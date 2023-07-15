الأحد, يوليو 16, 2023
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حفيظ دراجي: طائرة جزائرية خاصة ستنقل الحاجة المغربية المريضة إلى بلدها

حفيظ دراجي: الجزائر تقدم الدعم للحاجة المغربية المريضة

كتب خالد السعدي
الحاجة المغربية
الحاجة المغربية المريضة التي استقبلتها الجزائر للعلاج في مستشفياتها
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وطن – كشف المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، أنّ بلاده ستخصص طائرة خاصة لنقل السيدة المغربية إلى بلادها، وذلك بعد توقف الطائرة التي كانت تُقلها للسعودية، في مطار الجزائر بسبب حالتها الصحية.

وقال حفيظ دراجي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“، رصدتها “وطن“: “سنخصص (للسيدة المغربية) طائرة جزائرية خاصة تنقلها إلى بلدها بعد تعافيها بإذن الله”.

وجاءت تغريدة حفيظ دراجي، تعقيبا على تصريجات للسيدة المغربية، عبرت خلالها عن تقديرها وشكرها للجزائر على الجهود التي بُذلت للعناية بصحتها منذ أن حطت الطائرة في مطار الجزائر.

وقال دراجي معقّبا على الشهادة التي جاءت من السيدة المُسنة: “هذا أقل من الواجب يا حاجة، أنتي والشعب المغربي على العين والرأس، إذا لم تسعك مستشفيات الجزائر فإن بيوت الجزائرين مفتوحة لك ولأمثالك”.

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هبوط طائرة سعودية في مطار الجزائر بسبب مرض الحاجة المغربية

وكانت السلطات الجزائرية، قد سمحت لطائرة الخطوط السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي، بعد تعرض حاجّة مغربية لوعكة صحية حادة على متن الطائرة أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، إنّ الحاجة المغربية البالغة من العمر 76 سنة، تعرضت لوعكة صحية حادة خلال تواجدها بالطائرة التي كانت تقلها أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري.

وأضاف البيان أن السلطات الجزائرية سمحت للطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي.

وأشارت الصحة الجزائرية إلى نقل الحاجّة المغربية على الفور، إلى المؤسسة العمومية المتخصصة سليم زمرلي، حيث تلقت هناك العلاج اللازم وحظيت بالرعاية الصحية الضرورية، وأن حالتها الصحية مستقرة ولا تستدعي القلق.

يُشار إلى أن العلاقات الجزائرية المغربية تشهد توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، التي يراها المغرب جزءا من أراضيه.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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