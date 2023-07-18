هبة عبوك شبه عارية في وضع غريب وهي تشاهد لقطة جنسية بذيئة دون خجل (فيديو)

وطن– شاركت النجمة الإسبانية هبة عبوك، متابعيها أجرأ لحظات الاسترخاء التي عاشتها في أحد المراكز المخصصة لهذا الأمر.

ونشرت هبة عبوك، عدة فيديوهات عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي تستلقي شبه عارية تحت جهاز ما، وتشاهد فيلماً جريئاً.

فيديو بذيء

وخضعت بعدها الممثلة التونسية الأصل، إلى تصفيف شعر ومساج لجلدة الرأس.

ثم نشرت طليقة لاعب كرة القدم المغربي، أشرف حكيمي، فيديو بذيء لشاب وفتاة يتبادلان قبلة على طريقة الأفلام الإباحية.

وبينما تقضي هبة عبوك وقتها حرة، يستمتع طليقها أشرف حكيمي في الإجازة مع ولديه أمين ونعيم.

أشرف حكيمي وولديه

واستعرض الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، جزءا من إجازته الصيفية رفقة ابنيه بينما كانوا يسبحون بأحد المسابح العالية في أحد الفنادق الفاخرة.

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وأظهر حكيمي لياقته البدنية وتحضيراته للموسم الكروي القادم 2022/2023 حيث سيُواصل تألقه مع بطل العاصمة الفرنسية.

وتوترت العلاقة بين حكيمي وعبوك منذ فبراير الماضي بعد مزاعم تحرش واعتداء جنسي وُجهت للدولي المغربي، من قبل شابة فرنسية زعمت أنه راودها عن نفسها وحاول ممارسة الجنس معها رغما عنها في منزله بضواحي باريس.