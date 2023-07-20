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سعر الجنيه مقابل الدولار.. استطلاع لـ رويترز يكشف عن تراجع كبير للعملة المصرية يفوق المتوقع!

العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على تقلبات سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وتوقعات الخبراء لمستقبل الصرف

كتب خالد السعدي
سعر الجنيه مقابل الدولار.. استطلاع لـ رويترز يكشف عن تراجع كبير للعملة المصرية يفوق المتوقع!
تراجع كبير للعملة المصرية
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وطن- أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” للأنباء أنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في مصر أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق، في حين أن التضخم سيظل مرتفعا وسيضعف الجنيه المصري أكثر بقليل من التوقعات السابقة.

ووفقا للوكالة رويترز ، تكافح مصر مع نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية ، وتضخم قياسي ، وعبء ديون متزايد على الرغم من أن الاقتصاد يحافظ على نمو ثابت نسبيًا من خلال الصدمات الناجمة عن COVID- 19 وحرب أوكرانيا.

وحصلت الحكومة المصرية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) في ديسمبر/كانون أول الماضي ، إلى جانب تعهدات بأن مصر ستنتقل إلى نظام سعر صرف مرن وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد مع تعزيز القطاع الخاص.

ومع ذلك ، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج حيث ظل سعر الصرف ثابتًا عند حوالي 30.85 جنيهًا للدولار منذ مارس/آذار الماضي.

متوسط معدل النمو

وبحسب الوكالة، كان متوسط التوقعات في استطلاعها الذي أجرته في الفترة من 10 إلى 18 يوليو/ تموز الجاري وشمل 13 اقتصاديا هو نمو 4.2 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز بانخفاض طفيف عن توقع سابق عند 4.5 بالمئة في أبريل/ نيسان، كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أنه في عام 2024/2025 ، سينتعش النمو إلى 4.8٪.

متوسط معدل النمو في مصر
متوسط معدل النمو في مصر

سعر الجنيه المتوقع مقابل الدولار

كما أظهر متوسط توقعات الاستطلاع للعملة هو أن تنخفض إلى 34.8 جنيه للدولار بنهاية العام الميلادي، أي أقل بقليل من التوقعات السابقة البالغة 34 جنيها.

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كما توقع الاقتصاديون انخفاضه إلى 36.95 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024 ، ثم إلى 38.90 جنيهًا بعد عام.

وقال ميخائيل فولودشينكو من مديري الاستثمار في أكسا ، إنه مع إحجام مصر عن بيع حصص استراتيجية في الشركات التي تسيطر عليها الدولة أو خفض التقييمات للحصص المعروضة، كانت تدفقات الدولارات التي تشتد الحاجة إليها محدودة للغاية.

سعر الجنيه المتوقع مقابل الدولار
سعر الجنيه المتوقع مقابل الدولار

فجوة تمويلية على المدى الطويل

وأضاف أنه “على المدى القصير سيجدون على الارجح سبلا لسد الفجوة … السؤال هو ماذا سيحدث على المدى الطويل وما اذا كان يمكنهم الخروج من هذا اللغز.”

وفقد الجنيه المصري قرابة 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات الحادة لقيمة العملة منذ مارس 2022 ، وظل تحت ضغط السوق السوداء.

كما تسارع التضخم الرئيسي السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7٪ في يونيو/حزيران الماضي ، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له على الإطلاق في عام 2017 بعد انخفاض حاد في قيمة العملة بموجب برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.

وكان متوسط التوقعات من 11 اقتصاديًا شملهم الاستطلاع هو أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 22٪ بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ، لينخفض إلى 13٪ بعد عام.

ويقول مصرفيون ومحللون إن التوسع في عرض النقود (طباعة النقود بدون غطاء مالي) قد استخدم لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، ومما يعني المخاطرة بتأجيج مزيد من التضخم والضغط على العملة.

المصدررويترز، وطن

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