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حياتنا

فيديو فاضح لمحمد رمضان.. تعري جماعي في غرفة النوم من اليونان

"تطبطب" هو الاسم الذي أطلقه رمضان على الـ "ديو" الأول من نوعه مع اليوناني سبيتسي والذي سيصدر على القناة الرسمية لكليهما على منصة يوتيوب في 21 يوليو الجاري.

كتب خالد الأحمد
فيديو فاضح لمحمد رمضان.. تعري جماعي في غرفة النوم من اليونان
فيديو فاضح لمحمد رمضان.. تعري جماعي في غرفة النوم من اليونان
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وطن- نشر الفنان المصري محمد رمضان، البرومو المثير للجدل، لأحدث أعماله الغنائية، وظهر خلاله نائماً مع 3 فتيات شبه عاريات على سرير، بينما كان يؤدي أحد المشاهد في الفيديو كليب.

وشارك “رمضان” عبر حسابه في انستغرام، مقطعاً مصوراً في ثوانٍ معدودات تضمنت كواليس عمله الفني الجديد الذي سيجمعه باليوناني “ستيفانو سبيتسي”.

وبدا الفنان الاستعراضي والممثل المصري في بعض المشاهد نائماً مع 3 فتيات على سرير واحد، ماجعل منه محلّ انتقادات غاضبة ومتحفظة على تصرفاته.

حيث ظهرت إحداهن ممدّدة بشكل مثير على جسم رمضان، بينما اكتفت أخرى بارتداء حمالة صدر في اللون الأبيض وكانتا مستلقيتان على صدر رمضان الذي فضّل ارتداء أحد أثمن قلائده الذهبية في المشهد المذكور.

موعد إصدار “تطبطب” محمد رمضان

“تطبطب” هو الاسم الذي أطلقه رمضان على الـ “ديو” الأول من نوعه مع اليوناني سبيتسي والذي سيصدر على القناة الرسمية لكليهما على يوتيوب يوم 21 يوليو الجاري.

محمد رمضان مع اليوناني سبيتسي
محمد رمضان مع اليوناني سبيتسي

وحسب مايظهر من البرومو الذي شاركه رمضان، تمّ تصوير الفيديو كليب في اليونان تحديداً في العاصمة أثينا حيث يظهر ‫المعبد الكبير في اليونان، معبد البارثينون الواقع على قمة اكروبوليس.

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محمد رمضان يتوسط فتيات شبه عاريات
محمد رمضان يتوسط فتيات شبه عاريات

وبالعودة إلى جمهور رمضان، المصري والعربي، قوبلت البرومو بردود فعل غاضبة خاصة بسبب المشاهد الجريئة التي يبدو أن رمضان قد عمِل على تضمينها بشكل احترافي في عمله.

المصدرانستجرام ،رصد وتحرير وطن

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