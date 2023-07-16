الإثنين, يوليو 17, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو مؤلم يلخص مأساة انهيار بناية سكنية مرتفعة في مصر
الهدهد

فيديو مؤلم يلخص مأساة انهيار بناية سكنية مرتفعة في مصر

الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفل رضيع وإصابة 13 آخرين

كتب خالد السعدي
فيديو مؤلم يلخص مأساة انهيار بناية سكنية مرتفعة في مصر
انهيار بناية في مصر
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف على صعيد واسع بأنه مُؤلم، يوثّق أولى اللحظات في حادثة انهيار عقار مكون من ثمانية طوابق بمدينة رشيد في محافظة البحيرة شمالي مصر.

ولخّص الفيديو، المأساة الناجمة عن انهيار العقار، كما شوهد الأهالي وهم في حالة صدمة، جراء السقوط المدوي للبناية التي تُوصف بأنها مرتفعة في مثل هذه المناطق في مصر، باعتبار أن البنايات هناك ليست مرتفعة بشكل كبير.

كما أظهّر الفيديو، قدرا ضخما من الحطام الناتج عن انهيار العقار، وسط جهود لانتشال المتوفين وإخراج المصابين من تحت الأنقاض.

مصرع 4 أشخاص في انهيار عقار رشيد

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت بمصرع أربعة أشخاص بينهم طفل رضيع، وإصابة 13 آخرين، جراء انهيار عقار مدينة رشيد.

بدورها، قررت وزارة الاجتماعي صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وكذلك صرف مساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

- Advertisement -

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إنها وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، وأمرت بضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

واتخذت محافظة البحيرة عدة إجراءات عقب انهيار عقار رشيد، حيث تم إخلاء سبعة عقارات مجاورة، لحين الانتهاء من عمليات البحث عن الضحايا، كما تم تسكين المتضررين من عقار رشيد في مساكن المحافظة.

لدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
لدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

توفير مسكن وملبس للمتضررين

وفي أعقاب المأساة، قالت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن القضية في يد النيابة العامة، مؤكدة أنّ هناك إجراءات لرصد المخالفات وتم تسليمها للنيابة للتحقيق فيها بمعرفتها، وفق صحيفة “المصري اليوم“.

وأشارت إلى توفير 14 وحدة سكنية في رشيد المدينة لمن فقدوا الوحدات السكنية في عقار رشيد المنهار، مؤكدة توفير مسكن وملبس لهم.

المصدرالمصري اليوم ,تويتر، وطن

اقرأ أيضاً

اقتصاد

عين الحكومة على جيوب الغلابة.. مصر تغرق في الديون والجنيه يقترب من القاع

الهدهد

عمار علي حسن يفجر مفاجأة عن تعامل السيسي مع احتمالات ترشح جمال مبارك للرئاسة

الهدهد

خط السيسي “الجميل” في كينيا.. لماذا أثار سخرية المصريين؟ (شاهد)

الهدهد

التحفظ على شركات “أبو هشيمة” ومصادرة أمواله دون إيضاح السبب

الهدهد

محاكمة الضابط وإدانة الأهالي.. بيان النيابة المصرية عن حادثة مقتل مواطن برصاص الشرطة

الهدهد

بعد تعليق نجيب ساويرس.. قضية المصريين الـ10 المعتقلين في السعودية منذ 3 سنوات

الهدهد

أميرة الذهب.. لقطات دراماتيكية توثق سرقة أشهر محل مشغولات في مصر

حياتنا

ماتت في ليلة الدخلة.. عروس الدقهلية ضحية الجنس العنيف والنزف لساعات (شاهد)

اقتصاد

رويترز: مصر تتوسع في طباعة النقود بدون غطاء مما يغذي التضخم ويضغط على العملة!

تقارير

“القبة الحرارية” ستضرب 7 دول عربية.. بهذه الطريقة تحمي نفسك من مخاطرها 

الهدهد

وصلة نفاق من نائب لـ السيسي في البرلمان تثير سخرية واسعة (فيديو)

الهدهد

إيمان البحر درويش حي يرزق.. ابنته حسمت جدل وفاته بعد ترحم الجمهور عليه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اختبار..الحيوان الذي تراه أولاََ سيكشف لك عن نوع شخصيتك

ميغان فوكس تتسلق شجرة ببكيني خيط لتستعرض وشم حوضها الجديد (شاهد)

فيديو نادر لقتل مواطن عراقي بنيران جنود المارينز على وقع “القهقهة”

بالسب والبصق.. اعتداء جديد على قساوسة القدس وانتقادات لصمت الفاتيكان (فيديو)

نسرين طافش تقدم نصائحها الخاصة بعد الطلاق وتستمتع بوجبة سمك (شاهد)

ستدهشك..تعرف معنا على أغرب قواعد الطعام في العالم

الطب النفسي: ماذا تعرف عن اضطراب الهوية الانفصامية؟

خبر سار لعشاق المعلق الرياضي رؤوف خليف!

عين الحكومة على جيوب الغلابة.. مصر تغرق في الديون والجنيه يقترب من القاع

يمنية تخون صديقة عمرها في ليلة زفافها.. والسر انكشف بعد 20 سنة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC