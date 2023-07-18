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رانيا يوسف تقاوم الصيف بالتعري في لبنان وتقلد هيفاء (شاهد)

رانيا يوسف في لبنان: الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والأناقة الصيفية

كتب فهمي الورغمي
رانيا يوسف تقاوم الصيف بالتعري في لبنان وتقلد هيفاء
رانيا يوسف
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وطن- تقضي الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف، جزءًا من إجازتها الصيفية في لبنان، بعد سنوات من الغياب عن بلد الأرْز.

وكشفت رانيا يوسف عن وجودها في لبنان، عبر نشرها مجموعة صور وفيديوهات، شاركتها مع متابعيها على حسابيها في تويتر وانستغرام.

وبدت الممثلة المصرية ذات الإطلالات الجرئية، صاحبة الـ 49 عاماً، في غاية السعادة والفرح بسبب وجودها في منطقة جبلية محاطة بالأشجار الخضراء الكثيفة، بينما كانت واقفة على مرتفع يطل على مشاهد طبيعية خلابة.

رانيا يوسف واقفة على مرتفع يطل على مشاهد طبيعية خلابة في لبنان
رانيا يوسف واقفة على مرتفع يطل على مشاهد طبيعية خلابة في لبنان

رانيا يوسف: “سعيدة بعودتي”

وأطلّت رانيا في الصور بـ فستان أزرق طويل وبسيط، وعلقت على الصور، قائلةً: “أول صورة في لبنان.. سعيدة بعودتي”.

رانيا يوسف بـفستان أزرق طويل وبسيط
رانيا يوسف بـفستان أزرق طويل وبسيط

كما لفتت يوسف الأنظار لها بفستانها الضيق الطويل باللون الأزرق الفاتح، مع حمالة صدر ضيقة، في إطلالة صيفية مناسبة لجسم “رانيا” ومتناسقة مع أجواء الحرّ التي تعيشها لبنان وباقي الدول العربية.

ودائما ما تتعمد رانيا يوسف، إبراز مفاتنها بشكل صارخ لجذب الأنظار إليها عبر التعري والظهور بفساتين مثيرة.

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واتهمها البعض بأنها تحاول تقليد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في هذه الإطلالة تحديدا حيث أدت نفس حركاتها وعمدت لارتداء ملابس مثيرة على طريقة هيفاء.

غزل وحبّ في إنستا رانيا يوسف

وعبر حسابيها على تويتر وإنستغرام، تهافت الآلاف من متابعي الممثلة المصرية لتأكيد إعجابهم بصورها التي وصفها البعض بـ “المثيرة” وأطلقها عليها آخرون “عنوان الأنوثة والجمال”.

فيما كتب كثيرون تعليقات حملت رسائل الحب لها، و تغزلوا بإطلالتها بالفستان الازرق الذي ظهرت فيه، بين تعاليق تراوحت من “صباح الورد والياسمين على الانوثه اللي ما فيش زيها” وصولا إلى “أحلي morning ف الدنيا”.

المصدرانستجرام ، وطن

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