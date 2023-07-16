الإثنين, يوليو 17, 2023
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مشاري العفاسي يفحم إيدي كوهين: “كُل تبن .. الاخونجية تاج راسك” (شاهد)

حاول الصحفي الإسرائيلي الظهور بمظهر المدافع عن العفاسي بسبب البذخ الذي رافق جولته الدعوية في كندا

كتب أنس السالم
مشاري العفاسي يهاجم منتقدي بذخه في كندا بأوصاف غير لائقة!
مشاري العفاسي
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وطن – ألجم المنشد وقارئ القرآن الكويتي مشاري راشد العفاسي، الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، بعد محاولة الأخير الظهور بمظهر المدافع عنه، بسبب البذخ الذي رافق جولته الدعوية في كندا.

ونشر إيدي كوهين عبر حسابه في تويتر، صورةً للشيخ مشاري العفاسي، تظهر سعر السيارة التي كان يستقلها في كندا، وأسعار ما يرتديه من ملابس .

وكتب كوهين: “وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ .. تعادي الأخونجية ربنا يرزقك من وسع. كدة زي ما حضراتكم شايفين العفاسي…”.

تغريدة إيدي كوهين عن مشاري العفاسي
تغريدة إيدي كوهين

لكنّ “العفاسي”، كان له رأي آخر، وردّ بشكلٍ قوي على “كوهين”، بعد اعادة تغريد تغريدته، وكتب: “ما ألومك يا كوهين فأنت أهل للحسد، والظاهر ان هذه التغريدة عورتك (تغريدة الغراب). والاخونجية تاج راسك براحتهم يمونون ويقولون ما يريدون. أما انت بالذات تاكل تبن ( بالكويتي الفصيح )”.

رد مشاري العفاسي على إيدي كوهين
رد مشاري العفاسي على إيدي كوهين

وكان مشاري العفاسي أثار جدلاً بظهوره وهو يتجول في كندا بملابس حديثة موافقة لأحدث صيحات الموضة، بهاتف آيفون في يده اليمنى وحراسة شخصية مشددة تحيط به من كل جانب. ناهيك عن السيارة الفخمة التي لم تفارق جولاته.

مشاري العفاسي يتجول في كندا بسيارة فارهة وحراسة شخصية مشددة
مشاري العفاسي في كندا

وقد أثارت مظاهر البذخ والرفاه التي شاركها العفاسي مع جمهوره الافتراضي عبر منصات السوشيال ميديا، الكثير من الانتقادات والجدل.

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وفي رده على موكب السيارات الفاخرة التي ظهر فيها خلال زيارته لكندا، قال العفاسي: “للتوضيح ..ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه !. فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام . فليست سيارتي ولا إيجارًا”.

كما هاجم “العفاسي” من وصفهم بالرعاع الذين انقادوا خلف “الحاقدين”.

وقال:” توقفت عن السياسة ولم تتوقف الأحقاد!. حتى انقاد كثير من الرعاع خلف الحاقدين”.

بينما زعم أنه “في كل عام لهم هجمة وافتراءات ومبالغات”. موضحا عدم عجزه عن الرد عليهم ولكنه يفضل تجاهلهم وتنبيه “العقلاء والمحبين” .

 

المصدررصد وطن (تويتر)

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