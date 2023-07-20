جنود أتراك يعذبون سوريين ورجل أعمال كويتي يهدد أردوغان بحملة مقاطعة على نفقته (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم لجنود أتراك أثناء قيامهم بتعذيب وإهانة عدد من الشبان اللاجئين الذين يعتقد أنهم سوريين.

ووفقا للفيديو الصادم الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الجنود الأتراك وهم يدويون على رأس أحد اللاجئين وضربه بعنف، في حين كان البعض الآخر ينتظر نصيبه من الإهانة والتعذيب.

ووفقا لما هو متداول، فإن الفيديو تم التقاطه في نقطة امنية بقرية كفر لوسين، الواقعة ضمن حدود ريف إدلب.

#محاسبة

هذا تم في نقطة حدودية مقابل كفرلوسين

القانون التركي لا يبيح التعذيب ولا هذه الأساليب الغير إنسانية ويجب محاسبة الجنود هؤلاء

التعليقات مرعبة

هناك من طالب بمحاسبة هؤلاء

وبعض العنصريين كتب:

-عندما تجعل بلادك عربية سيكون جيشك عربي يقوم بالقمع

-ليته تفجر بهم اللغم على الحدود pic.twitter.com/kdPrWaSJ1h — أس الصراع في الشام (@asseraaalsham) July 19, 2023

موجة غضب واستياء

وتسبب الفيديو بموجة غضب عارمة بين المغردين وخاصة السوريين، الذين استنكروا المهانة التي تعرض لها شبان عزل، لا ذنب لهم إلا البحث عن مكان آمن.

وفي هذا السياق، قال المغرد ماهر قاسم:” أقسم بالله القهر واصل لحدود الشمس الحامي ودمنا احمى منها الفاتورة أصبحت طويلة وثقيلة”.

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وقال المغرد “فيصل” مستنكرا ما جرى:” هل هذا الجيش المحمدي هذا جيش مسيلمه الكذاب الذي يقول نحن الأنصار وانتم المهاجرين”.

من جانبه قال المغرد “أبو أحمد”:” من أمن العقاب أساء الأدب”.

رجل أعمال كويتي يتصدى

ومع انتشار الفيديو بشكل كبير، عبر رجل الأعمال الكويتي عبدالعزيز ضويحي بن رميح عن غضبه الشديد من الإهانة التي تعرض لها لشبان السوريين.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر” مستنكرا ما جرى:” الشعب السوري ماي دري من وين يحصلها من بشار الجحش ولا من حرس الحدود الأتراك العنصريين، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل حكومة خذلت الشعب السوري”.

وأضاف أن “ أردوغان مسؤول أمام الله اولاً ثم أمام الأمم المتحدة التي تدفع له مقابل اللآجئين السوريين حتى التركي الكحيان شاف نفسه على الشعب السوري”.

الشعب السوري مايدري من وين يحصلها من بشار الجحش ولا من حرس الحدود الأتراك العنصريين ، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل حكومة خذلت الشعب السوري أردوغان مسؤول أمام الله اولاً ثم أمام الأمم المتحدة التي تدفع له مقابل الآجئين السوريين حتى التركي الكحيان شاف نفسه على الشعب السوري https://t.co/k0EwbgxGZa — عبدالعزيز ضويحي بن رميح (@Doo711) July 19, 2023

تهديد بحملة مقاطعة عربية للمنتجات التركية والسياحة

كما وجه “ضويحي” إنذارا للحكومة التركية، مهددا بحملة مقاطعة للمنتجات والسياحة في تركيا إذا تم أضطهاد السوريين.

وتعهد رجل الاعمال الكويتي بأنه سيقوم هو بقيادة الحملة شخصيا مع التعهد بالترويج لها ماليا في حال تخلت الحكومة عن الشعب السوري”.

وأردف بالقول:” نحن الشعوب العربية لن نتخلى عنهم وسوف نعمل عليكم عقوبات شعبية عربية”.