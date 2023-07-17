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وزير السياحة السعودي يدعو السعوديات لقضاء إجازاتهن داخل المملكة بدون حجاب! (شاهد)

هيئة السياحة كانت قد أطلقت حملة لا تروح بعيد في مايو/آيار الماضي بهدف تقديم عروض ترويجية متميزة لجذب الزوار من الداخل والخارج

كتب سالم حنفي
وزير السياحة السعودي يدعو السعوديات لقضاء إجازاتهن داخل المملكة بدون حجاب! (شاهد)
السياحة في السعودية
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وطن- في إطار سعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجعل الممكلة جاذبة للسياح، وفي إطار تشجيع المواطنين على السياحة الداخلية وعدم السفر للخارج لقضاء أجازاتهم، اطلقت وازرة السياحة حملة تحت شعار” لا تروح بعيد”.

وبالتزامن مع انطلاق الحملة، نشر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب عبر حسابه في “تويتر” دعوة للمواطنين السعوديين لاستكشاف العديد من الاماكن السياحية في المملكة والتي ستشهد إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة.

أحمد الخطيب، أرفق مع دعوته للسعوديين بقضاء الصيف في المملكة، مجموعة من الصور الدعائية للترويج إلى قضاء الصيف في عدد من المدن مثل جدة والطائف وعسير.

إلا أن الصور المنشورة وما احتوتها من ظهور النساء بدون حجاب، لاقت استياء كبيرا بن المغردين حيث اعتبرها البعض دعوة خاصة للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب فقط.

هل من لوازم السياحة خلع الحجاب؟

وفي هذا السياق، عبرت المغردة السعودية “أم خالد” عن غضبها من الحملة الترويجية للسياحة الداخلية، لافتة إلى أن اعتماد نشر هذه الصور يحمل في طياته رسالة واضحة.

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وقالت في ردها على الوزير أحمد الخطيب:” من لوازم السياحة خلع الحجاب!؟ أم أن السياحة فقط لغير المحجبات؟ أم أن دعايات جحر الضب لم تدع لكم مجالا لإبداع يليق بالمملكة أرض الحرمين!؟!”.

رسالة ضمنية!

ومن بين التعليقات المثيرة حول الموضوع، ما علق به السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، الذي عبر عن غضبه من وزير السياحة السعودي قائلا:” هذا وزير السياحة السعودي يدعو السعوديين لقضاء إجازاتهم الصيفية داخل السعودية“.

وأضاف:” في الصور المرفقة بتغريدته رسالة ضمنية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تشجع السعوديات على خلع الحجاب“.

وتابع معبرا عن استيائه:” إنها رؤية 2030. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين وشعبها من كل شر”.

إطلاق حملة لا تروح بعيد

وكانت الهيئة السعودية للسياحة، قد اطلقت في مايو/آيار الماضي الحملة الموسمية لصيف السعودية، تحت شعار “لا تروح بعيد.. روح السعودية”.

وتهدف الحملة لتقديم مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة لإبراز تنوع الوجهات الصيفية في المملكة (الجبلية والبحرية)، وما تتضمنه من فعاليات وأنشطة نوعية لجذب الزوار من الداخل والخارج.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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