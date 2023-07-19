وصفوه بالخائن والنذل.. ألتراس انتر ميلان تُهاجم لوكاكو بأوقح الكلمات!

- Advertisement -

وطن- على ما يبدو بأن النجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو صاحب ال30 عاماً، مرفوض من قبل ألتراس انتر ميلان جماهير النادي الإيطالي المتعصبة، من أجل الاستمرار واللعب مع الفريق الموسم القادم.

وهاجم ألتراس انتر ميلان نجم الفريق المعار لوكاكو بأوقح الكلمات، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، جاء فيه: ” الخيانة ليست متعة ولكن طبع فيك، لقد دافعنا عنك في أسوأ فتراتك والجميع كان يسخر منك”.

ألتراس انتر ميلان تهاجم لوكاكو

وأضاف، “قمت بتقبيل شعارنا وهو أغلى من أرواحنا ثم كمرتزق وحقير تبيع نفسك لمن يدفع أكثر، لن تصبح رجل يوماً ما. من الأفضل أن لا نتقابل مجدداً.. وداعاً أيها النذل”.

كما وارتبط اسم البلجيكي روميلو لوكاكو. نجم نادي تشيلسي الإنجليزي المعار إلى نادي انتر ميلان الإيطالي، بالانتقال هذا الصيف إلى صفوف نادي الهلال السعودي، في ظل الانتقالات لعديد من النجوم اللامعين إلى دوري روشن السعودي.

📝 بيان رابطة مشجعي انتر كورڤا نورد عن لوكاكو: – يجب ان لا نتقابل مرة اخرى يا لوكاكو – لقد خنتنا جميعاً، لطالما قمنا بالدفاع عنك في اللحظات الصعبة والان قمت بطعننا – انت ستبيع نفسك لصاحب اعلى عرض بعد ان قبلت شعارنا – انت لست رجل حقيقي 😳 pic.twitter.com/Li5gIOxQeh — EPL World (@EPLworld) July 18, 2023

من هو اللاعب روميلو لوكاكو؟!

اللاعب روميلو لوكاكو، لاعب كرة قدم محترف، بلجيكي الجنسية. وهو من مواليد ال13 من شهر مايو/ آيار عام 1993، يلعب في مركز الهجوم. كما ويلقب ب”الدبابة”.

- Advertisement -

كما وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي رويال أندرلخت البلجيكي عام 2009، لينتقل بعدها إلى نادي تشيلسي عام 2011، ثم وست ألبيتون وإيفرتون على سبيل الإعارة، قبل أن يتعاقد الأخير معه عام 2014.

وفي عام 2017 تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع اللاعب لوكاكو، ليرحل عن صفوفه عام 2019 إلى صفوف فريق انتر ميلان الإيطالي، ليعود بعدها إلى نادي تشيلسي، قبل أن يعود مؤخراً إلى انتر ميلان على سبيل الإعارة.

وينتهي عقد روميلو لوكاكو مع نادي تشيلسي في صيف 2026. بعد الانضمام إلى صفوف البلوز بصفقة قياسية في عام 2021. بلغت قيمتها 115 مليون يورو ( أي ما يعادل 121 مليون دولار).