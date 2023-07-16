فيديو مؤلم يلخص مأساة انهيار بناية سكنية مرتفعة في مصر

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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف على صعيد واسع بأنه مُؤلم، يوثّق أولى اللحظات في حادثة انهيار عقار مكون من ثمانية طوابق بمدينة رشيد في محافظة البحيرة شمالي مصر.

ولخّص الفيديو، المأساة الناجمة عن انهيار العقار، كما شوهد الأهالي وهم في حالة صدمة، جراء السقوط المدوي للبناية التي تُوصف بأنها مرتفعة في مثل هذه المناطق في مصر، باعتبار أن البنايات هناك ليست مرتفعة بشكل كبير.

كما أظهّر الفيديو، قدرا ضخما من الحطام الناتج عن انهيار العقار، وسط جهود لانتشال المتوفين وإخراج المصابين من تحت الأنقاض.

فيديو متداول.. مصرع اثنين وإصابة 9 في انهيار عقار من 8 طوابق بمدينة #رشيد في محافظة البحيرة بـ #مصر pic.twitter.com/DKf9qlWUzr — عربي بوست (@arabic_post) July 16, 2023

مصرع 4 أشخاص في انهيار عقار رشيد

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت بمصرع أربعة أشخاص بينهم طفل رضيع، وإصابة 13 آخرين، جراء انهيار عقار مدينة رشيد.

بدورها، قررت وزارة الاجتماعي صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وكذلك صرف مساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

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وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إنها وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، وأمرت بضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

واتخذت محافظة البحيرة عدة إجراءات عقب انهيار عقار رشيد، حيث تم إخلاء سبعة عقارات مجاورة، لحين الانتهاء من عمليات البحث عن الضحايا، كما تم تسكين المتضررين من عقار رشيد في مساكن المحافظة.

توفير مسكن وملبس للمتضررين

وفي أعقاب المأساة، قالت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن القضية في يد النيابة العامة، مؤكدة أنّ هناك إجراءات لرصد المخالفات وتم تسليمها للنيابة للتحقيق فيها بمعرفتها، وفق صحيفة “المصري اليوم“.

وأشارت إلى توفير 14 وحدة سكنية في رشيد المدينة لمن فقدوا الوحدات السكنية في عقار رشيد المنهار، مؤكدة توفير مسكن وملبس لهم.