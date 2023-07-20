الخميس, يوليو 20, 2023
الرئيسيةالهدهدكاتب عماني يدعو الدول الإسلامية للاقتداء بالعراق ومقاطعة السويد
الهدهد

كاتب عماني يدعو الدول الإسلامية للاقتداء بالعراق ومقاطعة السويد

الكاتب العماني حمد بن سالم، طالب الدول العربية والإسلامية بموقف موحد ضد السويد التي سمحت بحرق القرآن الكريم على أراضيها

كتب خالد الأحمد
كاتب عماني يدعو الدول الإسلامية للاقتداء بالعراق ومقاطعة السويد
السفارة العراقية بالسويد
- Advertisement -

وطن- بعد خطوة العراق المفاجئة اليوم، الخميس، بطرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي في السفارة العراقية بالسويد، وحظر التعامل مع كافة الشركات السويدية، دعا كاتب عماني الدول العربية للاقتداء بالعراق وقطع العلاقات مع السويد.

يأتي ذلك بعد سماح السويد اليوم، بالإساءة إلى نسخة من القرآن الكريم ودعس علم العراق، من خلال المتطرف العراقي سلوان موميكا ، غير عابئة بالمقدسات أو بالعلاقات مع الدول تحت ذريعة حرية التعبير.

وفي هذا السياق طالب الكاتب العماني “حمد بن سالم” في تغريدة على حسابه في “تويتر” الدول العربية والإسلامية، أن “تتخذ موقفاً موحداً ضد السويد وليس العراق وحدها إن كانت هاتان الأمتان تريدان أن تحميا كتاب الله من عبث السفهاء”.

وأردف أن “هذا امتحان رباني لغيرة المسلم على دينه وقرآنه وإلا فإن حكم الله سيجري على الفاعل والصامت بتخاذل”.

وأيد العديد من النشطاء طرح الكاتب العماني، ودعوا الدول العربية والإسلامية للانتصار للإسلام وكتاب الله الكريم، بمقاطعة السويد التي سمحت بإهانة المقدسات الإسلامية تحت مسمى ومزاعم “حرية التعبير”.

- Advertisement -

وكتب الدكتور عبدالله الشايجي:”هذا موقف لا يخص العراق فقط! بل يجب على الدول العربية والإسلامية ومنظماتنا أخذ موقف يقاطع ويردع السويد وتحريم تدنيس عقائد ورموز الأديان.”

طرد السفيرة السويدية من العراق

وكان العراق قرر اليوم، الخميس طرد سفيرة السويد في بغداد، واستدعاء القائم بأعمال سفارته في ستوكهولم، على خلفية الاعتداء مجددا على القرآن الكريم وإهانة العلم العراقي.

وقال بيان صادر عن الحكومة العراقية وتداولته وسائل إعلام عراقية، أنه طلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية.

وفي خطوة موازية قررت الحكومة العراقية سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارتها في ستوكهولم لذات السبب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إنه تم التوجيه بسحب سفارة العراق في السويد وإبلاغ السفارة السويدية مغادرة الأراضي العراقية”.

وفي وقت سابق نبهت الحكومة العراقية نظيرتها السويدية إلى أنها قد تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية إذا استمرت حوادث إحراق المصحف.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة العراقية في وقت سابق أن “العراق أبلغ الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حرق القرآن الكريم”.

حرق السفارة السويدية في العراق

وأضرم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري فجر، الخميس، النار في السفارة السويدية، عشية سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام مبنى السفارة العراقية في ستوكهولم.

وفي تعليقه على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد، وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة القوات الأمنية بحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على أنّ أية ممارسة تخرج عن الإطار العام لحرية التعبير، ضمن حدوده المسموح بها دستورياً.

وأضاف أنه سيتمّ التعامل معها وفقاً للقانون، وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

العراق يطرد سفيرة السويد ويعلن قطع العلاقات.. إلى أين تتجه الأمور؟

الهدهد

اقتحام سفارة السويد في بغداد وإحراقها بعد سماح السلطات بحرق القرآن مجدداً (شاهد)

حياتنا

أقوى جوازات السفر بالعالم لعام 2023.. مفاجأة بشأن جواز السفر العُماني

حياتنا

صورة تهز العراق.. شاب وفتاة يمارسان الجنس على الجبل في الطبيعة وسُياح يوثقون (شاهد)

الهدهد

الشرطة السويدية تسحب حمايتها عن سلوان موميكا وتطرده والأخير يستجدي المافيا (شاهد)

الهدهد

صور صادمة لسحل رجال أمن بينهم ضابط كبير في بغداد.. ما القصة؟

الهدهد

فيديو نادر لقتل مواطن عراقي بنيران جنود المارينز على وقع “القهقهة”

الهدهد

لن أتوقف.. سلوان موميكا: سأحرق المصحف وعلم العراق الخميس المقبل (فيديو)

الهدهد

“هدم مئذنة جامع السراجي أمر دُبر بليل”.. رئيس الوقف السني يفجر مفاجأة

تقارير

أحمد علوش يفاجئ الجميع بهدفه .. حضر بالمصحف ولم يحرق التوراة! (شاهد)

الهدهد

تغير المناخ يهدد بحرمان العراقيين من وسيلة الترفيه الوحيدة في الصيف الحارق

تقارير

“القبة الحرارية” ستضرب 7 دول عربية.. بهذه الطريقة تحمي نفسك من مخاطرها 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

غلق مفاجئ لحساب الشيخة مهرة بانستغرام.. هل غضب محمد بن راشد من صور طليقته؟

“الله يزيدك من خيره يا بن طارق”.. مشهور عماني يبعث برسالة للسلطان هيثم (فيديو)

امريكا وحربها مع الصين لأجل الرقائق الإلكترونية.. هنري كيسنجر آخر الراكعين..‎

“رصيف صيد السمك” يفجر موجة غضب ضد ملك المغرب في السنغال.. ما القصة؟

سبب وفاة عبد الله العقيل وقصة مرضه الذي دُفن سرّه معه

العراق يطرد سفيرة السويد ويعلن قطع العلاقات.. إلى أين تتجه الأمور؟

الشيف بوراك مصدوم من خيانة والده.. تفاجأ مما فعله وقرر الانتقام (فيديو)

بعد الإساءة.. النائب العام ينتصر لبطلة الشطرنج القطرية “جو شين” بقرار عاجل

تعذيب وحشي لمهاجرين من قبل حرس الحدود التركي.. فيديو فجر الغضب

فيديو مرعب لما فعلته عاصفة مدمرة بمصنع “فايزر”.. جعلته حطاما في ثوان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC