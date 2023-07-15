قوات مكافحة الإرهاب الروسية تقتحم أحد المساجد بالأحذية وتستفز المصلين (فيديو متداول)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، على موقع “تويتر”، يزعم إقدام عناصر من قوات مكافحة الإرهاب الروسية وهي تقتحم أحد المساجد شرقي موسكو.

ووفق الرواية المزعومة، فإنّ عناصر من قوات مكافحة الإرهاب الروسية اقتحمت المسجد الواقع في منطقة دزيرجينسك، وهم يرتدون أحذيتهم، ويمارسون ترويعا وتضييقا ضد المصلين في المسجد.

#فيديو من #روسيا

عناصر من قوات مكافحة الارهاب الروسية تقتحم احد المساجد في منطقة Dzerzhinsk شرق #موسكو وهم يلبسون احذيتهم القذرة ترويع وتضييق ودون ادنى احترام لمشاعر المصلين. قبل ايام قال #بوتين وهو يحتضن #القران انه يحترم المسلمين واليوم قواته تدنس المساجد !!! pic.twitter.com/2Z0nl0GOGQ — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) July 14, 2023

مقطع الفيديو نشره حساب باسم “صور من التاريخ” على موقع تويتر، وحاول إثبات صحة المقطع عبر تقديم صورة تقريبية لشعار القوات المسلحة الروسية، وذلك في رسالة على من يُقدِم على التشكيك في مقطع الفيديو.

هذا رمز القوات الروسية الخاصة للمشككين في ان الفيديو في روسيا 👇🏻 pic.twitter.com/fWtOlbnfQy — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) July 14, 2023

إحراق مصاحف في أحد مساجد روسيا

ويأتي تداول هذا الفيديو، بعد أيام من انتشار مقطع آخر يُظهر إحراق نسخة من القرآن الكريم في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية.

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وأظهر الفيديو، الذي تم التقاطه من كاميرا مراقبة، رجلا وهو يشعل النيران في مصاحف أحد مساجد منطقة تشيجيمسكي في جمهورية قبردينو بلقارية شمالي القوقاز، التابعة لدولة روسيا.

وبيّن الفيديو، الرجل وهو يسكب مادة حارقة على المصاحف ثم يشعل فيها النيران التي اندلعت بكثافة قبل أن يغادر المسجد.

🎦 كاميرا مراقبة ترصد رجلا يُضرم النيران في مصاحف بأحد مساجد 🕌 جمهورية "قباردينو بلقاريا" الروسية شاركنا رأيك… pic.twitter.com/hIPUl9p0bP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 2, 2023

وفي وقت لاحق، أعلنت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا في هذه المنطقة، أن الرجل الذي أحرق المصاحف في المسجد تم اعتقاله، في حين برر الرجل فعلته بأن صوتا داخليا دفعه لفعل ذلك.

وقالت الإدارة، إن هذا الشخص يعاني من خلل عقلي، وسيتم إخضاعه لفحص طبي.

بوتين يدين إحراق القرآن بالسويد ويحتضن المصحف

وإحراق المصاحف في روسيا، جاء في أعقاب واقعة مماثلة أمام أحد المساجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، وهي الواقعة التي كان قد أدانها الروسي الروسي فلاديمير بوتين.

الأكثر من ذلك أن الرئيس الروسي حرص على احتضان مصحف خلال زيارته لأحد مساجد مدينة ديربند في جمهورية داغستان.

وآنذاك، قال بوتين، مخاطبًا إمام المسجد، إن روسيا تُكن احترامًا شديدًا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، مشددا على أن عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يُعَد جريمة، كما انتقد الدول الغربية التي تسمح بذلك.