جسم معدني غامض قذفه المحيط .. ماذا بداخله ولماذا الرعب منه!؟ (شاهد)

وطن – عثر سكان محليون، على شاطئ Green Head البعيد في ولاية “أستراليا الغربية”، على جسم معدني غامض، أثار ذهول وصدمة الكثيرين.

ذلك الجسم المعدني أسطواني الشكل، يقدر عرضه 2.5 وطوله 3 أمتار.

خبير الطيران جيفري توماس، وصفه بأنه ربما كان خزان وقود لصاروخ سقط في مرحلة ما بالمحيط الهادي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

فيما رجحت وكالة الفضاء الأسترالية بأن هذا الجسم المعدني الغامض “ربما من مركبة إطلاق فضائية أجنبية” احتارت بهويتها.بحسب “abc”

