السويد وليس العراق وحدها إن كانت هاتين الأمتين تريدان أن تحميا كتاب الله من عبث السفهاء.. فهذا امتحان رباني لغيرة المسلم على دينه وقرآنه وإلا فأن حكم الله سيجري على الفاعل والصامت بتخاذل🌿 pic.twitter.com/3upSg6ZQf9 — حمد بن سالم Hamed Alalawi🇴🇲i (@HSalalawi) July 20, 2023

وأيد العديد من النشطاء طرح الكاتب العماني، ودعوا الدول العربية والإسلامية للانتصار للإسلام وكتاب الله الكريم، بمقاطعة السويد التي سمحت بإهانة المقدسات الإسلامية تحت مسمى ومزاعم “حرية التعبير”.

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وكتب الدكتور عبدالله الشايجي:”هذا موقف لا يخص العراق فقط! بل يجب على الدول العربية والإسلامية ومنظماتنا أخذ موقف يقاطع ويردع السويد وتحريم تدنيس عقائد ورموز الأديان.”

🚨أعلنت #العراق قطع علاقاتها الدبلوماسية وطرد سفيرة #السويد.

"رداً على حرق نسخة من #القران_الكريم والعلم العراقي والإساءة للمقدسات الإسلامية"

هذا موقف لا يخص العراق فقط!

🚨بل يجب على الدول العربية والاسلامية ومنظماتنا أخذ موقف يقاطع ويردع #السويد وتحريم تدنيس عقائد ورموز الأديان pic.twitter.com/PTP7C75Ry8 — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) July 20, 2023

طرد السفيرة السويدية من العراق

وكان العراق قرر اليوم، الخميس طرد سفيرة السويد في بغداد، واستدعاء القائم بأعمال سفارته في ستوكهولم، على خلفية الاعتداء مجددا على القرآن الكريم وإهانة العلم العراقي.

وقال بيان صادر عن الحكومة العراقية وتداولته وسائل إعلام عراقية، أنه طلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية.

وفي خطوة موازية قررت الحكومة العراقية سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارتها في ستوكهولم لذات السبب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إنه تم التوجيه بسحب سفارة العراق في السويد وإبلاغ السفارة السويدية مغادرة الأراضي العراقية”.

وفي وقت سابق نبهت الحكومة العراقية نظيرتها السويدية إلى أنها قد تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية إذا استمرت حوادث إحراق المصحف.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة العراقية في وقت سابق أن “العراق أبلغ الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حرق القرآن الكريم”.

حرق السفارة السويدية في العراق

وأضرم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري فجر، الخميس، النار في السفارة السويدية، عشية سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام مبنى السفارة العراقية في ستوكهولم.

وفي تعليقه على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد، وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة القوات الأمنية بحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على أنّ أية ممارسة تخرج عن الإطار العام لحرية التعبير، ضمن حدوده المسموح بها دستورياً.

رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة @mohamedshia يوجّه القوات الأمنية بحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على أنّ أية ممارسة تخرج عن الإطار العام لحرية التعبير، ضمن حدوده المسموح بها دستورياً، سيتمّ التعامل معها وفقاً للقانون، وبما يحفظ الحقوق العامة… pic.twitter.com/c8ptqPXqpq — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 20, 2023

وأضاف أنه سيتمّ التعامل معها وفقاً للقانون، وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة.