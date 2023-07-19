شهادات حصرية تفضح إجرام السيسي.. فيلم عالمي عن مجزرة رابعة يعرض في لندن (فيديو)

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وطن- يُعرض لأول مرة في لندن، في الثالث من أغسطس المقبل، فيلم وثائقي بعنوان “ذكريات مجزرة” عن مجزرة “رابعة العدوية” في مصر، بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة للمجزرة المروعة التي قادها عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك ضد معارضي انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، وسيعرض الفيلم في الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون” بافتا” وهو من إنتاج مؤسسة “ايجيبت ووتش”.

ومن المقرر أن تكون هناك حلقة نقاش، تديرها شخصيات بارزة يتابعون الأحداث في مصر عن كثب ويقدمون تحليلاتهم ورؤيتهم.

ووقعت المجزرة التي لم تشهد لها مصر الحديثة مثيلاً في 14 أغسطس / آب 2013، عندما قتلت قوات الأمن المصرية الآلاف خلال تفريق عنيف لاعتصامات جماهيرية مناهضة لقائد الانقلاب السيسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وبعدها حُكم على أكثر من 650 شخصًا ممن شاركوا في الاعتصام بالسجن لمدد تصل إلى 25 عامًا ، وحُكم على 75 آخرين بالإعدام بعد محاكمة جماعية بالغة الجور وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

فيلم وثائقي جديد عن “مجزرة رابعة”

وأنتجت الفيلم شركة إنتاج بريطانية، ونفذته وأخرجته مخرجة بريطانية مرموقة، وهو ما أهله للحصول على جائزة “أفضل فيلم وثائقي” لعام 2023 من مهرجان السويد للأفلام.

فلم خاص عن #مجزرة_رابعة يُعرض لأول مرة في لندن بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة للمجزرة.. يُعرض الفلم يوم الخميس 3 أغسطس 2023. الساعة 6 مساءً.

#عربي21 تحصل على المقطع الترويجي للفلم.

#مصر#رابعة pic.twitter.com/hUZAsg7NqZ — عربي21 (@Arabi21News) July 18, 2023

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وقالت مؤسسة “ايجيبت ووتش” وهي منصة إعلامية حقوقية مستقلة ، مكرسة للبحث والتحقق وكشف الحقيقة حول الشؤون المصرية على موقعها الإلكتروني، إن الفيلم الوثائقي سيعرض شهادات مباشرة حصرية للناجين وشهود العيان، بما في ذلك كريج سامرز – رئيس الأمن في سكاي نيوز ؛ ومصعب الشامي – مصور صحفي في وكالة “الأسوشييتد برس” وديفيد كيركباتريك ، الصحفي في نيويورك تايمز ، من بين آخرين.

وبعد العرض ، ستكون هناك حلقة نقاش يقودها شخصيات بارزة يتابعون الأحداث في مصر عن كثب ويقدمون تحليلهم ورؤيتهم.

وأضاف المصدر أن الفيلم الأول من نوعه سيسلط الحدث الضوء على السياق والأحداث التي مهدت الطريق للنظام المصري الحالي كما نعرفه.

وتميز النظام بالقمع والاضطهاد المتزايد لمواطنيه ، بمن فيهم البريطانيون المصريون.

“أنا عايز جثث”

وعرضت المنصة برومو للفيلم الوثائقي يتضمن مشاهد تعرض لأول مرة من اعتصام رابعة، والحشود التي بدت بمئات الألوف في الميدان الشهير.

وعرض البرومو تعليق الإعلامي المحسوب على النظام “أحمد موسى” يصف فيها المتظاهرين بالقذرين والمجرمين. ويستدرك بنبرة تشف:” أنا عايز جثث”.

وأظهر مشهد آخر عشرات الجنود المصريين وهم يتأهبون لارتكاب المجزرة وقد سلطت الأسلحة على مكان التظاهرات.

🛑الذكري العاشرة لــ #مجزرة_رابعة وفيلم خاص يُعرض لأول مرة في لندن

بمشاركة سارة لي ويتسن@sarahleah1 المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي .. يُعرض الفلم يوم الخميس 3 أغسطس 2023، الساعة 6 مساءً. pic.twitter.com/iB1QIimDGl — omar elfatairy (@OElfatairy) July 18, 2023

وفي مشاهد أخرى بدا عدد من عناصر الجيش المصري وهم يطلقون النار بشكل مباشر على المتظاهرين، فيما ظهر عدد من المتظاهرين وهم يهربون ويحاولون الاحتماء من إطلاق النار الغزير وبدت وجوه بعضهم وصدورهم مدماة ومنهم شيخ كبير في السن.

رابعة مذبحة القرن

واستفاق المواطنون بعد الواقعة على افتراءات وأكاذيب الإعلام المصري، حتى لا تكتسب المجزرة بعدًا إنسانيا وتعاطفا شعبيا، لينشروا أباطيلهم حول وقائع مزورة داخل الاعتصام، لذا قرر الناجون من المجزرة توثيق شهاداتهم وإخراجها للعلن، لتظهر في صور تقارير وأفلام وثائقية.

ومنها فيلم ” ذكريات المجزرة”.وفيلم “رابعة مذبحة القرن ” الذي عرض بعد مرور 100 يوم على المجزرة، وانتجته جريدة الشعب المعارضة وفيلم ” كانوا جرحى” وهو من انتاج قناة الجزيرة عام 2016.

وفيلم ” عمارة المنايفة “وهو فيلم وثائقي بثته الجزيرة في الذكرى الثانية لفض الاعتصام، ويروي الناجون من المعتصمين في عمارة عرفت بـ«عمارة المنايفة»، ما وصفوه برحلة صمود ليس لها مثيل، استمرت 12 ساعة أمام الرصاص الغزير والخرطوش وقنابل الغاز التي انطلقت من الأسفل ومن العمارات المقابلة.

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