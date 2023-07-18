كلب ضال يدخل أحد المساجد التركية ويُقلّد سجود المصلين (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، وثّق واقعة طريقة، بعدما دخل كلب ضال على المصلين في أحد المساجد التركية، خلال أدائهم صلاة الفجر، وذلك بمنطقة باشاك شهير في ولاية إسطنبول.

والتُقط مقطع الفيديو، من كاميرا مراقبة مثبتة، وقد أظهر الكلب وهو يتجول بين المصلين، وبينما همّوا بالسجود ظهر الكلب وهو يصطف بجانبهم، وشوهد وهو يحاول تقليدهم.

وظهر شخصٌ في مقطع الفيديو، وهو يحاول إبعاد المسجد عن صف المصلين، ولم ينجح هذا الشخص إلا في إزاحته لمسافة قصيرة جدا.

وكرّر هذا الشخص، محاولة إبعاد الكلب عن المصلين حتى نجح في ذلك في نهاية المطاف، إلا أنّ الكلب عاد مجددا ودخل المسجد وتجول ثانية بين المصلين.

كلب ضال يدخل على المصلين في المسجد خلال صلاة الفجر بمنطقة باشاك #شهير في ولاية #إسطنبول. pic.twitter.com/PBUogIj2vr — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) July 17, 2023

جدل واسع أثاره الفيديو

أثار هذا المقطع حالة من الجدل بين النشطاء على موقع تويتر، وقالوا إنّ صلاة من مرّ أمامهم الكلب تعتبر باطلة.

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وقال أحد المغردين: “لقد قطعت صلاة من مر أمامه. لقوله عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل، المرأة والحمار والكلب الأسود. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، ورواه مسلم أيضًا من حديث أبى هريرة بدون ذكر الأسود”.

حديث النبي عن قطع صلاة المرء

علما بأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: “يقطع صلاة المرء المسلم: المرأة، والحمار، والكلب الأسود”.

وسئُل النبي الكريم عن الكلب الأسود تحديدا، فأرجع ذلك إلى أنه يعتبر شيطانا.

كما أبدى البعض استغرابا لدخول الكلب إلى المسجد، باعتبار أنه يمثل الشيطان، في حين ثبت عن ابن عمر أنه قال: “كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك”.