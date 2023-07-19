الأربعاء, يوليو 19, 2023
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رياضة

وصفوه بالخائن والنذل.. ألتراس انتر ميلان تُهاجم لوكاكو بأوقح الكلمات!

عقد لوكاكو ينتهي مع نادي تشيلسي في صيف عام 2026

كتب فارس أبو شيحة
ألتراس انتر ميلان تهاجم لوكاكو
ألتراس انتر ميلان يهاجم لوكاكو
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وطن- على ما يبدو بأن النجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو صاحب ال30 عاماً، مرفوض من قبل ألتراس انتر ميلان جماهير النادي الإيطالي المتعصبة، من أجل الاستمرار واللعب مع الفريق الموسم القادم.

وهاجم ألتراس انتر ميلان نجم الفريق المعار لوكاكو بأوقح الكلمات، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، جاء فيه: ” الخيانة ليست متعة ولكن طبع فيك، لقد دافعنا عنك في أسوأ فتراتك والجميع كان يسخر منك”.

ألتراس انتر ميلان تهاجم لوكاكو

وأضاف، “قمت بتقبيل شعارنا وهو أغلى من أرواحنا ثم كمرتزق وحقير تبيع نفسك لمن يدفع أكثر، لن تصبح رجل يوماً ما. من الأفضل أن لا نتقابل مجدداً.. وداعاً أيها النذل”.

كما وارتبط اسم البلجيكي روميلو لوكاكو. نجم نادي تشيلسي الإنجليزي المعار إلى نادي انتر ميلان الإيطالي، بالانتقال هذا الصيف إلى صفوف نادي الهلال السعودي، في ظل الانتقالات لعديد من النجوم اللامعين إلى دوري روشن السعودي.

من هو اللاعب روميلو لوكاكو؟!

اللاعب روميلو لوكاكو، لاعب كرة قدم محترف، بلجيكي الجنسية. وهو من مواليد ال13 من شهر مايو/ آيار عام 1993، يلعب في مركز الهجوم. كما ويلقب ب”الدبابة”.

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كما وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي رويال أندرلخت البلجيكي عام 2009، لينتقل بعدها إلى نادي تشيلسي عام 2011، ثم وست ألبيتون وإيفرتون على سبيل الإعارة، قبل أن يتعاقد الأخير معه عام 2014.

روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو

وفي عام 2017 تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع اللاعب لوكاكو، ليرحل عن صفوفه عام 2019 إلى صفوف فريق انتر ميلان الإيطالي، ليعود بعدها إلى نادي تشيلسي، قبل أن يعود مؤخراً إلى انتر ميلان على سبيل الإعارة.

وينتهي عقد روميلو لوكاكو مع نادي تشيلسي في صيف 2026. بعد الانضمام إلى صفوف البلوز بصفقة قياسية في عام 2021. بلغت قيمتها 115 مليون يورو ( أي ما يعادل 121 مليون دولار).

لوكاكو البلجيكي
لوكاكو البلجيكي
المصدروطن + مصادر بحثية متعددة

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