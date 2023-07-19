الأربعاء, يوليو 19, 2023
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طالبة تركية ترفع علم المثليين في حفل التخرج.. إجراءات عاجلة ضد الفضيحة

الطالبة التركية رفعت علم المثليين خلال حفل التخرج دون علم الإدارة أو أي مسؤول في الجامعة

كتب فهمي الورغمي
طالبة تركية ترفع علم المثليين في حفل التخرج
طالبة تركية ترفع علم المثليين في حفل التخرج
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وطن- رفعت طالبة تركية، العلم الذي يرمز للمثليين جنسيا خلال حفل التخرج في جامعة “أوشاك” (Uşak)، ما أثار ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وفي تحرّك عاجل، أصدرت الجامعة بيانًا بشأن الفضيحة. وتأكيداً على استحالة موافقة إدارة الجامعة على هذا الإجراء ودعمه، أوضحت في البيان أن الجامعة فتحت بالفعل تحقيقاً في السلوك الاستفزازي الذي بدر من الطالبة.

وحسب ما ذكرت صحيفة “صباح” التركية، رفعت الطالبة في جامعة أوشاك العلم، أثناء نزولها من المسرح في حفل التخرج.

 

جاء في بيان الجامعة ما يلي:

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تحرّك ضد الفضيحة التي انتشرت تفاصيلها

خلال حفل تخرج كلية العلوم بجامعة “أوشاك” قسم البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة يوم الإثنين 17 يوليو، رفعت أحد طالبات الدراسات العليا علما يرمز للمثليين، كانت تخفيه بين ملابسها، دون إذن ومعرفة أي مسؤول، في خطوة مفاجئة خلال الحفل لغرض الاستفزاز”.

وشدّد بيان الجامعة على أنه “يستحيل على الوحدات الإدارية في جامعتنا الموافقة على هذا الإجراء الشخصي ودعمه. بدأت الإجراءات الرسمية بشأن السلوك الشخصي ضدّ المعنية”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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