محرز وافق على العرض السعودي.. دراجي يكشف ما طلبه وكيل أعماله

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وطن- كشف حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الرياضي الجزائري عبر شبكة قنوات BeinSports، عن تطورات لافتة في صفقة الانتقال المتداول الحديث عنها في الصحافة الدولية بين الدولي رياض محرز ونادي الأهلي السعودي.

وفي مفاجأة غير متوقعة، أفاد “دراجي” عبر تغريدة على حسابه في تويتر بأن مواطنه البالغ من العمر 32 عاما، يُفكّر جدياً في الانتقال لصفوف الفريق السعودي.

وكتب حفيظ دراجي :”وكيل أعمال رياض محرز، يطلب التحدث إلى إدارة السيتي حتى تقبل التفاوض مع السعوديين للموافقة على رحيل اللاعب إلى الأهلي”.

واعتبر المعلق الجزائري أنه “بعد رحيل غوندوغان،، غوارديولا يرفض الاستغناء عن رياض محرز قبل إيجاد البديل، خاصة و أن برناردو سيلفا مطلوب بدوره في البارسا والبياسحي”.

وكيل أعمال رياض محرز ، يطلب التحدث إلى إدارة السيتي حتى تقبل التفاوض مع السعوديين للموافقة على رحيل اللاعب إلى الأهلي .

بعد رحيل غوندوغان،، غوارديولا يرفض الاستغناء عن رياض محرز قبل إيجاد البديل ، خاصة و أن برناردو سيلفا مطلوب بدوره في البارسا والبياسحي.

الأمور تبدو معقدة ،،… pic.twitter.com/JlBeu7H8gZ — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 17, 2023

ليختم تغريدته بتوقعة لمصير النجم الجزائري قائلاً :”الأمور تبدو معقدة ، لكن كل شيء يبقى واردا خاصة وأن محرز وافق على العرض السعودي”.

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غوارديولا يريد محرز في تشكيلته

ما ذكره دراجي في تغريدته حول رغبه الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشيستر سيتي منذ صيف 2016، في ألا يترك محرز صفوف فريقه الحالي، دعمه الموقف الرسمي للفريق الإنجليزي المملوك للإماراتي منصور بن زايد، شقيق حاكم الدولة الخليجية الثرية “محمد بن زايد”.

وفي غمرة الأصوات المتعالية الراغبة في ضمّه ضمن الدوري السعودي، كتب السيتي يُجامل نجمه الجزائري المحبوب بين جماهيره بالعربية عبر حسابه الرسمي على تويتر ”ساحر العرب لدينا.”