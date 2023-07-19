طالبة تركية ترفع علم المثليين في حفل التخرج.. إجراءات عاجلة ضد الفضيحة

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وطن- رفعت طالبة تركية، العلم الذي يرمز للمثليين جنسيا خلال حفل التخرج في جامعة “أوشاك” (Uşak)، ما أثار ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وفي تحرّك عاجل، أصدرت الجامعة بيانًا بشأن الفضيحة. وتأكيداً على استحالة موافقة إدارة الجامعة على هذا الإجراء ودعمه، أوضحت في البيان أن الجامعة فتحت بالفعل تحقيقاً في السلوك الاستفزازي الذي بدر من الطالبة.

وحسب ما ذكرت صحيفة “صباح” التركية، رفعت الطالبة في جامعة أوشاك العلم، أثناء نزولها من المسرح في حفل التخرج.

MEZUNİYET TÖRENİNDE LGBT PROPAGANDASI Uşak Üniversitesi mezuniyet töreni esnasında bir öğrencinin LGBT bayrağı açması tepki topladı. pic.twitter.com/basYbJORGH — Sabah (@sabah) July 18, 2023

جاء في بيان الجامعة ما يلي:

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تحرّك ضد الفضيحة التي انتشرت تفاصيلها

خلال حفل تخرج كلية العلوم بجامعة “أوشاك” قسم البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة يوم الإثنين 17 يوليو، رفعت أحد طالبات الدراسات العليا علما يرمز للمثليين، كانت تخفيه بين ملابسها، دون إذن ومعرفة أي مسؤول، في خطوة مفاجئة خلال الحفل لغرض الاستفزاز”.

وشدّد بيان الجامعة على أنه “يستحيل على الوحدات الإدارية في جامعتنا الموافقة على هذا الإجراء الشخصي ودعمه. بدأت الإجراءات الرسمية بشأن السلوك الشخصي ضدّ المعنية”.