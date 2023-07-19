أقوى جوازات السفر بالعالم لعام 2023.. مفاجأة بشأن جواز السفر العُماني

- Advertisement -

وطن- تقدمت سلطنة ⁧‫عُمان‬⁩ 5 مراكز في مؤشر أقوى جواز سفر في ⁧‫العالم‬⁩ لعام 2023، حيث حاز الجواز العماني على المركز 60 عالميا حسب مؤشر “هاينلي” لجوازات السفر للربع الثالث من عام 2023.، الصادر في تقريره أمس، الثلاثاء.

وعلى المستوى العربي، جاءت السلطنة في المرتبة الخامسة من أصل 22 دولة عربية شملهم التصنيف، بواقع 85 دولة يمكن للمواطن العماني دخولها دون الحاجة لتأشيرة.

وفي السياق العربي كذلك، احتلت دولة الإمارات المركز الأول والـ12 عالميًا في ترتيب جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2023.

واحتفظ جواز السفر الإماراتي بمكانه في مؤشر “هاينلي” لجوازات السفر، بقدرة حامله على دخول 179 وجهة دون تأشيرة مسبقة.

العراق أسفل القائمة

وبعد الإمارات، دولة قطر بالمرتبة الثانية عربيًا والـ52 عالميًا بمجموع 103 وجهات، تلتها الكويت بالمرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية والـ54 عالميًا بمجموع 99 وجهة.

وحلّت البحرين في المركز الرابع عربيًا والـ59 عالميًا بمجموع 88 وجهة، بعد السلطنة ولتليها المملكة العربية السعودية، في المرتبة 61 عالميًا.

- Advertisement -

وتذيّل العراق الترتيب كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها من دون تأشيرة مسبقة (29 وجهة فقط)، فيما حلّ في المركز الـ102، أي ما قبل الأخير، عالميًا.

جواز سفر سنغافورة الأقوى عالمياً

على الصعيد العالمي، تصدرت سنغافورة القائمة، حيث يستطيع مواطنوها زيارة 193 وجهة من بين 227 في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة.

واحتلت إيطاليا وألمانيا وإسبانياـ بالتساوي- المرتبة الثانية في التصنيف، فيما جاءت هذه الدول في المرتبة الثالثة: النمسا، اليابان، فنلندا، فرنسا، لوكسمبورغ، كوريا الجنوبية، السويد.