ضبط فتاة سعودية في وضع مخل مع شاب في الشارع العام (شاهد)

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وطن- في واقعة تعكس حالة الانحلال التي وصلت لها السعودية في عهد محمد بن سلمان ومشروعه التحديثي، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لفتاة سعودية تمارس الجنس الفموي مع شاب في الشارع العام.

ووفقا للفيديو المتداول الذي تم التقاطه من بعض الشبان المارة في المكان، ظهرت سيارة متوقفة على الرصيف بين عدد من السيارت الأخرى، في حين ظهر شاب يقف أمام باب السيارة ويقوم بتعديل ملابسه بعد أن مر بجانبه أحد الأشخاص المارين في الشارع.

وأظهر الفيديو فتاة منقبة كانت جالسة على الكرسي الذي يقع بجانب السائق، وجسدها خارج السيارة وهي تقوم بهذا الفعل المشين.

وبحسب الفيديو، فقد شعر الشاب بوجود من يراقبه، ليقوم على الفور بتعديل ملابس ويأمرها بالدخول فورا إلى السيارة.

وأعرب العديد من المغردين على موقع “تويتر” عن استغرابهم وعدم تصديقهم لما شاهدوه في الفيديو، وأن ما ظهر هو في المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الفعل المخل في الشارع العام، في وقت تعيش فيه المملكة العربية السعودية حالة من الانفتاح العام بقيادة ولي العهد، محمد بن سلمان، ومن خلال يده اليمنى تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه.

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ويعمل تركي آل الشيخ على استضافة العديد من الفعاليات العالمية الجريئة لتقام على الأراضي السعودية، دون مراعاة لوضع السعودية الخاص كحاضنة للحرمين الشريفين.

وشهدت الفترة الماضية إقامة الكثير من الفعاليات التي تخللها ظهور لافت للمثليين الجنسيين دون خوف أو خجل، هذا لانتشار ظاهرة تناول الخمور والأقراص المخدرة والحشيش بشكل علني أثناء إقامة الفعاليات.