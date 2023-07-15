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رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون والتشكيلة

منافسات الجولة ال34 الختامية من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري
موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري
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وطن- من المقرر أن يلتقيّ حامل اللقب فريق الأهلي أمام منافسه المقاولون العرب، الأحد، في ختام منافسات الجولة ال34 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (ستاد المقاولون العرب)، مباراة الأهلي أمام صاحب الأرض المقاولون، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

كما وبتوقيت الساعة الخامسة مساءً، في دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فيما ستكون المباراة بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي، عند الساعة السابعة مساءً.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين.

وستبث أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

كما وستنقل المباراة على قناة (ON Time Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11861، وباستقطاب رأسي (عامودي)، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 6/5.

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات مباراة الأهلي والمقاولون العرب، المعلق المصري أيمن الكاشف أو محمد الكواليني.

تشكيلة الأهلي ضد المقاولون العرب

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام منافسه المقاولون العرب، بتشكيلة أساسية متوقعة في الدوري المصري الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع المارد الأحمر: ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: محمد فخري، أليو ديينغ، محمد مجدي قفشة.

مركز الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم (كهربا).

وكان فريق الأهلي (المارد الأحمر)، قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، في قمة الجولة ال31 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز برباعية ثمينة مقابل هدف.

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتصدر حامل اللقب الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023. برصيد 78 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وآتى فريق المقاولون العرب في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، حتى يومنا هذا.

المصدروطن + الأهلي تويتر + المقاولون العرب تويتر

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