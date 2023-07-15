السبت, يوليو 15, 2023
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والدة رونالدو تُحيي نادي النصر بصورة جريئة جعلتها عرضة للتنمر والسخرية (شاهد)

مشاركة جريئة لوالدة رونالدو تثير الجدل خلال معسكر النصر السعودي في البرتغال

كتب خالد السعدي
والدة رونالدو
رونالدو ووالدته ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو
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وطن – بالتزامن مع وجود نادي “النصر” في معسكره في البرتغال استعدادا للموسم الجديد، عبرت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة نجم الفريق السعودي كريستيانو رونالدو، عن امنياتها بالحظ السعيد للنادي، مع توجيهها له قبلة.

ووجهت والدة كريستيانو رونالدو تحيتها للفريق السعودي عبر صورة جريئة لها نشرتها عبر حسابها على “انستغرام“، تسببت لها بانتقادات واسعة من قبل المتابعين العرب.

وظهرت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو في الصورة مرتدية بيكيني من قطعتين باللون الازرق، كشف الكثير من ملامح العجز على جسدها المترهل.

والدة رونالدو
والدة رونالدو ترتدي بيكيني يكششف الترهلات في جسدها

سخرية وتنمر

وفور نشر الصورة، انهالت التعلقيات المسيئة والمتنمرة على والدة نجم ريال مدريد السابق، دون أن تخلو التعليقات أيضا من سخرية واضحة من إطلالتها.

وفي هذا السياق، وجه المتابع محمد الجمال انتقاده لها بالقول:” انت لسا فيكي حيل تلبسي بكيني ياأم كريستيانو روحي اعملي عمرة”.

أما المتابع راكان عودة فقال تعليقا على إطلالة والدة رونالدو:” اتقي الله يا مرة انني رجل بالقبر ورجل بالحياة عشان كريستيانو بمرقها هالمرة”.

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وقال متابع آخر من ضمن مئات التعليقات السلبية:” الاخت صارت زي جورجينا”.

رونالدو ينضم لمعسكر النصر

وكان كريستيانو رونالدو، قد انضم إلى فريق النصر في معسكره الحالي المقام في البرتغال، والذي سيستمر حتى 21 يوليو، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي لعام 2023-2024.

ونشر نادي النصر عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يُظهر وصول رونالدو إلى مقر المعسكر، مرفقا إياه بتعليق: “الأفضل ينضم لمعسكر ناديه العالمي”.

نادي النصر يبدأ معسكره في البرتغال

يشار إلى ان نادي “النصر” السعودي قد بدأ فعاليات معسكره في البرتغال يوم الثالث من يوليو/تموز الجاري في، والذي سيستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

معسكر النصر في البرتغال
فعاليات معسكر النصر في البرتغال

ويسعى مدرب الفريق الجديد، البرتغالي لويس كاسترو، خلال المعسكر للوقوف على معدل لياقة اللاعبين، والتطبيق العملي لبعض الأفكار والأساليب الفنية الخاصة بطريقة إدارته للعب.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن

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